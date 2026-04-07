У Украины есть договоренности о поставках топлива: в марте-апреле импортируются необходимые объемы, - Зеленский

У Украины есть договоренности о поставках топлива, в настоящее время в страну импортируются необходимые объемы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Есть договоренности о поставках топлива

"Важно, что у нас есть договоренности о поставках топлива в Украину, и сейчас – в марте-апреле – импортируются необходимые объемы. Я благодарю все компании – и государственные, и частный сектор", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что продолжается работа по поставкам с европейскими партнерами, а также со странами Ближнего Востока.

Президент отметил, что это часть нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность и получает необходимое для внутренней уверенности и энергетической безопасности.

Поддержка населения

Кроме того, Зеленский анонсировал меры по поддержке населения на фоне роста цен.

"Мы говорили сегодня с правительственными чиновниками и о том, как поддержать людей в условиях роста цен — внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях. Правительство должно подготовить меры по этому поводу, рассчитываю на системные решения", — добавил он

