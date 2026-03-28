Цензор.НЕТ
Зеленский договорился об обеспечении Украины дизельным топливом как минимум на год

Зеленский договорился о дизеле

Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился об обеспечении Украины дизельным топливом как минимум на год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Минимум на год

"Как минимум, мне нужно было договориться, дальше все уже - вопрос НАК "Нафтогаза": что в случае дефицита и вызовов в мире, как обеспечить, например, дизелем страну. Я вчера договорился о дизеле как минимум на год… То есть такие две задачи, которые мы перед собой ставили, мы их выполнили, на мой взгляд", — сказал президент.

Читайте также: Импорт арктического дизельного топлива в Украину прошлой зимой установил исторический рекорд. Крупнейшим поставщиком стала Польша

Потребности в дизельном топливе

По словам Зеленского, на поставки дизельного топлива и бензина по всей стране, в частности, армии, необходимо 700 тыс. тонн в месяц, годовые объемы составляют 7,2–7,4 млн тонн, пишет Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день армия обеспечена всем. У нас приоритет — армия, мы понимаем четкие объемы, сколько у нас поставок всего дизельного топлива и бензина на всю страну, включая армию — где-то 700 тысяч тонн в месяц. Примерно понимаем объемы 7,2–7,4 млн тонн в год", — сказал президент.

Читайте: Украина обеспечена дизтопливом только до конца марта, объемы на апрель сформированы на 70%, — Reuters

Он отметил, что Украина понимает, как это обеспечивать, также обсуждаются отдельные договоренности относительно обеспечения безусловного приоритета – армии.

"Пока жалоб от армии никаких нет, они обеспечены на сто процентов", — добавил Зеленский.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном дефиците дизельного топлива и сообщил о переговорах на Ближнем Востоке относительно поставок в обмен на дроны-перехватчики.

Хвилююсь, чи за цими клопотами не забув домовитись, щоб завтра Сонечко встало...
28.03.2026 19:18 Ответить
Домовився? Воно вже про пів-сотні безпекових угод домовилось.
28.03.2026 19:20 Ответить
Зеленський і про стакан теплої сечі не зможе домовитися.
28.03.2026 19:24 Ответить
По 40 грн/літр.
28.03.2026 19:17 Ответить
110,00
28.03.2026 19:18 Ответить
Домовилися саме Захисники України, які власним життям захищають, без згоди ВРУ, територію за КОРДОНОМ!!
А оманський, лише скористався цим, оголосивши від свого імені про їх рішення!
Зеленський, як є у реальності…
28.03.2026 19:41 Ответить
каністрами , у шейха на дачі.
28.03.2026 20:09 Ответить
Хвилююсь, чи за цими клопотами не забув домовитись, щоб завтра Сонечко встало...
28.03.2026 19:18 Ответить
Був би непоганим завгоспом, якби не брехав і не крав, як не в себе.
28.03.2026 19:20 Ответить
Домовився? Воно вже про пів-сотні безпекових угод домовилось.
28.03.2026 19:20 Ответить
Ну звісно, скарг від армії блазню немає. Є скарги тільки волонтерам як завжди.🥴
28.03.2026 19:21 Ответить
За рішенням Лідора завтра всі переводимо годинник на годину вперед. Аве Лідор!💩
28.03.2026 19:21 Ответить
Зеленський і про стакан теплої сечі не зможе домовитися.
показать весь комментарий
28.03.2026 19:24 Ответить
Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік… Все про що він домовлявся 3 2019 року "гола зелена брехня".Який хрин захоче домовлятися з тим.кого американці відкрито і на цілий світ назвали "брехуном"?
28.03.2026 19:25 Ответить
Ахахах. Хто би називав. Американці, які за останній рік брехали як той пес, що вошами обліпився. Особливо рудий пес Трамб.
28.03.2026 19:35 Ответить
Зеленський домовився про забезпечення України дизельним пальним щонайменше на рік

Як те ДП попаде в Україну?
28.03.2026 19:25 Ответить
Ну тепер "лідер світу", повинен відвідати Іран і домовитись з КВІР, щоб те пальне пропустили...
28.03.2026 19:28 Ответить
За відшкодування грошима, збитого літака України та убивство пасажирів, він теж домовився з КСІР чи з патрушевим??
28.03.2026 19:44 Ответить
ПАЗДЕЦЬ солярці
28.03.2026 19:30 Ответить
спасітєль
28.03.2026 19:33 Ответить
Зеленський домовився про забезпечення України дизельним пальним... по максимальним цінам!
28.03.2026 19:34 Ответить
Якщо і надійде звідтам дизель,то ціна буде не менше ринкової.
28.03.2026 19:48 Ответить
Тупоголове Ніщо!
28.03.2026 19:37 Ответить
А географию он в школе совковой не учил. Пролив он уже тоже освободил?
28.03.2026 19:41 Ответить
Ша !! Трам хоче назвати протоку на свою честь

Планета Трампізян, разумного життя нема, населена Тоботами *))) * дятлами
28.03.2026 20:08 Ответить
Так,Польща,Греція, Литва,США стабільно постачають дизель.Проблема в ціні і доходах громадян,по чому він далекий.
Ну,2 дол.і більше за літр,як в ЄС,але ж мінімалка,напр.60 дол.і багато можна купити?
28.03.2026 19:45 Ответить
Ну яке ж, воно, патужне... дякую, дуже дякую...
28.03.2026 19:55 Ответить
З ким? Сам з собою?
28.03.2026 19:57 Ответить
щось з арифметикою не те - 700 тис. армії на місяць, це 8,4 млн на рік тільки для армії, а не 7,2-7,4 млн на всю Україну. якщо в таких розрахунках ляпи, то про що більш серйозне можна говорити!
28.03.2026 19:58 Ответить
Кароче, дизелю скоро не стане.
28.03.2026 20:07 Ответить
Прошу відзначити - під пильним контролем Найвеличного
28.03.2026 20:09 Ответить
 
 