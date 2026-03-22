Іран відповів на ультиматум Трампа: грозить ударами по енергетиці та водній інфраструктурі Близького Сходу

Іранські військові попередили про готовність здійснити масштабні удари по енергетичній інфраструктурі та об’єктах опріснення води в країнах Близького Сходу, пов’язаних зі США та Ізраїлем, у разі атак на іранські електростанції.

Про це заявив речник центрального командування армії Ірану Ебрагім Зольфагарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

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Яка відповідь Ірану?

"Іранські військові завдадуть ударів по всій енергетичній інфраструктурі, пов’язаній зі США та Ізраїлем на Близькому Сході, якщо цілями союзників стануть його електростанції. Іран також атакуватиме опріснювальні установки та американську й ізраїльську інфраструктуру інформаційних технологій", - заявив Зольфагарі, коментуючи погрозу президента США Дональда Трампа знищити енергосистему Ірану у разі, якщо протягом двох діб не буде відновлено судноплавство в Ормузькій протоці.

Телеканал Al Jazeera також повідомляє, що, за даними іранських державних медіа, ліквідований голова Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані раніше застерігав: "весь регіон Близького Сходу буде знебарвлений протягом пів години", якщо об’єктом американо-ізраїльських ударів стане іранська електромережа, натякаючи на можливий колапс систем водопостачання в посушливому регіоні.

Водночас західні ЗМІ наголошують, що мільйони людей на Близькому Сході залежать від опріснювальних установок як основного джерела питної води. У регіоні зосереджено понад 40% світових потужностей опріснення - це приблизно 5 тисяч об’єктів.

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Що передувало?

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