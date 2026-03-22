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Новини Трамп про Іран Операція США проти Ірану
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США стерли Іран з лиця землі, ми досягли цілей на кілька тижнів раніше запланованого, - Трамп

Трамп дає Ірану 48 годин

Президент США Дональд Трамп заявив, що США фактично знищили Іран, додаючи, що Вашингтон досяг поставлених цілей раніше від запланованого терміну.

Про це Трамп зазначив у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Трамп про цілі в Ірані

За словами Трампа, американський журналіст і один із найвідоміших авторів на тему нацбезпеки США Девід Сангер - не правий у тому, що Вашингтон не досяг цілей в операції проти Ірану.

Причому Трамп настільки похвалив себе досягненнями, що каже, що Іран нібито хоче угоди, а він ні.

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"Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі, і все ж їхній легковажний аналітик Девід Сангер стверджує, що я не досяг своїх цілей. Так, досяг, і на кілька тижнів раніше запланованого! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні!", - пише лідер США.

Після Трамп укотре заявив, що Вашингтон випереджає графік на кілька тижнів, а також розкритикував The New York Times (де працює Девід Сангер) за "некомпетентне висвітлення виборів". Президент США стверджує, що це видання завжди помиляється.

Що передувало?

  • Раніше Трамп заявляв, що США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані.
  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

Іран (3560) США (26855) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+79
«Стертий з лиця землі» Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку і лупити ракетами по Ізраїлю.
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22.03.2026 08:14 Відповісти
+49
А Іран про то знає?
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22.03.2026 08:14 Відповісти
+43
Люди! Бережіть своє здоров'я.
Не читайте і не коментуйте новини з заголовками у яких є слова «Трамп сказав/написав».
Крім крінжатини там не буде нічого.
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22.03.2026 08:17 Відповісти

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