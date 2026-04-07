Пакистан призвал США отложить дедлайн для Ирана на две недели: Трамп считает, что Израиль усиливает ПВО
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить установленный для Ирана срок на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Шарифа на его странице в X.
Глава пакистанского правительства отметил, что дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке постепенно продвигаются и могут дать ощутимые результаты в ближайшее время.
Пакистан призывает к двухнедельному продлению переговоров
Исламабад также обратился к Тегерану с призывом открыть Ормузский пролив на этот период в качестве жеста доброй воли и предложил двухнедельное прекращение огня всеми сторонами конфликта.
"Пакистан, со своей стороны, искренне призывает иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли. Мы также призываем все стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня повсеместно в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного завершения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", — написал Шахбаз Шариф.
Иран поддерживает инициативу Пакистана о прекращении огня
В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник подтвердил Reuters, что Тегеран поддерживает предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня.
Это решение создает условия для дипломатических переговоров и может стать первым шагом к стабилизации региона.
США рассматривают отсрочку дедлайна для переговоров
Белый дом сообщил, что Дональд Трамп рассматривает предложение Исламабада об отсрочке дедлайна на две недели.
Президент США отметил, что переговоры с Ираном идут "полным ходом" и что подробности пакистанской инициативы ему передадут в ближайшее время.
Израиль готовится к возможному усилению обстрелов
Готовятся к эскалации и в Израиле. В рамках оценки ситуации и подготовки к истечению срока действия ультиматума Трампа, в ближайшие часы возможно усиление обстрелов, сообщает ЦАХАЛ, который цитирует израильское Радио Наария.
Военные призывают граждан соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями об эскалации конфликта.
- Ранее сообщалось, что Иран прекратил прямые переговоры с Соединенными Штатами после заявления президента Дональда Трампа о гибели "целой цивилизации" этой ночью.
Якщо вже душити, то без перерв на перекур.
Або не займатися фігнею взагалі.
Трамп - безпринципний барига, а не фанатик.
Гегсет - алкозалежний ідіот.
Ізраїльтяне - прагматики, які роблять те, що їм потрібно.
Аятолли зараз не при справах.
Іраном керує військова хунта КВІР, яка формально у порушення всіх норм своєї ж конституції призначила пораненого та непритомного сина попереднього аятолли типу "лідером".
А от ці якраз і є фанатиками.
напад на пурім з вбивством дітей - хіба це перший раз? суспільство ізраїля не лише прагматичне, а й психопатичне.
КВІР - фанатики.
Вони всі такі. Або просто религійні люди.
Військові дії почалися 28 лютого.
Пурім 2-3 березня.
Те, що там було, через багато років буде дивувати археологів.
А те, що може надати Роіся - крапля у морі на фоні того, що Ірану потрібно.
А піпл обговорює заяви Трампа. 😁
"Трамп заявив, що наразі веде «гарячі переговори» з Іраном, - Fox News
І водночас відмовився від пропозиції Пакистану щодо перенесення строків на два тижні"
"Ми завдамо настільки потужного удару по інфраструктурі США та їхніх союзників на Близькому Сході, що вони втратять доступ до нафти й газу на довгі роки, - влада Ірану.
«Іран тепер атакуватиме з ще більшою інтенсивністю військову, безпекову та економічну інфраструктуру Ізраїлю та США», - додали у КВІР."
Анекдот про "Ану їдіть сюди!!!" та лом, що примерз, знаєш?