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Новини Заяви Трампа про НАТО Операція США проти Ірану
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Мелоні не погодилася з критикою Трампа на адресу Європи через Іран: "Наше завдання - захищати свої інтереси"

Мелоні відкрито виступила проти ідей Трампа щодо Ірану

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона не погоджується з критикою президента США Дональда Трампа на адресу Європи через їхню позицію щодо війни з Іраном.

Про це вона сказала італійському телеканалу RAI, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мелоні не погодилася з Трампом 

Мелоні, яку вважають одним із ключових союзників Трампа в Європі, не погодилася із словами американського лідера.

"Я продовжую вважати, що на геополітичному рівні Європа мало що виграє від розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами, але наше завдання насамперед - захищати наші національні інтереси, і коли ми не згодні, ми повинні про це говорити. І цього разу ми не згодні",- заявила глава уряду Італії.

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Трамп критикує союзників

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО за те, що вони нібито відмовилися надати Вашингтону допомогу у війні проти Ірану, хоча мали це зробити ще до початку ударів.

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Автор: 

Іран (3586) США (26917) Трамп Дональд (9070) Мелоні Джорджа (238)
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Топ коментарі
+6
Чувак, це другий за розмірами ринок після Китаю 500 + млн платоспроможних людей
Друга економіка світу.
А ти що взагалі мав на увазі?
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05.04.2026 00:35 Відповісти
+5
Браво, сеньйора Джорджа !

Гарний хук по пиці трампа з правої !
Після ударів Макрона та Стармера лівими.

донні, європейці зроблять з тебе відбивний віденьский шніцель товщиною у фольгу !

.
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05.04.2026 01:46 Відповісти
+4
Тромпонівським салом, йому ж по мусалам. )
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05.04.2026 00:15 Відповісти

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