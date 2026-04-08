США и Израиль атаковали промышленные объекты в Иране, - СМИ

Соединенные Штаты и Израиль нанесли авиаудары по территории Ирана, в результате чего под удар попали промышленные объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Clash Report.

По предварительным данным, под удар попал алюминиевый завод, а также нефтехимический комплекс "Фаджр" в городе Махшахр.

Детали относительно масштабов разрушений и возможных жертв в настоящее время уточняются.

Переговоры продолжаются несмотря на удары

На фоне обострения ситуации источники сообщают о возможном прорыве в дипломатических переговорах между Ираном и США.

По информации CNN, стороны близки к достижению договоренностей, и в ближайшее время могут появиться положительные новости.

"Соглашение, как ожидается, будет заключено сегодня вечером", - отметили журналисты.

Пакистан призвал США отложить дедлайн для Ирана

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить установленный для Ирана срок на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

Исламабад также обратился к Тегерану с призывом открыть Ормузский пролив на этот период в качестве жеста доброй воли.