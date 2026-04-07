Пакистан призвал США отложить дедлайн для Ирана на две недели: Трамп считает, что Израиль усиливает ПВО

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить установленный для Ирана срок на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

Глава пакистанского правительства отметил, что дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке постепенно продвигаются и могут дать ощутимые результаты в ближайшее время.

Пакистан призывает к двухнедельному продлению переговоров

Исламабад также обратился к Тегерану с призывом открыть Ормузский пролив на этот период в качестве жеста доброй воли и предложил двухнедельное прекращение огня всеми сторонами конфликта.

"Пакистан, со своей стороны, искренне призывает иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли. Мы также призываем все стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня повсеместно в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного завершения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", — написал Шахбаз Шариф.

Иран поддерживает инициативу Пакистана о прекращении огня

В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник подтвердил Reuters, что Тегеран поддерживает предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня.

Это решение создает условия для дипломатических переговоров и может стать первым шагом к стабилизации региона.

США рассматривают отсрочку дедлайна для переговоров

Белый дом сообщил, что Дональд Трамп рассматривает предложение Исламабада об отсрочке дедлайна на две недели.

Президент США отметил, что переговоры с Ираном идут "полным ходом" и что подробности пакистанской инициативы ему передадут в ближайшее время.

Израиль готовится к возможному усилению обстрелов

Готовятся к эскалации и в Израиле. В рамках оценки ситуации и подготовки к истечению срока действия ультиматума Трампа, в ближайшие часы возможно усиление обстрелов, сообщает ЦАХАЛ, который цитирует израильское Радио Наария.

Военные призывают граждан соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями об эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что Иран прекратил прямые переговоры с Соединенными Штатами после заявления президента Дональда Трампа о гибели "целой цивилизации" этой ночью.

