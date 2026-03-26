Трамп: Дуже розчарований в НАТО, вони не допомогли з Іраном – США це запам’ятають

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО за те, що вони нібито відмовилися надати Вашингтону допомогу у війні проти Ірану, хоча мали це зробити ще до початку ударів.

Про це Трамп заявив під час відкритого засідання свого кабінету, передає Цензор.НЕТ.

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Критика Трампа

Американський лідер висловив своє розчарування Альянсом через те, що країни "абсолютно нічого не зробили", щоб допомогти США у його діях проти Ірану.

"Я дуже розчарований в НАТО. Це був тест для НАТО. Вони не були зобовʼязані допомагати нам, але вони могли це зробити. І ми це запамʼятаємо. Ми згадаємо це через декілька місяців –– запамʼятайте мої слова", - стверджує Трамп.

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Лідер США заявив, що НАТО є "паперовим тигром".

"Я сказав 25 років тому, що НАТО – це паперовий тигр, але, що важливіше, що вони прийдуть на допомогу собі, але ніколи не прийдуть на допомогу нам… Вони не прийшли нам на допомогу, а тепер усі хочуть допомогти, коли вони (Іран – ред.) знищені", - каже Трамп.

На думку президента США, союзники мали запропонувати допомогу одразу після початку операції або навіть до цього:

"Насправді вони зробили заяву, декілька з них, що ми хочемо долучитися до війни. Ні, це має бути долучення з початку війни або навіть до її початку. Британія заявила три тижні тому, що надішле свої авіаносці, які, до речі, не є найкращими".

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Що передувало?

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