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Новини Заяви Трампа про НАТО
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Глава МЗС Іспанії: погрози Трампа вийти з НАТО змушують Європу шукати альтернативи

Погрози Трампа вийти з НАТО змушують Європу шукати альтернативи

Нещодавні нарікання США на союзників по НАТО та погрози вийти з Альянсу змушують європейські країни шукати альтернативні механізми забезпечення безпеки, заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його заяву наводить Reuters.

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Подробиці

Коментар іспанського міністра стосувався заяв президента США Дональда Трампа, який погрожував вийти з НАТО через відмову союзників допомогти у його війні проти Ірану та розблокуванні Ормузької протоки.

Альбарес зазначив, що рішення щодо НАТО повністю залежить від Трампа, але підкреслив, що союзники по Альянсу проявили солідарність із Вашингтоном після терактів 11 вересня 2001 року.

"НАТО – це взаємовигідний альянс як для європейців, так і для американців... Але заяви та нові позиції адміністрації США щодо питань євроатлантичної безпеки спонукають нас, європейців, зробити рішучий крок уперед у питаннях нашого суверенітету та оборони. Ми повинні взяти безпеку наших громадян і стримування загроз у свої руки", – сказав Альбарес.

За його словами, для цього ЄС повинен рухатися в напрямку створення загальноєвропейської армії та інтеграції своїх оборонних галузей, а також створити єдиний цифровий ринок і союз ринків капіталу.

Читайте: Мелоні не погодилася з критикою Трампа на адресу Європи через Іран: "Наше завдання - захищати свої інтереси"

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Європа (2551) Іспанія (1001) НАТО (7336) Трамп Дональд (9072)
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Топ коментарі
+4
Припинити нарощувати в країнах Європи антиєвропейську культуру - іслам і індуїзм.
Бо буде лихо всім
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07.04.2026 16:23 Відповісти
+4
Це зветься: нема лиха без добра. Авторитет США, що сформувався після 2СВ і підкріплювався поколіннями політиків і кровʼю громадян, Додік злив у вигрібну яму безповоротно за 1 рік.... От що значить популіст, шахрай у владі. Навіть якщо зараз все це діло розвернути то відновити статус світового гаранта безпечної торгівлі і поліцейського - не вийде, потрібно десятки років. Тобто утворився вакум безпеки, а відповідно питання чим це діло наповнити: хаосом як перед 1СВ, чи сформуються нові регіональни центри реальної сили і впливу. ЄС має величезний виклик, але і шанс. Але потрібно швидко адаптовуватись до нових умов: скидати баласт у вигляді фіцо-орбанів та інших *******. Інакше швидко не трансформуватись, а відповідно програти планету автократіям
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07.04.2026 16:32 Відповісти
+3
Я щось не розумію. Де в угоді Північноатлантичного альянсу написано, що якщо якомусь кловану хочеться Гренландію і трохи побити шарфоголових аятолл то всім треба це підтримати?
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07.04.2026 16:24 Відповісти

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