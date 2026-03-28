Зеленский договорился об обеспечении Украины дизельным топливом как минимум на год

Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился об обеспечении Украины дизельным топливом как минимум на год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Минимум на год

"Как минимум, мне нужно было договориться, дальше все уже - вопрос НАК "Нафтогаза": что в случае дефицита и вызовов в мире, как обеспечить, например, дизелем страну. Я вчера договорился о дизеле как минимум на год… То есть такие две задачи, которые мы перед собой ставили, мы их выполнили, на мой взгляд", — сказал президент.

Читайте также: Импорт арктического дизельного топлива в Украину прошлой зимой установил исторический рекорд. Крупнейшим поставщиком стала Польша

Потребности в дизельном топливе

По словам Зеленского, на поставки дизельного топлива и бензина по всей стране, в частности, армии, необходимо 700 тыс. тонн в месяц, годовые объемы составляют 7,2–7,4 млн тонн, пишет Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день армия обеспечена всем. У нас приоритет — армия, мы понимаем четкие объемы, сколько у нас поставок всего дизельного топлива и бензина на всю страну, включая армию — где-то 700 тысяч тонн в месяц. Примерно понимаем объемы 7,2–7,4 млн тонн в год", — сказал президент.

Читайте: Украина обеспечена дизтопливом только до конца марта, объемы на апрель сформированы на 70%, — Reuters

Он отметил, что Украина понимает, как это обеспечивать, также обсуждаются отдельные договоренности относительно обеспечения безусловного приоритета – армии.

"Пока жалоб от армии никаких нет, они обеспечены на сто процентов", — добавил Зеленский.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном дефиците дизельного топлива и сообщил о переговорах на Ближнем Востоке относительно поставок в обмен на дроны-перехватчики.