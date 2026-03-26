Трамп: Дуже розчарований в НАТО, вони не допомогли з Іраном – США це запам’ятають
Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО за те, що вони нібито відмовилися надати Вашингтону допомогу у війні проти Ірану, хоча мали це зробити ще до початку ударів.
Про це Трамп заявив під час відкритого засідання свого кабінету, передає Цензор.НЕТ.
Критика Трампа
Американський лідер висловив своє розчарування Альянсом через те, що країни "абсолютно нічого не зробили", щоб допомогти США у його діях проти Ірану.
"Я дуже розчарований в НАТО. Це був тест для НАТО. Вони не були зобовʼязані допомагати нам, але вони могли це зробити. І ми це запамʼятаємо. Ми згадаємо це через декілька місяців –– запамʼятайте мої слова", - стверджує Трамп.
Лідер США заявив, що НАТО є "паперовим тигром".
"Я сказав 25 років тому, що НАТО – це паперовий тигр, але, що важливіше, що вони прийдуть на допомогу собі, але ніколи не прийдуть на допомогу нам… Вони не прийшли нам на допомогу, а тепер усі хочуть допомогти, коли вони (Іран – ред.) знищені", - каже Трамп.
На думку президента США, союзники мали запропонувати допомогу одразу після початку операції або навіть до цього:
"Насправді вони зробили заяву, декілька з них, що ми хочемо долучитися до війни. Ні, це має бути долучення з початку війни або навіть до її початку. Британія заявила три тижні тому, що надішле свої авіаносці, які, до речі, не є найкращими".
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- Водночас генсек НАТО Рютте закликав Європу підтримати кампанію США проти Ірану.
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- ти сказав що всі НІЧТОЖЕСТВА
- ти принизив кожного хто в тебе бував на пресконференції
- ти Японії згадав про Перл ХАрборг а німцям про 2 світову
а потім всі не хороші бо не помогли