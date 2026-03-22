НАТО призывает Европу поддержать кампанию США против Ирана

НАТО ожидает от европейских союзников полного единства в отношении военной кампании США против Ирана и поддержки усилий по предотвращению ядерной угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico, где приводится интервью генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Консолидация союзников и ядерная угроза

Генсек НАТО подчеркнул важность консолидации вокруг действий президента США Дональда Трампа, несмотря на первоначальные колебания некоторых европейских государств. Он отметил, что Иран с ядерным оружием представлял бы прямую угрозу не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.

"Я знаю одно: мы всегда объединяемся", – подчеркнул глава Альянса. По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию для сохранения эффекта неожиданности атак США и Израиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран сегодня уже выпустил по ОАЭ почти 30 ракет и дронов

Отказ союзников и дипломатические шаги

Ранее Дональд Трамп раскритиковал союзников, назвав НАТО "бумажным тигром" из-за нежелания участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Рютте призвал к пониманию позиции президента США.

"Он делает это, чтобы сделать весь мир безопасным", — заявил генеральный секретарь Альянса.

НАТО провело параллель между ситуацией с Ираном и опытом сдерживания Северной Кореи, отметив, что затягивание переговоров может привести к потере момента, когда еще можно предотвратить развитие ядерного потенциала.

Читайте также: Саудовская Аравия высылает военного атташе Ирана, его помощника и еще трех сотрудников посольства

Что предшествовало?

Читайте также: США стерли Иран с лица земли, мы достигли целей на несколько недель раньше запланированного, — Трамп