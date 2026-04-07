Глава МИД Испании: угрозы Трампа выйти из НАТО заставляют Европу искать альтернативы

Недавние нарекания США в адрес союзников по НАТО и угрозы выйти из Альянса заставляют европейские страны искать альтернативные механизмы обеспечения безопасности, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Его заявление приводит Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Комментарий испанского министра касался заявлений президента США Дональда Трампа, который угрожал выйти из НАТО из-за отказа союзников помочь в его войне против Ирана и разблокировании Ормузского пролива.

Альбарес отметил, что решение по поводу НАТО полностью зависит от Трампа, но подчеркнул, что союзники по Альянсу проявили солидарность с Вашингтоном после терактов 11 сентября 2001 года.

"НАТО — это взаимовыгодный альянс как для европейцев, так и для американцев... Но заявления и новые позиции администрации США по вопросам евроатлантической безопасности побуждают нас, европейцев, сделать решительный шаг вперед в вопросах нашего суверенитета и обороны. Мы должны взять безопасность наших граждан и сдерживание угроз в свои руки", – сказал Альбарес.

По его словам, для этого ЕС должен двигаться в направлении создания общеевропейской армии и интеграции своих оборонных отраслей, а также создать единый цифровой рынок и союз рынков капитала.

