НАТО призывает Европу поддержать кампанию США против Ирана

НАТО ожидает от европейских союзников полного единства в отношении военной кампании США против Ирана и поддержки усилий по предотвращению ядерной угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico, где приводится интервью генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Консолидация союзников и ядерная угроза

Генсек НАТО подчеркнул важность консолидации вокруг действий президента США Дональда Трампа, несмотря на первоначальные колебания некоторых европейских государств. Он отметил, что Иран с ядерным оружием представлял бы прямую угрозу не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.

"Я знаю одно: мы всегда объединяемся", – подчеркнул глава Альянса. По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию для сохранения эффекта неожиданности атак США и Израиля.

Отказ союзников и дипломатические шаги

Ранее Дональд Трамп раскритиковал союзников, назвав НАТО "бумажным тигром" из-за нежелания участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Рютте призвал к пониманию позиции президента США.

"Он делает это, чтобы сделать весь мир безопасным", — заявил генеральный секретарь Альянса.

НАТО провело параллель между ситуацией с Ираном и опытом сдерживания Северной Кореи, отметив, что затягивание переговоров может привести к потере момента, когда еще можно предотвратить развитие ядерного потенциала.

Что предшествовало?

трамп просит без уважения-так не просят
22.03.2026 22:08 Ответить
Рютте адвокат Трампа?
22.03.2026 22:13 Ответить
Нехай Орбан допомагає Трампу.
Туск звинуватив оточення Орбана в передачі даних ЄС Кремлю. «Ми давно це підозрювали», - так прем'єр Польщі відреагував на повідомлення про те, що оточення Орбана інформувало Москву про зустрічі європейських політиків. За даними WP, Сійярто регулярно телефонував Лаврову з засідань ЄС.
22.03.2026 22:13 Ответить
DW
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розслідування газети The Washington Post, в якому повідомлялося, що оточення голови угорського уряду Віктора Орбана передає Кремлю інформацію з засідань Європейського Союзу. «Новини, що люди Орбана в найменших деталях інформують Москву про засідання Ради ЄС, не повинні нікого дивувати. Ми давно це підозрювали. Саме тому я виступаю лише у випадку крайньої необхідності і говорю лише те, що необхідно», - написав польський політик у неділю, 22 березня, на платформі X.
22.03.2026 22:15 Ответить
Заголовок повністю неправильний. В оригінальній статті мова про думку Рютте, а не всього альянсу.
22.03.2026 22:17 Ответить
Ізраїль війну проти Ірану почав то нехай її і закінчує, щось я не бачу жодної заяви Ізраїлю, що вони готові відправити свої наземні війська в Іран... а шукають дурних гоїв, які будуть гинути за їх інтереси
22.03.2026 22:18 Ответить
а що хтось напав на США, ні можна звісно допомогти, алеж треба угоду про розробку корисних копалин і рідкоземельних матеріалів на теріторіі штатів за допомогу
22.03.2026 22:18 Ответить
Офігенна логіка, як що старий бовдур стоїть і б'ється головою об стінку, ту ісі інші повиинні стати поруч і довбати головою ту стіну.
22.03.2026 22:24 Ответить
Ще би так закликали проти московії Європу обєднуватися.Кацапи теж ядерна загроза.
22.03.2026 22:30 Ответить
Рыжий полководец, американская СВО и Тегеран за три дня.
22.03.2026 22:30 Ответить
 
 