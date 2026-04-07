Новости Заявления Трампа о НАТО
Глава МИД Испании: угрозы Трампа выйти из НАТО заставляют Европу искать альтернативы

Угрозы Трампа выйти из НАТО заставляют Европу искать альтернативы

Недавние нарекания США в адрес союзников по НАТО и угрозы выйти из Альянса заставляют европейские страны искать альтернативные механизмы обеспечения безопасности, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление приводит Reuters.

Подробности

Комментарий испанского министра касался заявлений президента США Дональда Трампа, который угрожал выйти из НАТО из-за отказа союзников помочь в его войне против Ирана и разблокировании Ормузского пролива.

Альбарес отметил, что решение по поводу НАТО полностью зависит от Трампа, но подчеркнул, что союзники по Альянсу проявили солидарность с Вашингтоном после терактов 11 сентября 2001 года.

"НАТО — это взаимовыгодный альянс как для европейцев, так и для американцев... Но заявления и новые позиции администрации США по вопросам евроатлантической безопасности побуждают нас, европейцев, сделать решительный шаг вперед в вопросах нашего суверенитета и обороны. Мы должны взять безопасность наших граждан и сдерживание угроз в свои руки", – сказал Альбарес.

По его словам, для этого ЕС должен двигаться в направлении создания общеевропейской армии и интеграции своих оборонных отраслей, а также создать единый цифровой рынок и союз рынков капитала.

Читайте: Мелони не согласилась с критикой Трампа в адрес Европы из-за Ирана: "Наша задача — защищать свои интересы"

+4
Припинити нарощувати в країнах Європи антиєвропейську культуру - іслам і індуїзм.
Бо буде лихо всім
07.04.2026 16:23 Ответить
+3
Я щось не розумію. Де в угоді Північноатлантичного альянсу написано, що якщо якомусь кловану хочеться Гренландію і трохи побити шарфоголових аятолл то всім треба це підтримати?
07.04.2026 16:24 Ответить
+3
Це зветься: нема лиха без добра. Авторитет США, що сформувався після 2СВ і підкріплювався поколіннями політиків і кровʼю громадян, Додік злив у вигрібну яму безповоротно за 1 рік.... От що значить популіст, шахрай у владі. Навіть якщо зараз все це діло розвернути то відновити статус світового гаранта безпечної торгівлі і поліцейського - не вийде, потрібно десятки років. Тобто утворився вакум безпеки, а відповідно питання чим це діло наповнити: хаосом як перед 1СВ, чи сформуються нові регіональни центри реальної сили і впливу. ЄС має величезний виклик, але і шанс. Але потрібно швидко адаптовуватись до нових умов: скидати баласт у вигляді фіцо-орбанів та інших *******. Інакше швидко не трансформуватись, а відповідно програти планету автократіям
07.04.2026 16:32 Ответить
Тому що Європа має посилитись нами і тими хто ще туди хоче. Прикрутити довбаний соціал лібералізм
07.04.2026 16:21 Ответить
Припинити нарощувати в країнах Європи антиєвропейську культуру - іслам і індуїзм.
Бо буде лихо всім
07.04.2026 16:23 Ответить
Я щось не розумію. Де в угоді Північноатлантичного альянсу написано, що якщо якомусь кловану хочеться Гренландію і трохи побити шарфоголових аятолл то всім треба це підтримати?
07.04.2026 16:24 Ответить
Гонить Донні,коротко гондонні...
07.04.2026 16:26 Ответить
Пропоную скоротити і друге слово.
07.04.2026 16:28 Ответить
Це зветься: нема лиха без добра. Авторитет США, що сформувався після 2СВ і підкріплювався поколіннями політиків і кровʼю громадян, Додік злив у вигрібну яму безповоротно за 1 рік.... От що значить популіст, шахрай у владі. Навіть якщо зараз все це діло розвернути то відновити статус світового гаранта безпечної торгівлі і поліцейського - не вийде, потрібно десятки років. Тобто утворився вакум безпеки, а відповідно питання чим це діло наповнити: хаосом як перед 1СВ, чи сформуються нові регіональни центри реальної сили і впливу. ЄС має величезний виклик, але і шанс. Але потрібно швидко адаптовуватись до нових умов: скидати баласт у вигляді фіцо-орбанів та інших *******. Інакше швидко не трансформуватись, а відповідно програти планету автократіям
07.04.2026 16:32 Ответить
Какая нах альтернатива,либо сам воюй, либо найди лоха, кто это будет делать за тебя,американцы отказываются от защиты евросоциалистов - и правильно делают.
07.04.2026 16:34 Ответить
США самі взялися за цю справу - і казали шо армій великих не тре союзникам бо вони їх захистять . І отримували за цю роль і отримують преференції - як то долар наприклад . І шо теперка маємо - преференції ше є а захисту ніту ? Це порушення договору як ніяк - такшо ви неправі . До речі ви про договір про звичайні озброєння в Європі знаєте - якшо ніт то поцікавтесь .
07.04.2026 16:53 Ответить
Сумбур какой-то,войдите в сознание и попробуйте найти свою мысль.
07.04.2026 16:55 Ответить
Проблеми з розуміням надрукованого ?
07.04.2026 17:12 Ответить
Яка альтернатива? Іран+кацапи+китай?
07.04.2026 16:42 Ответить
Боже, вас 500 мільйонів. Досить бути маленькими дітьми. Навчіться захищати себе самі.
07.04.2026 16:53 Ответить
 
 