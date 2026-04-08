США и Израиль атаковали промышленные объекты в Иране, - СМИ
Соединенные Штаты и Израиль нанесли авиаудары по территории Ирана, в результате чего под удар попали промышленные объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Clash Report.
По предварительным данным, под удар попал алюминиевый завод, а также нефтехимический комплекс "Фаджр" в городе Махшахр.
Детали относительно масштабов разрушений и возможных жертв в настоящее время уточняются.
Переговоры продолжаются несмотря на удары
На фоне обострения ситуации источники сообщают о возможном прорыве в дипломатических переговорах между Ираном и США.
По информации CNN, стороны близки к достижению договоренностей, и в ближайшее время могут появиться положительные новости.
"Соглашение, как ожидается, будет заключено сегодня вечером", - отметили журналисты.
Пакистан призвал США отложить дедлайн для Ирана
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить установленный для Ирана срок на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.
Исламабад также обратился к Тегерану с призывом открыть Ормузский пролив на этот период в качестве жеста доброй воли.
Dated Brent, найбільш уважно відстежувана у світі ціна фізичних поставок нафти в Північному морі, у вівторок піднялася до $144,42 за барель, за даними постачальника інформації Platts.
Це найвища ціна, коли-небудь зафіксована для так званих «мокрих» барелів з моменту початку відстеження в липні 1987 року. Platts повідомила, що сьогоднішній рубіж відображає «історичну волатильність ринку та порушення постачання».