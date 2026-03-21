22 страны готовы присоединиться к разблокированию Ормузского пролива

Лидеры уже 22 стран выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Ормузском проливе в связи с действиями Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление на сайте правительства Великобритании.

Как отмечается, заявление по поводу Ормузского пролива поддержали лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии, Канады, Республики Корея, Новой Зеландии, Дании, Латвии, Словении, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии, Румынии, Бахрейна, Литвы, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В заявлении "решительно осуждаются" атаки Ирана на невооруженные коммерческие суда в Персидском заливе, а также удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтяные и газовые объекты, и фактическая блокировка Ормузского пролива иранскими силами.

"Мы выражаем нашу глубокую озабоченность эскалацией конфликта. Мы призываем Иран немедленно прекратить свои угрозы, минирование, атаки беспилотниками и ракетами, а также другие попытки блокировать пролив для коммерческого судоходства, и соблюдать Резолюцию Совета Безопасности ООН 2817", - говорится в заявлении.

Страны также заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через пролив и приветствовали подготовительные шаги государств, работающих над этим.

