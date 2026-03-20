7 країн готові допомогти розблокувати Ормузьку протоку
Сім країн висловили готовність допомогти розблокувати Ормузьку протоку.
Про це йдеться у спільній заяві лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Вони закликають Іран припинити атаки, мінування та інші дії, що загрожують блокуванням протоки.
"Ми висловлюємо нашу готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через протоку", - зазначається у заяві.
Лідери готові стабілізувати енергетичні ринки, співпрацювати з виробниками для збільшення видобутку нафти, а також підтримати найбільш уразливі держави через ООН.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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"...підтримати через ООН..." - проголосувати за резолюцію;
"...співпрацювати з виробниками для збільшення видобутку нафти..." - знову мимо флоту.