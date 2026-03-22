США стерли Іран з лиця землі, ми досягли цілей на кілька тижнів раніше запланованого, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США фактично знищили Іран, додаючи, що Вашингтон досяг поставлених цілей раніше від запланованого терміну.

Про це Трамп зазначив у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Трамп про цілі в Ірані

За словами Трампа, американський журналіст і один із найвідоміших авторів на тему нацбезпеки США Девід Сангер - не правий у тому, що Вашингтон не досяг цілей в операції проти Ірану.

Причому Трамп настільки похвалив себе досягненнями, що каже, що Іран нібито хоче угоди, а він ні.

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"Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі, і все ж їхній легковажний аналітик Девід Сангер стверджує, що я не досяг своїх цілей. Так, досяг, і на кілька тижнів раніше запланованого! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні!", - пише лідер США.

Після Трамп укотре заявив, що Вашингтон випереджає графік на кілька тижнів, а також розкритикував The New York Times (де працює Девід Сангер) за "некомпетентне висвітлення виборів". Президент США стверджує, що це видання завжди помиляється.

Що передувало?

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