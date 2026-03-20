7 стран готовы помочь разблокировать Ормузский пролив
Семь стран выразили готовность помочь разблокировать Ормузский пролив.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Они призывают Иран прекратить атаки, минирование и другие действия, угрожающие блокированием пролива.
"Мы выражаем нашу готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив", - отмечается в заявлении.
Лидеры готовы стабилизировать энергетические рынки, сотрудничать с производителями для увеличения добычи нефти, а также поддержать наиболее уязвимые государства через ООН.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
"...підтримати через ООН..." - проголосувати за резолюцію;
"...співпрацювати з виробниками для збільшення видобутку нафти..." - знову мимо флоту.
Орбанвычеркиваю