РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9884 посетителя онлайн
Новости Трамп об Иране Операция США против Ирана
1 420 31

США стерли Иран с лица земли, мы достигли целей на несколько недель раньше запланированного, — Трамп

Трамп дает Ирану 48 часов

Президент США Дональд Трамп заявил, что США фактически уничтожили Иран, добавив, что Вашингтон достиг поставленных целей раньше запланированного срока.

Об этом Трамп отметил в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп о целях в Иране

По словам Трампа, американский журналист и один из самых известных авторов по теме национальной безопасности США Дэвид Сангер не прав в том, что Вашингтон не достиг целей в операции против Ирана.

Причем Трамп настолько похвалил себя за достижения, что говорит, будто Иран якобы хочет соглашения, а он - нет.

"Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, и все же их легкомысленный аналитик Дэвид Сангер утверждает, что я не достиг своих целей. Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить соглашение. Я - нет!", - пишет лидер США.

После этого Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон опережает график на несколько недель, а также раскритиковал The New York Times (где работает Дэвид Сангер) за "некомпетентное освещение выборов". Президент США утверждает, что это издание всегда ошибается.

Что предшествовало?

  • Ранее Трамп заявлял, что США "очень близки" к достижению целей в Иране.
  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Автор: 

Иран (2545) США (28912) Трамп Дональд (7803)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
«Стертий з лиця землі» Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку і лупити ракетами по Ізраїлю.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:14 Ответить
+5
Цей знищений ше негуйово брикається - втулив по Дімону - де ядерний реактор - напав на о.Дієго - Гарсія - 4 тис км - ракети збили
показать весь комментарий
22.03.2026 08:14 Ответить
+5
А Іран про то знає?
показать весь комментарий
22.03.2026 08:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всьо, пабєда!
А з гексафторидом урану хай ізраільтяни трахаються.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:11 Ответить
У мене біль цікава новина, панове:
У Mar-a-Lago відкрито родовище рідкоземельної копалини «булшіт» у клондайківських масштабах.
Вистачить усім.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:23 Ответить
там рудне тіло тягнеться аж до самого Вашингтону, так що тепер копать цього гівна вистачить всім штатам на десятиріччя вперед.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:29 Ответить
«Стертий з лиця землі» Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку і лупити ракетами по Ізраїлю.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:14 Ответить
Боже, яке воно кончене!
показать весь комментарий
22.03.2026 08:14 Ответить
Цей знищений ше негуйово брикається - втулив по Дімону - де ядерний реактор - напав на о.Дієго - Гарсія - 4 тис км - ракети збили
показать весь комментарий
22.03.2026 08:14 Ответить
А Іран про то знає?
показать весь комментарий
22.03.2026 08:14 Ответить
Іран --ворог України Але "зтерти з лиця цілу країну" ---це методи гітлера,сталіна, путіна. Що путін,що трамп є злочинцями ,бо це злочин проти людяності.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:14 Ответить
ворог України смердяча нацистська клоака - ісраєль
показать весь комментарий
22.03.2026 08:18 Ответить
Аааа! То "Шахеди", які щоночі вбивають українців, знищують ініраструктуру - то ізрахльські, в не іранські? 😲 І з нами на Сході воює ізраїльський експедиційний корпус, а не кацапська армія? 😲😲😲? Що у вас в голові? 🤔
показать весь комментарий
22.03.2026 08:32 Ответить
Ой барига,жлоб ,брехун , скоріше ти вже здох разом з путіном наскільи світ чистіший став.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:15 Ответить
Якщо ви його стерли, хто з їх боку продовжує стріляти?
показать весь комментарий
22.03.2026 08:15 Ответить
А це так само, як і з Україною - перемогли за три дні... Тільки нас спитаться забули...
показать весь комментарий
22.03.2026 08:18 Ответить
Ес-ве-о йде за планом
показать весь комментарий
22.03.2026 08:15 Ответить
Підар. Просто підар.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:17 Ответить
Люди! Бережіть своє здоров'я.
Не читайте і не коментуйте новини з заголовками у яких є слова «Трамп сказав/написав».
Крім крінжатини там не буде нічого.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:17 Ответить
...оце вже точно
показать весь комментарий
22.03.2026 08:24 Ответить
Так це і цікаво. Коли така крінжатина керувала США? Ніколи!
показать весь комментарий
22.03.2026 08:29 Ответить
всі жиди zіоністи будуть знищені, лише питання часу, нарешті світ прокинувся та побачив справжню сутність жидів смердячих
показать весь комментарий
22.03.2026 08:17 Ответить
Реєстрація: 22.03.2026
щось мені підказує, що Ханука в темряві когось на тебе схожого чекає
показать весь комментарий
22.03.2026 08:31 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2026 08:17 Ответить
та, ще той стерун... тільки памперси підноси...
показать весь комментарий
22.03.2026 08:20 Ответить
знищувач з повітря)))
показать весь комментарий
22.03.2026 08:29 Ответить
Ізолюйте цю тварюку. Вколіть галоперідолу.Це все добром не скінчиться.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:22 Ответить
Пора вже нобелівку давати - це ж яка по рахунку війна "закінчилась"?
показать весь комментарий
22.03.2026 08:23 Ответить
Цікаво, а хто ж там блокує Ормузьку протоку?
показать весь комментарий
22.03.2026 08:23 Ответить
Хегсет же заявив, що протока в принципі вільна... Просто Іран атакує кораблі
показать весь комментарий
22.03.2026 08:26 Ответить
Як кажуть кацапи: ложь,піздьожь і провокация !!!!
показать весь комментарий
22.03.2026 08:25 Ответить
Якщо стер - вйобуй на *** звідти!
показать весь комментарий
22.03.2026 08:26 Ответить
А 200 мільярдів від конгресу на продовження?
А 2500 мільярдів від країн Затоки на завершення?
Хтось заплатить і піде. Або хтось на куй пошле і піде. Загадкі-сєнсаціьі.
показать весь комментарий
22.03.2026 08:34 Ответить
Чергова порція новин із дурки! Американці реально вірять у всю цю галіматью? Співчуття їм. І нам, блд...
показать весь комментарий
22.03.2026 08:36 Ответить
 
 