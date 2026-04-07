Пакистан призвал США отложить дедлайн для Ирана на две недели: Трамп считает, что Израиль усиливает ПВО

Война между Ираном и США

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить установленный для Ирана срок на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Шарифа на его странице в X.

Глава пакистанского правительства отметил, что дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке постепенно продвигаются и могут дать ощутимые результаты в ближайшее время.

Пакистан призывает к двухнедельному продлению переговоров

Исламабад также обратился к Тегерану с призывом открыть Ормузский пролив на этот период в качестве жеста доброй воли и предложил двухнедельное прекращение огня всеми сторонами конфликта.

"Пакистан, со своей стороны, искренне призывает иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли. Мы также призываем все стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня повсеместно в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного завершения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", — написал Шахбаз Шариф.

Иран поддерживает инициативу Пакистана о прекращении огня

В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник подтвердил Reuters, что Тегеран поддерживает предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня.

Это решение создает условия для дипломатических переговоров и может стать первым шагом к стабилизации региона.

США рассматривают отсрочку дедлайна для переговоров

Белый дом сообщил, что Дональд Трамп рассматривает предложение Исламабада об отсрочке дедлайна на две недели.

Президент США отметил, что переговоры с Ираном идут "полным ходом" и что подробности пакистанской инициативы ему передадут в ближайшее время.

Израиль готовится к возможному усилению обстрелов

Готовятся к эскалации и в Израиле. В рамках оценки ситуации и подготовки к истечению срока действия ультиматума Трампа, в ближайшие часы возможно усиление обстрелов, сообщает ЦАХАЛ, который цитирует израильское Радио Наария.

Военные призывают граждан соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями об эскалации конфликта.

Топ комментарии
+2
🤣🤣🤣🤣🤣 Трампа тролять пакистанці!!!!
показать весь комментарий
07.04.2026 23:28 Ответить
+1
Завтра скажет что даст пожить цивилизации ещё пару недель а потом точно гайки всем....
показать весь комментарий
07.04.2026 23:31 Ответить
+1
А що за 2 тиждні фанатики порозумнішають?

Якщо вже душити, то без перерв на перекур.
Або не займатися фігнею взагалі.
показать весь комментарий
07.04.2026 23:35 Ответить
Курам на сміх ці дедлайни
показать весь комментарий
07.04.2026 23:33 Ответить
Ти про Гегсета? Про аятолл? Про рабинов?
показать весь комментарий
07.04.2026 23:37 Ответить
Ні про кого з трьох.
Трамп - безпринципний барига, а не фанатик.
Гегсет - алкозалежний ідіот.
Ізраїльтяне - прагматики, які роблять те, що їм потрібно.
Аятолли зараз не при справах.

Іраном керує військова хунта КВІР, яка формально у порушення всіх норм своєї ж конституції призначила пораненого та непритомного сина попереднього аятолли типу "лідером".
А от ці якраз і є фанатиками.
показать весь комментарий
07.04.2026 23:45 Ответить
алкозалежний ідіот може бути фанатиком. чому ні? в сша його вважають саме релігійним фанатиком

напад на пурім з вбивством дітей - хіба це перший раз? суспільство ізраїля не лише прагматичне, а й психопатичне.

КВІР - фанатики.

Вони всі такі. Або просто религійні люди.
показать весь комментарий
07.04.2026 23:54 Ответить
Хто напав на Пурім? 😁

Військові дії почалися 28 лютого.
Пурім 2-3 березня.
показать весь комментарий
07.04.2026 23:58 Ответить
З кідарстана встигнуть зброї притягнути, та з катакомб ще повитягають, дітлахів підучать дронами керувати.
показать весь комментарий
07.04.2026 23:55 Ответить
Катакомби Ізраїль вправно завалює.
Те, що там було, через багато років буде дивувати археологів.

А те, що може надати Роіся - крапля у морі на фоні того, що Ірану потрібно.
показать весь комментарий
08.04.2026 00:04 Ответить
Ну будь ласка,попросіть хтось відтермінувати знищення цивілізації
показать весь комментарий
07.04.2026 23:36 Ответить
Два тижні, дональде!!!!!
показать весь комментарий
07.04.2026 23:36 Ответить
Та нічого не буде. Звичайний барижний розводняк. Шоу влаштовує, щоб потім розпочати свій улюблений пісділінг.
показать весь комментарий
07.04.2026 23:44 Ответить
Ну покищо під це шоу системно виноситься промисловість та інфраструктура Ірану.

А піпл обговорює заяви Трампа. 😁
показать весь комментарий
07.04.2026 23:48 Ответить
Смійтеся йнадалі

"Трамп заявив, що наразі веде «гарячі переговори» з Іраном, - Fox News

І водночас відмовився від пропозиції Пакистану щодо перенесення строків на два тижні"

"Ми завдамо настільки потужного удару по інфраструктурі США та їхніх союзників на Близькому Сході, що вони втратять доступ до нафти й газу на довгі роки, - влада Ірану.

«Іран тепер атакуватиме з ще більшою інтенсивністю військову, безпекову та економічну інфраструктуру Ізраїлю та США», - додали у КВІР."
показать весь комментарий
07.04.2026 23:46 Ответить
Ага. Залишилося тільки уточнити як і чим КВІР збирається здійснювати свої погрози. 😁
Анекдот про "Ану їдіть сюди!!!" та лом, що примерз, знаєш?
показать весь комментарий
07.04.2026 23:51 Ответить
Пакистан теж всялися?
показать весь комментарий
07.04.2026 23:49 Ответить
"Ну раз Пакістан попросив, хіба я можу відмовити Пакістану? Даю ще два тижні"(С)руда бібізяна.
показать весь комментарий
07.04.2026 23:49 Ответить
Покайтесь, браття, i не робiть %yйнi (с)
показать весь комментарий
07.04.2026 23:50 Ответить
 
 