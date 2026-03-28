Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива до 90%, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном дефиците дизельного топлива и сообщил о переговорах на Ближнем Востоке относительно поставок в обмен на перехватчики-дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС со ссылкой на интервью Зеленского для телемарафона.
"Украина предоставляет странам точную экспертизу для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь, у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизельного топлива. Понимаю задачи по обеспечению безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решу", - сказал президент.
Украина надеется наладить поставки дизельного топлива с Ближнего Востока в обмен на помощь в противодействии иранским дронам.
Президент отметил, что правительство и "Нафтогаз Украины" четко определили потребности энергетической безопасности страны - это дизельное топливо.
По его словам, в Украине возможен дефицит топлива на 90% — речь идет именно о дефиците дизельного топлива.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Ранее Объединенные Арабские Эмираты допустили возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.
- Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
