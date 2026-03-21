22 країни готові долучитися до розблокування Ормузької протоки

Лідери вже 22 країн виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Ормузькій протоці через дії Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільну заяву на сайті уряду Великої Британії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, заяву щодо Ормузької протоки підтримали лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії, Канади, Республіки Корея, Нової Зеландії, Данії, Латвії, Словенії, Естонії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Чехії, Румунії, Бахрейну, Литви, Австралії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У заяві "рішуче засуджуються" атаки Ірану на неозброєні комерційні судна в Перській затоці, а також удари по цивільній інфраструктурі, включно з нафтовими та газовими об’єктами, та фактичне блокування Ормузької протоки іранськими силами.

Також читайте: 7 країн готові допомогти розблокувати Ормузьку протоку

"Ми висловлюємо наше глибоке занепокоєння ескалацією конфлікту. Ми закликаємо Іран негайно припинити свої погрози, мінування, атаки безпілотниками та ракетами, а також інші спроби блокувати протоку для комерційного судноплавства, та дотримуватися Резолюції Ради Безпеки ООН 2817", - йдеться в заяві.

Країни також заявили про готовність зробити свій внесок у гарантування безпечного проходу суден через протоку та привітали підготовчі кроки держав, які працюють над цим.

Також читайте: Блокування Іраном судноплавства в Ормузькій протоці нагадує дії РФ у Чорному морі, - Сибіга

Що передувало?