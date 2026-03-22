США стерли Иран с лица земли, мы достигли целей на несколько недель раньше запланированного, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США фактически уничтожили Иран, добавив, что Вашингтон достиг поставленных целей раньше запланированного срока.
Об этом Трамп отметил в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Трамп о целях в Иране
По словам Трампа, американский журналист и один из самых известных авторов по теме национальной безопасности США Дэвид Сангер не прав в том, что Вашингтон не достиг целей в операции против Ирана.
Причем Трамп настолько похвалил себя за достижения, что говорит, будто Иран якобы хочет соглашения, а он - нет.
"Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, и все же их легкомысленный аналитик Дэвид Сангер утверждает, что я не достиг своих целей. Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить соглашение. Я - нет!", - пишет лидер США.
После этого Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон опережает график на несколько недель, а также раскритиковал The New York Times (где работает Дэвид Сангер) за "некомпетентное освещение выборов". Президент США утверждает, что это издание всегда ошибается.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявлял, что США "очень близки" к достижению целей в Иране.
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
А з гексафторидом урану хай ізраільтяни трахаються.
У Mar-a-Lago відкрито родовище рідкоземельної копалини «булшіт» у клондайківських масштабах.
Вистачить усім.
Не читайте і не коментуйте новини з заголовками у яких є слова «Трамп сказав/написав».
Крім крінжатини там не буде нічого.
щось мені підказує, що Ханука в темряві когось на тебе схожого чекає
зповітря)))
А 2500 мільярдів від країн Затоки на завершення?
Хтось заплатить і піде. Або хтось на куй пошле і піде. Загадкі-сєнсаціьі.