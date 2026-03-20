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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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7 країн готові допомогти розблокувати Ормузьку протоку

Низка країн готова допомогти розблокувати Ормузьку протоку: що відомо?

Сім країн висловили готовність допомогти розблокувати Ормузьку протоку.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вони закликають Іран припинити атаки, мінування та інші дії, що загрожують блокуванням протоки.

"Ми висловлюємо нашу готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через протоку", - зазначається у заяві.

Лідери готові стабілізувати енергетичні ринки, співпрацювати з виробниками для збільшення видобутку нафти, а також підтримати найбільш уразливі держави через ООН.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

Велика Британія (6000) Німеччина (8100) Італія (1698) Канада (2282) Нідерланди (1708) Франція (3357) Японія (1256) Ормузька протока (227)
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Топ коментарі
+4
Незрозуміло ...то їх флоти туди підуть, чи все закликами обмежиться? 🤔
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20.03.2026 08:56 Відповісти
+2
Там хоч слово про флоти є?
"...підтримати через ООН..." - проголосувати за резолюцію;
"...співпрацювати з виробниками для збільшення видобутку нафти..." - знову мимо флоту.
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20.03.2026 09:15 Відповісти
+1
Навіщо? Трамп же всіх переміг, вйна от-от закінчиться. Через 24 години ) Йому допомога союзників непотрібна, запізнилися ви )
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20.03.2026 10:20 Відповісти

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