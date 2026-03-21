22 страны готовы присоединиться к разблокированию Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива

Лидеры уже 22 стран выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Ормузском проливе в связи с действиями Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление на сайте правительства Великобритании.

Как отмечается, заявление по поводу Ормузского пролива поддержали лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии, Канады, Республики Корея, Новой Зеландии, Дании, Латвии, Словении, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии, Румынии, Бахрейна, Литвы, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В заявлении "решительно осуждаются" атаки Ирана на невооруженные коммерческие суда в Персидском заливе, а также удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтяные и газовые объекты, и фактическая блокировка Ормузского пролива иранскими силами.

"Мы выражаем нашу глубокую озабоченность эскалацией конфликта. Мы призываем Иран немедленно прекратить свои угрозы, минирование, атаки беспилотниками и ракетами, а также другие попытки блокировать пролив для коммерческого судоходства, и соблюдать Резолюцию Совета Безопасности ООН 2817", - говорится в заявлении.

Страны также заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через пролив и приветствовали подготовительные шаги государств, работающих над этим.

Топ комментарии
+3
Щось у цьому списку країн немає держави Орбана, який любить Америку....
22.03.2026 00:05 Ответить
+1
А чому саме, ці країни, готові допомогти? Висловлювати кожен день "глибоке занекоєння"?
22.03.2026 00:09 Ответить
+1
Поки неясно, які саме зусилля щодо забезпечення безпеки судноплавного шляху будуть вжиті і коли.
Німеччина та Франція заявляли, що спочатку повинні припинитися бойові дії.
22.03.2026 00:15 Ответить
А що, Трампе, не схибиш одразу 22 країни потужно на×ер послати?
21.03.2026 23:47 Ответить
А що їх посилати? Скаже що вже пізно, що омерика всіх перемогла самотужки, і що долучатися треба було одразу. Хіба такого ще не було?
22.03.2026 00:18 Ответить
У суботу стало відомо, що Іран готовий дозволити прохід через Ормузьку протоку судам, пов'язаним з Японією. Про це агентству Kyodo заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Японія отримує близько 90% своїх поставок нафти через протоку, зазначає Reuters.

У відповідь на заяву Арагчі представник японського уряду повідомив Kyodo, що «прямі переговори з іранською стороною є найбільш ефективним способом зняття блокади».
Він додав, що необхідно проявляти максимальну обережність, щоб не провокувати США, зазначивши, що навіть якщо японським судам буде дозволено проходити через протоку, це не вирішить триваючу енергетичну кризу.
21.03.2026 23:51 Ответить
Коли вже цього Ачхі закобзонят?
21.03.2026 23:56 Ответить
Зами Ачхі теж ніяк не можуть дочекатись.
22.03.2026 00:00 Ответить
Тобто відразу так не можна було? Треба було спочатку бачити перед Трампом знаючи його злопамятність?
22.03.2026 00:01 Ответить
то вони дебілу зуби заговорюють. "ми долучимось" може означати що завгодно
22.03.2026 00:08 Ответить
Щось у цьому списку країн немає держави Орбана, який любить Америку....
показать весь комментарий
22.03.2026 00:05 Ответить
да он просто шалава которую юзает и путин и трамп. И те и те хотят слабую Европу, а орбан и рад очко подставить ради власти. Маленький тупой человечек классический
22.03.2026 00:17 Ответить
А чому саме, ці країни, готові допомогти? Висловлювати кожен день "глибоке занекоєння"?
показать весь комментарий
22.03.2026 00:09 Ответить
Поки неясно, які саме зусилля щодо забезпечення безпеки судноплавного шляху будуть вжиті і коли.
Німеччина та Франція заявляли, що спочатку повинні припинитися бойові дії.
показать весь комментарий
22.03.2026 00:15 Ответить
а где лучший троянский еу кентяра трампона орбан со своим флотом саветских караблэй?
22.03.2026 00:16 Ответить
А де ж Угорщина? орбан мав бути першим у черзі підмахнути іржавому дружбану. Послав би пару бригад мадяр на участь у сухопутній операції
22.03.2026 00:16 Ответить
Ще буде така можливість.
Три американські чиновники підтвердили агентству Reuters, що в регіон будуть направлені 2500 морських піхотинців, а також десантний корабель Boxer і супроводжуючі бойові кораблі.

Майже дві третини американців вважають, що Трамп віддасть наказ про початок сухопутної операції, і лише 7% підтримують такий крок, показав опитування Reuters/Ipsos.

Раніше джерела Reuters розповідали, що можливими цілями можуть бути іранське узбережжя або острів Харк, через який експортується 90% іранської нафти. За їхніми словами, рішення про направлення військ до Ірану ще не прийнято.
22.03.2026 00:24 Ответить
А хіба ті,що по 1 млрд.здали рудому покидьку,не втрутяться?))Чи то були вілкупні ?)))Типу,ось бвбки,а воєіать?нє ваєвать нє пайдьом)))
22.03.2026 00:26 Ответить
 
 