Трамп: Очень разочарован в НАТО, они не помогли с Ираном - США это запомнят

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО за то, что они якобы отказались оказать Вашингтону помощь в войне против Ирана, хотя должны были сделать это еще до начала ударов.

Об этом Трамп заявил во время открытого заседания своего кабинета, передает Цензор.НЕТ.

Критика Трампа

Американский лидер выразил свое разочарование Альянсом из-за того, что страны "абсолютно ничего не сделали", чтобы помочь США в его действиях против Ирана.

"Я очень разочарован в НАТО. Это был тест для НАТО. Они не были обязаны помогать нам, но они могли это сделать. И мы это запомним. Мы вспомним об этом через несколько месяцев – запомните мои слова", – утверждает Трамп.

Лидер США заявил, что НАТО является "бумажным тигром".

"Я сказал 25 лет назад, что НАТО – это бумажный тигр, но, что важнее, что они придут на помощь себе, но никогда не придут на помощь нам… Они не пришли нам на помощь, а теперь все хотят помочь, когда они (Иран – ред.) уничтожены", – говорит Трамп.

По мнению президента США, союзники должны были предложить помощь сразу после начала операции или даже до этого:

"На самом деле они сделали заявление, некоторые из них, что мы хотим присоединиться к войне. Нет, это должно быть присоединение с начала войны или даже до ее начала. Великобритания заявила три недели назад, что отправит свои авианосцы, которые, кстати, не самые лучшие".

Иран НАТО США Трамп Дональд
Єдиний в кому цей маразматик нерозчарований - це ху*ло!
26.03.2026 17:47 Ответить
рудий півень розкукарікався без узгодження з НАТО, а тепер НАТО йому в труси нас.ало.
26.03.2026 17:49 Ответить
Їбанько...
26.03.2026 17:49 Ответить
чому? кім та Орбан з бульбофєрором теж його незамінні подільники.
26.03.2026 17:52 Ответить
Дайте хтось ідіоту почитати Статут НАТО, який, до речі США підписали. І особливо - 5-ту статтю.
26.03.2026 17:48 Ответить
- ти попісяв на ВСІХ союзників
- ти сказав що всі НІЧТОЖЕСТВА
- ти принизив кожного хто в тебе бував на пресконференції
- ти Японії згадав про Перл ХАрборг а німцям про 2 світову

а потім всі не хороші бо не помогли
26.03.2026 17:48 Ответить
Санітарів - у Білий дім! (Поки не "пожовтів"...).
26.03.2026 17:49 Ответить
душити, поки не пожовтів?
26.03.2026 18:14 Ответить
Ні, просто труп жовтим стає через припинення циркуляції крові .
26.03.2026 18:20 Ответить
та всі знають ,шо перед виборами ,ху* ло дав вказівку трампу ,розвалити НАТО та ЄС ...консерватори США , скоро з таким намаханим президентом, будуть массово пересилятися до московії , бо їм ніде в нормальних странах ,місця не буде ! ...
26.03.2026 17:49 Ответить
Луиза, Да не будьте вы ребёнком. Какая нафиг вказивка *****. Трамп и без всяких указаний, просто в силу того что ненавидит Европу, Украину, и тащится на таких как Плешивый и пухлый Ын-готов Европу вместе с НАТО уничтожить
26.03.2026 17:54 Ответить
0й не треба нас дурити ,ми ще не п'яні.... нормальні люди у всьому світі знають хто такий трам ,маск , епштейн , та і взагалі ася всесвітня під* фільська сРать , дуже сильні агенти кремля ,і давно взяті за чутливі місця московією ...
26.03.2026 18:01 Ответить
А таки так...
26.03.2026 18:11 Ответить
хоч би назвав одну причину,чому нато повинно було влазити в особистий конфлікт??хоч би пообіцям їм щось а не зробив їм проблем ще і ображено погрожує...
26.03.2026 17:50 Ответить
Запам'ятовувач хренів! Набрид.
26.03.2026 17:51 Ответить
Том Купер про війну:
"Ізраїль через ****** не просто інфільтрував адміністрацію IQ47 (Трамп) персонажами, яких особисто підібрав CEO ***** Брандт, а й "смикає за ниточки, мов ляльками". А судячи з повідомлень на кшталт цього, щоб IQ47, бува, не забув, що потрібно робити, ***** нібито ще й підкупив його 300 мільйонами доларів США готівкою, аби він напав на Іран."
****** - це впливова двопартійна лобістська організація в США, просуває проізраїльську політику.
26.03.2026 17:51 Ответить
Це не США розчаровані, це ти, Донні розчарований, що після твоєї зневаги до союзників вони тобі відповіли адекватно.
26.03.2026 17:51 Ответить
так, всі запам'ятають на довгі роки, ба навіть десятиріччя, гівняну позицію "модератора".
26.03.2026 17:52 Ответить
За декілька місяців ти взагалі не пам'ятатимеш, що поліз в Іран, не те що про НАТО.
26.03.2026 17:52 Ответить
Так, вони не допомогли Грузії і Україні!!
26.03.2026 17:56 Ответить
То шо через кілька місяців московія полізе в Нарву?
26.03.2026 17:57 Ответить
Жодне судно з нафтою чи газом для США через Ормузьку протоку не йде. Європейські та інші політики досі не зрозуміли що США, Росії вигідна ця війна, тому що експорт нафти та газу з ціх країн збільшився і додатково Сполучені Штати вже підписали контракти на продаж зброї на десятки мільярдів доларів з країнами перської затоки. Те що арабські країни які продають нафту, газ та країни які купують цю нафту, газ ще досі не послали свої збройні сили для захисту Ормузької протоки є їхньою помилкою.
26.03.2026 17:57 Ответить
вони не допомогли з Іраном
-------------------------------------------------
Еще раньше ты не помог НАТО с россией.
Свернув сотрудничество и военную помощь.
Бумеранг незаметно подкрался.
26.03.2026 17:57 Ответить
Трамп: - НАТО погане, воно ніпамагло! Ми це запам'ятаємо! Таваріщь Альцгеймер, проконтролюйте!
26.03.2026 17:58 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
26.03.2026 18:00 Ответить
"Трамп: Дуже розчарований в НАТО, вони не допомогли з Іраном - США це запам'ятають ..." - але тільки до кінця каденції трампа!!!)
26.03.2026 18:02 Ответить
Це була перевірка НАТО на вшивість - ше прийде коза до воза -Трамп
26.03.2026 18:04 Ответить
В чому вони мали допомогти після спроби завоювати Гренландію, Канаду, війни з Данією ?
26.03.2026 18:05 Ответить
Ну що ж, наш капризливий Доня знову висунув нижню губу і образився, бо хлопці з НАТО, бачте, не побігли за першим свистком закидати Іран камінням. Бідний Доня так сильно ,,розчарований'', ніби йому в Макдональдсі замість біг-мака поклали салатний лист. Він погрожує, що США ,,це запам'ятають'' - звучить як обіцянка ображеного підлітка, який планує не прийти на випускний, бо його не обрали королем балу. Сарказм тут у тому, що людина, яка роками намагалася розвалити цей ,,клуб'' зсередини, тепер щиро дивується, а чому ж члени цього клубу не хочуть вписуватися за його особисті розбірки.....Це як підпалити сусідський паркан, а потім образитися, що сусід не прийшов вам допомагати клеїти шпалери.....А якщо пояснити ситуацію по-діловому, на пальцях, то Доні варто було б видихнути і згадати матчастину. НАТО - це перщ за все оборонний альянс, створений для захисту Європи від нападу, а не приватна охоронна фірма для супроводу американських авантюр на Близькому Сході. Коли Доня в односторонньому порядку виходив з іранської ядерної угоди, яку європейці вибудовували роками, то він тоді нікого не питав, і на думку союзників плював він з високої вежі свого хмарочоса. У бізнесі це називається ,,грати в одні ворота'': ти не можеш витирати ноги про партнерські домовленості, а потім вимагати від цих же партнерів беззаперечної лояльності в конфлікті, який сам же й роздмухав.... Більше того, Статут НАТО передбачає колективну дію лише у разі нападу на члена Альянсу, а не тоді, коли президенту США раптом захотілося пограти м'язами в пустелі щоб підняти свій рейтинг швидкою і переможною війною. Тож ображатися тут можна хіба що на власне дзеркало, бо неможливо спочатку називати організацію ,,застарілою'' ,а іі краіни-учасники неробами і утриманцями, шантажувати її виходом, а потім чекати, що всі кинуться виконувати твої забаганки за першим покликом.....
26.03.2026 18:05 Ответить
Ага. А всі нормальні люди планети не задоволені Трампом.
26.03.2026 18:05 Ответить
елітний кидала Трумп, через дії якого додатково загинули тисячі українців в Україні та іранців, що повірили і вийшли на протести, набрався ще й нахабства дорікати усим, кого не раз підставляв, шантажував і хАяв..
от же ж гівно..
26.03.2026 18:07 Ответить
руде пуйло сам то здатен що либо запом,ятовувати?
26.03.2026 18:09 Ответить
rufus cretinus.
26.03.2026 18:13 Ответить
дідуган дав маху і загнався, і в бібі він не розчарувався? хай розповідає що там бібі йому натрусив який він великий і незамінний
26.03.2026 18:17 Ответить
 
 