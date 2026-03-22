США стерли Иран с лица земли, мы достигли целей на несколько недель раньше запланированного, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США фактически уничтожили Иран, добавив, что Вашингтон достиг поставленных целей раньше запланированного срока.

Об этом Трамп отметил в соцсети.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ



По словам Трампа, американский журналист и один из самых известных авторов по теме национальной безопасности США Дэвид Сангер не прав в том, что Вашингтон не достиг целей в операции против Ирана.

Причем Трамп настолько похвалил себя за достижения, что говорит, будто Иран якобы хочет соглашения, а он - нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран ответил на ультиматум Трампа: угрожает ударами по энергетике и водной инфраструктуре Ближнего Востока

"Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, и все же их легкомысленный аналитик Дэвид Сангер утверждает, что я не достиг своих целей. Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить соглашение. Я - нет!", - пишет лидер США.

После этого Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон опережает график на несколько недель, а также раскритиковал The New York Times (где работает Дэвид Сангер) за "некомпетентное освещение выборов". Президент США утверждает, что это издание всегда ошибается.

Что предшествовало?

Читайте также: Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до завершения активной фазы войны с Ираном, - Politico