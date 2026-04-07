У Украины есть договоренности о поставках топлива: в марте-апреле импортируются необходимые объемы, - Зеленский
У Украины есть договоренности о поставках топлива, в настоящее время в страну импортируются необходимые объемы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Есть договоренности о поставках топлива
"Важно, что у нас есть договоренности о поставках топлива в Украину, и сейчас – в марте-апреле – импортируются необходимые объемы. Я благодарю все компании – и государственные, и частный сектор", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что продолжается работа по поставкам с европейскими партнерами, а также со странами Ближнего Востока.
Президент отметил, что это часть нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность и получает необходимое для внутренней уверенности и энергетической безопасности.
Поддержка населения
Кроме того, Зеленский анонсировал меры по поддержке населения на фоне роста цен.
"Мы говорили сегодня с правительственными чиновниками и о том, как поддержать людей в условиях роста цен — внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях. Правительство должно подготовить меры по этому поводу, рассчитываю на системные решения", — добавил он
Что предшествовало
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном дефиците дизельного топлива и сообщил о переговорах на Ближнем Востоке относительно поставок в обмен на дроны-перехватчики.
- Позже президент Владимир Зеленский заявил, что договорился об обеспечении Украины дизельным топливом как минимум на год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль