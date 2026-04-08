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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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США та Ізраїль атакували промислові об’єкти в Ірані, - ЗМІ

США та Ізраїль атакували хімічні підприємства в Ірані

Сполучені Штати та Ізраїль завдали авіаційних ударів по території Ірану, внаслідок чого під атаку потрапили промислові об’єкти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Clash Report.

За попередніми даними, під удар потрапив алюмінієвий завод, а також нафтохімічний комплекс "Фаджр" у місті Махшахр.

Деталі щодо масштабів руйнувань та можливих жертв наразі уточнюються.

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Переговори тривають попри удари

На тлі загострення ситуації джерела повідомляють про можливий прорив у дипломатичних переговорах між Іраном і США.

За інформацією CNN, сторони близькі до досягнення домовленостей, і найближчим часом можуть з’явитися позитивні новини.

"Угода, як очікується, буде укладена сьогодні ввечері", — зазначили журналісти.

Пакистан закликав США відкласти дедлайн для Ірану

Раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити встановлений для Ірану термін на два тижні, щоб дати шанс дипломатії.

Ісламабад також звернувся до Тегерана із закликом відкрити Ормузьку протоку на цей період як жест доброї волі.

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Ізраїль (1999) Іран (3591) США (26923) атака (1812)
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