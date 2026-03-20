Закрытие Ираном Ормузского пролива
7 стран готовы помочь разблокировать Ормузский пролив

Ряд стран готов помочь разблокировать Ормузский пролив: что известно?

Семь стран выразили готовность помочь разблокировать Ормузский пролив.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Они призывают Иран прекратить атаки, минирование и другие действия, угрожающие блокированием пролива.

"Мы выражаем нашу готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив", - отмечается в заявлении.

Лидеры готовы стабилизировать энергетические рынки, сотрудничать с производителями для увеличения добычи нефти, а также поддержать наиболее уязвимые государства через ООН.

Читайте также: Трамп заявил, что Макрон может вскоре покинуть пост президента Франции

Читайте также: ОАЭ могут присоединиться к миссии США в Ормузском проливе

Великобритания Германия Италия Канада Нидерланды Франция Япония Ормузский пролив
Незрозуміло ...то їх флоти туди підуть, чи все закликами обмежиться? 🤔
20.03.2026 08:56 Ответить
Там хоч слово про флоти є?
"...підтримати через ООН..." - проголосувати за резолюцію;
"...співпрацювати з виробниками для збільшення видобутку нафти..." - знову мимо флоту.
20.03.2026 09:15 Ответить
Та отож
20.03.2026 10:04 Ответить
Понял, Орбан вычеркиваю
20.03.2026 08:57 Ответить
ага, румуни з сербами нехотять "Залізні ворота" відкрити для проходу орбанових субмарин.
20.03.2026 09:12 Ответить
Шо сі стало? - набивають собі ціну?
20.03.2026 09:09 Ответить
В нашем мире главное не действие, благие намеренья) Помочь разблокировать, и разблокировать
20.03.2026 09:10 Ответить
Список з країн-балоболів говорить про те що рудому маніяку доведеться все робити самому. З іншого боку якщо Америка не справляється, вони нічим не допоможуть.
20.03.2026 09:11 Ответить
Все считали Д.Трампа тупым с заявленим заставить страны рядом оплатить строение стены. Но после новых данных, если бы он не был президентом США то считался бы пророком. Китай даже решил скинуться на бетон по промокоду ＄tramp2026
20.03.2026 09:36 Ответить
Казалось бы. Канада и Нидерланды добывают нефть и газ в больших количествах. Но заявляют о присоединения к группировке охраны Ормузского пролива
20.03.2026 09:12 Ответить
Це заява "за все хороше, проти всього паганого", до таких "групіровок" можна приєднуватися кому завгодно, все одно вони нічого практичного не будуть робити ... навіть Іран може
20.03.2026 10:08 Ответить
Стурбованість сягнула дна Ормузьської протоки і ... трампа знову красиво послали нах...
20.03.2026 09:50 Ответить
Навіщо? Трамп же всіх переміг, вйна от-от закінчиться. Через 24 години ) Йому допомога союзників непотрібна, запізнилися ви )
20.03.2026 10:20 Ответить
 
 