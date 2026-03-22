НАТО призывает Европу поддержать кампанию США против Ирана
НАТО ожидает от европейских союзников полного единства в отношении военной кампании США против Ирана и поддержки усилий по предотвращению ядерной угрозы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico, где приводится интервью генерального секретаря Альянса Марка Рютте.
Консолидация союзников и ядерная угроза
Генсек НАТО подчеркнул важность консолидации вокруг действий президента США Дональда Трампа, несмотря на первоначальные колебания некоторых европейских государств. Он отметил, что Иран с ядерным оружием представлял бы прямую угрозу не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.
"Я знаю одно: мы всегда объединяемся", – подчеркнул глава Альянса. По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию для сохранения эффекта неожиданности атак США и Израиля.
Отказ союзников и дипломатические шаги
Ранее Дональд Трамп раскритиковал союзников, назвав НАТО "бумажным тигром" из-за нежелания участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Рютте призвал к пониманию позиции президента США.
"Он делает это, чтобы сделать весь мир безопасным", — заявил генеральный секретарь Альянса.
НАТО провело параллель между ситуацией с Ираном и опытом сдерживания Северной Кореи, отметив, что затягивание переговоров может привести к потере момента, когда еще можно предотвратить развитие ядерного потенциала.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
