Зеленський домовився про забезпечення України дизельним пальним щонайменше на рік

Президент Володимир Зеленський заявив, що домовився про забезпечення України дизельним пальним щонайменше на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами.

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Мінімум на рік

"Як мінімум, мені потрібно було домовитися, далі все вже - питання НАК "Нафтогазу": що у разі дефіциту і викликів у світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік… Тобто такі дві задачі, які ми собі ставили, ми їх виконали, на мій погляд", - сказав президент.

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Потреби в дизелі

За словами Зеленського, на постачання дизелю та бензину на всю державу, зокрема, армію, необхідно 700 тис. тон на місяць, об’єми на рік становлять 7,2--7,4 млн тон, пише Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні армія забезпечена всім. У нас пріоритет армія, ми розуміємо чіткі об’єми, скільки у нас постачання всього дизеля і бензину на всю державу, включаючи армію – десь 700 тисяч тон на місяць. Приблизно розуміємо об’єми 7,2–7,4 млн тон на рік", - сказав президент.

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Він зауважив, що Україна розуміє, як це забезпечувати, також проговорюються ще окремі домовленості щодо забезпечення безумовного пріоритету – армії.

"Поки що скарг від армії ніяких немає, вони забезпечені на сто відсотків", - додав Зеленський.

Що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про можливий дефіцит дизельного пального та повідомив про переговори на Близькому Сході щодо постачань в обмін на дрони-перехоплювачі.