22 страны готовы присоединиться к разблокированию Ормузского пролива
Лидеры уже 22 стран выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Ормузском проливе в связи с действиями Ирана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление на сайте правительства Великобритании.
Как отмечается, заявление по поводу Ормузского пролива поддержали лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии, Канады, Республики Корея, Новой Зеландии, Дании, Латвии, Словении, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии, Румынии, Бахрейна, Литвы, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов.
В заявлении "решительно осуждаются" атаки Ирана на невооруженные коммерческие суда в Персидском заливе, а также удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтяные и газовые объекты, и фактическая блокировка Ормузского пролива иранскими силами.
"Мы выражаем нашу глубокую озабоченность эскалацией конфликта. Мы призываем Иран немедленно прекратить свои угрозы, минирование, атаки беспилотниками и ракетами, а также другие попытки блокировать пролив для коммерческого судоходства, и соблюдать Резолюцию Совета Безопасности ООН 2817", - говорится в заявлении.
Страны также заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через пролив и приветствовали подготовительные шаги государств, работающих над этим.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У відповідь на заяву Арагчі представник японського уряду повідомив Kyodo, що «прямі переговори з іранською стороною є найбільш ефективним способом зняття блокади».
Він додав, що необхідно проявляти максимальну обережність, щоб не провокувати США, зазначивши, що навіть якщо японським судам буде дозволено проходити через протоку, це не вирішить триваючу енергетичну кризу.
Німеччина та Франція заявляли, що спочатку повинні припинитися бойові дії.
Три американські чиновники підтвердили агентству Reuters, що в регіон будуть направлені 2500 морських піхотинців, а також десантний корабель Boxer і супроводжуючі бойові кораблі.
Майже дві третини американців вважають, що Трамп віддасть наказ про початок сухопутної операції, і лише 7% підтримують такий крок, показав опитування Reuters/Ipsos.
Раніше джерела Reuters розповідали, що можливими цілями можуть бути іранське узбережжя або острів Харк, через який експортується 90% іранської нафти. За їхніми словами, рішення про направлення військ до Ірану ще не прийнято.