США та Ізраїль атакували промислові об’єкти в Ірані, - ЗМІ
Сполучені Штати та Ізраїль завдали авіаційних ударів по території Ірану, внаслідок чого під атаку потрапили промислові об’єкти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Clash Report.
За попередніми даними, під удар потрапив алюмінієвий завод, а також нафтохімічний комплекс "Фаджр" у місті Махшахр.
Деталі щодо масштабів руйнувань та можливих жертв наразі уточнюються.
Переговори тривають попри удари
На тлі загострення ситуації джерела повідомляють про можливий прорив у дипломатичних переговорах між Іраном і США.
За інформацією CNN, сторони близькі до досягнення домовленостей, і найближчим часом можуть з’явитися позитивні новини.
"Угода, як очікується, буде укладена сьогодні ввечері", — зазначили журналісти.
Пакистан закликав США відкласти дедлайн для Ірану
Раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити встановлений для Ірану термін на два тижні, щоб дати шанс дипломатії.
Ісламабад також звернувся до Тегерана із закликом відкрити Ормузьку протоку на цей період як жест доброї волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль