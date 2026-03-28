Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива до 90%, - Зеленский

Дефицит топлива до 90%: Зеленский раскрыл план действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном дефиците дизельного топлива и сообщил о переговорах на Ближнем Востоке относительно поставок в обмен на перехватчики-дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС со ссылкой на интервью Зеленского для телемарафона.

"Украина предоставляет странам точную экспертизу для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь, у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизельного топлива. Понимаю задачи по обеспечению безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решу", - сказал президент.

Украина надеется наладить поставки дизельного топлива с Ближнего Востока в обмен на помощь в противодействии иранским дронам.

Президент отметил, что правительство и "Нафтогаз Украины" четко определили потребности энергетической безопасности страны - это дизельное топливо.

По его словам, в Украине возможен дефицит топлива на 90% — речь идет именно о дефиците дизельного топлива.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Топ комментарии
За його словами, в Україні можливий дефіцит пального на 90% - це йдеться саме про дефіцит дизелю. цей зрадник говорить про те.що він найближчим часом і вчинить для України і українців...
28.03.2026 15:22 Ответить
в начале твоей войны ты гнида делал это с гражданским бензином, потом с электричеством, теперь с логистическим и военным дизелем с дурноватыми кэшевребэками
28.03.2026 15:30 Ответить
Ванга Насрадамусівна робить черговий прогноз!
28.03.2026 15:37 Ответить
От нашо то ляпати язиком?(((Ти ще скажи на яких базах зберігається і звідки довозиться(((
28.03.2026 15:19 Ответить
Вважаю, що це питання я вирішую", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3607641
28.03.2026 15:21 Ответить
так,він вважає,але більшість не бачить під цим головне.....це як ціна на паливо вдарить по наявність та вартість продуктів,поля навіть не пахані ще,частина озимини спочатку потанула у лютому а потім ще й вимерзла-Полтавщина,Харківщина,....якось не в яскравих тонах проглядується майбутьня зима.....
28.03.2026 15:55 Ответить
28.03.2026 15:22 Ответить
Вважаю, що це питання я вирішую
28.03.2026 15:35 Ответить
а є щось вирішене тим ,хто з 2019 наобіцяв куєву хмару вирішувати і ця "зелена хмара брехні висить над Україною і її народом так і не вирішена...???
28.03.2026 15:40 Ответить
Головне щоб дефіцит Зеленського не мати.
Коли ненароком бачу цю харю, то це 100% втілення поняття "іспанський сором", хоча і не знаю глибину глибини цього поняття.
Нахрін ти це говориш(пофіг що) - мовчи та йди грайся в бункері чи лети в літачку де тобі створили "систему ігор в польоті", тільки ... Н.Е.П.И.З.Д.И.! а якщо триздиш, то це вперше в історії коли лідар нації тупо ... ідіот. Ой, змагається з Найкращим, ну тоді Трамп має козир - у нього Хаймарсів більше
ну жесть, я просто не можу ніколи читати висери Найвеличнішого, бо це ж тупо проти нашої незалежності і так далі. І потім він непідсудний буде, не дурачок же. доголосувались люди, ну їжТЕ, свинокріпаки, інакше ніяк не назвати це бидло. (не ходив на вибори). знищує намір Сирського звільнити Камчатку
28.03.2026 15:29 Ответить
Оманський Буратіна як і Краснов одні з найкращих агентів КДБ /ФСБ. А те що про Буратіну думають ніби воно дурник підкреслює його професійні якості і клас як агента розвідки. Для нас на жаль вони роблять свою роботу на відмінно.
28.03.2026 15:48 Ответить
28.03.2026 15:30 Ответить
Дякувати старому дементному покидьку у сша та ізраїлю!😈
28.03.2026 15:30 Ответить
зараз би робити біодизель, але для ******** України то космічні технології
28.03.2026 15:32 Ответить
Будуть робити, після війни. А якщо і роблять, тобі не обв'язково знати хто і де,.
Прівет товарісщу майору!!!
28.03.2026 15:41 Ответить
треба було ще позавчора відкривати таке виробництво, щоб зменшити імпорт
28.03.2026 15:57 Ответить
"...у мене є питання....Вважаю що це питання я вирішую..." Ого. Там все дуже запущено. Психіатри -ау!
28.03.2026 15:32 Ответить
Але не переживайте! Зеленскій знає вихід! Роздасть ще по тисячі!
28.03.2026 15:33 Ответить
28.03.2026 15:37 Ответить
Краще б на його місці був якийсь дурачок.
28.03.2026 15:38 Ответить
ви хотіли сказати-інший??
28.03.2026 15:56 Ответить
" Отєц нації", не менше.
Спершу вкид, " ви ж там дивіцця, до 90 відсотків вісутність"..
Потім, " але я ВАМ домовився, про постачання".
Для зебільних лохів- саме то.

Паливо, як і нафта- на ринку. Ніхто не продасть дешевше ніж є на ринку. " Домовлятися" ні з ки не потрібно, паливо купуєш у ТРЕЙДЕРІВ. Якабуде ціна- та яка буде на ринку Яка буде логістика поставки- кожен раз буде узгоджуватися.

Але для зебілів ще один раз помолитися на коміка- стенд- аппєра
28.03.2026 15:39 Ответить
Впевнений, у абсолютної більшості українців поява цієї маланської мармизи, яка узурпувала владу в державі, давно не викликає нічого, крім почуття безмежної огиди.
28.03.2026 15:41 Ответить
Ти помиляєшся
28.03.2026 15:44 Ответить
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекратит поставки дизельного топлива в Украину, это 10% от потребления Украиной.
28.03.2026 15:51 Ответить
Фіцо тоже 'прекратят'. Іщо чуть-чуть.
28.03.2026 16:12 Ответить
ну раз говорить, що буде дефіцит, то є шанс викрутитися і буде все нормально, страшно було би, якщо б він казав, що ніякого дефіциту не буде, бо він вирішує!
28.03.2026 16:19 Ответить
 
 