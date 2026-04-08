США и Израиль атаковали промышленные объекты в Иране, - СМИ

США і Израиль атаковали химические предприятия в Иране

Соединенные Штаты и Израиль нанесли авиаудары по территории Ирана, в результате чего под удар попали промышленные объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Clash Report.

По предварительным данным, под удар попал алюминиевый завод, а также нефтехимический комплекс "Фаджр" в городе Махшахр.

Детали относительно масштабов разрушений и возможных жертв в настоящее время уточняются.

Переговоры продолжаются несмотря на удары

На фоне обострения ситуации источники сообщают о возможном прорыве в дипломатических переговорах между Ираном и США.

По информации CNN, стороны близки к достижению договоренностей, и в ближайшее время могут появиться положительные новости.

"Соглашение, как ожидается, будет заключено сегодня вечером", - отметили журналисты.

Пакистан призвал США отложить дедлайн для Ирана

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить установленный для Ирана срок на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

Исламабад также обратился к Тегерану с призывом открыть Ормузский пролив на этот период в качестве жеста доброй воли.

Сидить зараз у своїй пацючій норі х*йло, потіє поносом і виводить гівняним пальцем на обоях - "**********"...
08.04.2026 00:22 Ответить
Піду мабудь спати. Завтра Ауслендер розкаже скільки чого розкідорасили. А Альджазіра - скільки десятків ф-35 було збито...
08.04.2026 00:26 Ответить
Америкоси *башать іранську інфраструктуру і головне що переговори про мір ведуться. Одне одному ж не заважає, еге ж. Те саме Тромб з Х'уйлом хочу зробити і з Україною. Підписати якийсь папірець про переміріє і в цей же час рашисти будуть продовжувати бомбити і наступати.
08.04.2026 00:31 Ответить
Ніколи ще не було так дорого купувати барель нафти Brent, що підкреслює серйозні порушення постачання, спричинені війною на Близькому Сході.

Dated Brent, найбільш уважно відстежувана у світі ціна фізичних поставок нафти в Північному морі, у вівторок піднялася до $144,42 за барель, за даними постачальника інформації Platts.

Це найвища ціна, коли-небудь зафіксована для так званих «мокрих» барелів з моменту початку відстеження в липні 1987 року. Platts повідомила, що сьогоднішній рубіж відображає «історичну волатильність ринку та порушення постачання».
08.04.2026 00:39 Ответить
 
 