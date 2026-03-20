7 країн готові допомогти розблокувати Ормузьку протоку

Сім країн висловили готовність допомогти розблокувати Ормузьку протоку.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вони закликають Іран припинити атаки, мінування та інші дії, що загрожують блокуванням протоки.

"Ми висловлюємо нашу готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через протоку", - зазначається у заяві.

Лідери готові стабілізувати енергетичні ринки, співпрацювати з виробниками для збільшення видобутку нафти, а також підтримати найбільш уразливі держави через ООН.

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Що передувало?

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