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Новини Операція США проти Ірану
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Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова

ормузька протока буде відкрита

Іран підтвердив інформацію про досягнення двотижневого перемир’я зі Сполученими Штатами та заявив, що на цей час Ормузьку протоку буде відкрито.

Про це заявив у соцмережі Х глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь Ірану

Як зазначив у дописі Арагчі, перемир’я стало можливим завдяки посередництву пакистанської сторони.

Він зазначив, що у відповідь на звернення прем’єр-міністра Пакистану про припинення бойових дій, ініціативу США щодо переговорів на базі їхнього 15-пунктного мирного плану, а також заяву Дональда Трампа про готовність розглядати 10-пунктову пропозицію Ірану як основу для діалогу, Тегеран погоджується на припинення вогню та відкриття протоки.

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Умова для відкриття Ормузької протоки

Водночас міністр зауважив, що робота протоки відбуватиметься за певної умови.

"Якщо атаки на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів буде забезпечено безпечний прохід через Ормузьку протоку за координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", - пояснив Аббас Арагчі.

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

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Автор: 

Іран (3591) США (26930) перемир’я (1069) Ормузька протока (258)
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Топ коментарі
+29
Аятоли хочуть брати плату за прохід протокою. Я думаю, що цей мудило Чубчик на це погодиться з радістю. Бо близькосхідна нафта подорожчає і він зможе продавати американську і венесуельську теж дорожче. І своєму шефу #уйлу догодить.
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08.04.2026 06:28 Відповісти
+27
На замітку нашому керівництву - ПЕРЕГОВОРИ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ. А не так, як це було у нас. Йдуть переговори, москалі просуваються на фронті, мирні люди гинуть, а Київ переживає найважчу зиму, яку не переживав без переговорів.
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08.04.2026 06:55 Відповісти
+21
Зараз руда потвора буде всьому світу розповідати що зупинив чергову хз яку війну.
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08.04.2026 06:26 Відповісти

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