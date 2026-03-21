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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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22 країни готові долучитися до розблокування Ормузької протоки

Блокування Ормузької протоки

Лідери вже 22 країн виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Ормузькій протоці через дії Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільну заяву на сайті уряду Великої Британії.

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Як зазначається, заяву щодо Ормузької протоки підтримали лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії, Канади, Республіки Корея, Нової Зеландії, Данії, Латвії, Словенії, Естонії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Чехії, Румунії, Бахрейну, Литви, Австралії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У заяві "рішуче засуджуються" атаки Ірану на неозброєні комерційні судна в Перській затоці, а також удари по цивільній інфраструктурі, включно з нафтовими та газовими об’єктами, та фактичне блокування Ормузької протоки іранськими силами.

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"Ми висловлюємо наше глибоке занепокоєння ескалацією конфлікту. Ми закликаємо Іран негайно припинити свої погрози, мінування, атаки безпілотниками та ракетами, а також інші спроби блокувати протоку для комерційного судноплавства, та дотримуватися Резолюції Ради Безпеки ООН 2817", - йдеться в заяві.

Країни також заявили про готовність зробити свій внесок у гарантування безпечного проходу суден через протоку та привітали підготовчі кроки держав, які працюють над цим.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Іран (3560) блокування (743) Ормузька протока (231)
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Топ коментарі
+9
Щось у цьому списку країн немає держави Орбана, який любить Америку....
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22.03.2026 00:05 Відповісти
+3
Трамп справжній патріот власної країни. Трамп ненавидить ЄС та хоче його знищити. Жодне судно з нафтою чи газом для США через Ормузьку протоку не йде. Європейські політики досі не зрозуміли що США та Росії вигідна ця війна, тому що експорт нафти та газу з ціх країн збільшився і додатково Сполучені Штати вже підписали контракти на продаж зброї на десятки мільярдів доларів країнам перської затоки. Те що арабські країни які продають нафту, газ та країни які купують цю нафту, газ ще досі не послали свої збройні сили для захисту Ормузької протоки є їхнею помилкою.
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22.03.2026 01:30 Відповісти
+2
то вони дебілу зуби заговорюють. "ми долучимось" може означати що завгодно
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22.03.2026 00:08 Відповісти

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