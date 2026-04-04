Мелоні не погодилася з критикою Трампа на адресу Європи через Іран: "Наше завдання - захищати свої інтереси"
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона не погоджується з критикою президента США Дональда Трампа на адресу Європи через їхню позицію щодо війни з Іраном.
Про це вона сказала італійському телеканалу RAI, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мелоні не погодилася з Трампом
Мелоні, яку вважають одним із ключових союзників Трампа в Європі, не погодилася із словами американського лідера.
"Я продовжую вважати, що на геополітичному рівні Європа мало що виграє від розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами, але наше завдання насамперед - захищати наші національні інтереси, і коли ми не згодні, ми повинні про це говорити. І цього разу ми не згодні",- заявила глава уряду Італії.
Трамп критикує союзників
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО за те, що вони нібито відмовилися надати Вашингтону допомогу у війні проти Ірану, хоча мали це зробити ще до початку ударів.
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А ти що взагалі мав на увазі?
Гарний хук по пиці трампа з правої !
Після ударів Макрона та Стармера лівими.
донні, європейці зроблять з тебе відбивний віденьский шніцель товщиною у фольгу !
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