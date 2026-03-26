Трамп: Очень разочарован в НАТО, они не помогли с Ираном - США это запомнят
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО за то, что они якобы отказались оказать Вашингтону помощь в войне против Ирана, хотя должны были сделать это еще до начала ударов.
Об этом Трамп заявил во время открытого заседания своего кабинета, передает Цензор.НЕТ.
Критика Трампа
Американский лидер выразил свое разочарование Альянсом из-за того, что страны "абсолютно ничего не сделали", чтобы помочь США в его действиях против Ирана.
"Я очень разочарован в НАТО. Это был тест для НАТО. Они не были обязаны помогать нам, но они могли это сделать. И мы это запомним. Мы вспомним об этом через несколько месяцев – запомните мои слова", – утверждает Трамп.
Лидер США заявил, что НАТО является "бумажным тигром".
"Я сказал 25 лет назад, что НАТО – это бумажный тигр, но, что важнее, что они придут на помощь себе, но никогда не придут на помощь нам… Они не пришли нам на помощь, а теперь все хотят помочь, когда они (Иран – ред.) уничтожены", – говорит Трамп.
По мнению президента США, союзники должны были предложить помощь сразу после начала операции или даже до этого:
"На самом деле они сделали заявление, некоторые из них, что мы хотим присоединиться к войне. Нет, это должно быть присоединение с начала войны или даже до ее начала. Великобритания заявила три недели назад, что отправит свои авианосцы, которые, кстати, не самые лучшие".
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- В то же время генсек НАТО Рютте призвал Европу поддержать кампанию США против Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ти сказав що всі НІЧТОЖЕСТВА
- ти принизив кожного хто в тебе бував на пресконференції
- ти Японії згадав про Перл ХАрборг а німцям про 2 світову
а потім всі не хороші бо не помогли
"Ізраїль через ****** не просто інфільтрував адміністрацію IQ47 (Трамп) персонажами, яких особисто підібрав CEO ***** Брандт, а й "смикає за ниточки, мов ляльками". А судячи з повідомлень на кшталт цього, щоб IQ47, бува, не забув, що потрібно робити, ***** нібито ще й підкупив його 300 мільйонами доларів США готівкою, аби він напав на Іран."
****** - це впливова двопартійна лобістська організація в США, просуває проізраїльську політику.
-------------------------------------------------
Еще раньше ты не помог НАТО с россией.
Свернув сотрудничество и военную помощь.
Бумеранг незаметно подкрался.
от же ж гівно..