США стерли Іран з лиця землі, ми досягли цілей на кілька тижнів раніше запланованого, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що США фактично знищили Іран, додаючи, що Вашингтон досяг поставлених цілей раніше від запланованого терміну.
Про це Трамп зазначив у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Трамп про цілі в Ірані
За словами Трампа, американський журналіст і один із найвідоміших авторів на тему нацбезпеки США Девід Сангер - не правий у тому, що Вашингтон не досяг цілей в операції проти Ірану.
Причому Трамп настільки похвалив себе досягненнями, що каже, що Іран нібито хоче угоди, а він ні.
"Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі, і все ж їхній легковажний аналітик Девід Сангер стверджує, що я не досяг своїх цілей. Так, досяг, і на кілька тижнів раніше запланованого! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні!", - пише лідер США.
Після Трамп укотре заявив, що Вашингтон випереджає графік на кілька тижнів, а також розкритикував The New York Times (де працює Девід Сангер) за "некомпетентне висвітлення виборів". Президент США стверджує, що це видання завжди помиляється.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявляв, що США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані.
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не читайте і не коментуйте новини з заголовками у яких є слова «Трамп сказав/написав».
Крім крінжатини там не буде нічого.