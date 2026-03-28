Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива до 90%, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном дефиците дизельного топлива и сообщил о переговорах на Ближнем Востоке относительно поставок в обмен на перехватчики-дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС со ссылкой на интервью Зеленского для телемарафона.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Украина предоставляет странам точную экспертизу для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь, у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизельного топлива. Понимаю задачи по обеспечению безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решу", - сказал президент.

Украина надеется наладить поставки дизельного топлива с Ближнего Востока в обмен на помощь в противодействии иранским дронам.

Президент отметил, что правительство и "Нафтогаз Украины" четко определили потребности энергетической безопасности страны - это дизельное топливо.

По его словам, в Украине возможен дефицит топлива на 90% — речь идет именно о дефиците дизельного топлива.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты допустили возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.

