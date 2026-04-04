Мелоні не погодилася з критикою Трампа на адресу Європи через Іран: "Наше завдання - захищати свої інтереси"

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона не погоджується з критикою президента США Дональда Трампа на адресу Європи через їхню позицію щодо війни з Іраном.

Про це вона сказала італійському телеканалу RAI, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мелоні не погодилася з Трампом

Мелоні, яку вважають одним із ключових союзників Трампа в Європі, не погодилася із словами американського лідера.

"Я продовжую вважати, що на геополітичному рівні Європа мало що виграє від розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами, але наше завдання насамперед - захищати наші національні інтереси, і коли ми не згодні, ми повинні про це говорити. І цього разу ми не згодні",- заявила глава уряду Італії.

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Трамп критикує союзників

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО за те, що вони нібито відмовилися надати Вашингтону допомогу у війні проти Ірану, хоча мали це зробити ще до початку ударів.

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