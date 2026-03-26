Трамп: Очень разочарован в НАТО, они не помогли с Ираном - США это запомнят

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО за то, что они якобы отказались оказать Вашингтону помощь в войне против Ирана, хотя должны были сделать это еще до начала ударов.

Об этом Трамп заявил во время открытого заседания своего кабинета, передает Цензор.НЕТ.

Критика Трампа

Американский лидер выразил свое разочарование Альянсом из-за того, что страны "абсолютно ничего не сделали", чтобы помочь США в его действиях против Ирана.

"Я очень разочарован в НАТО. Это был тест для НАТО. Они не были обязаны помогать нам, но они могли это сделать. И мы это запомним. Мы вспомним об этом через несколько месяцев – запомните мои слова", – утверждает Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовятся нанести "последний удар" по Ирану, возможна наземная операция, - Axios

Лидер США заявил, что НАТО является "бумажным тигром".

"Я сказал 25 лет назад, что НАТО – это бумажный тигр, но, что важнее, что они придут на помощь себе, но никогда не придут на помощь нам… Они не пришли нам на помощь, а теперь все хотят помочь, когда они (Иран – ред.) уничтожены", – говорит Трамп.

По мнению президента США, союзники должны были предложить помощь сразу после начала операции или даже до этого:

"На самом деле они сделали заявление, некоторые из них, что мы хотим присоединиться к войне. Нет, это должно быть присоединение с начала войны или даже до ее начала. Великобритания заявила три недели назад, что отправит свои авианосцы, которые, кстати, не самые лучшие".

Читайте также: Страны НАТО ничего не сделали, чтобы помочь США с Ираном. Нам ничего от Альянса не нужно, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран очень хочет заключить соглашение, но боится об этом сказать, - Трамп