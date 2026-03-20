Блокировка Ираном судоходства в Ормузском проливе напоминает действия РФ в Черном море, - Сибига
Для Украины попытки Ирана заблокировать судоходство в Ормузском проливе являются болезненно знакомыми, поскольку то же самое Россия пыталась сделать в Чёрном море в 2022 году.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ делала то же самое в Черном море
"Для Украины попытки Ирана заблокировать свободу судоходства в Ормузском проливе кажутся болезненно знакомыми. В 2022 году Россия делала то же самое в Черном море: заблокировала морскую торговлю, пытаясь задушить экономику Украины и достичь своих политических и военных целей. Тогда Украина нашла решение. Мы восстановили свободу судоходства в Черном море собственными силами, не поддаваясь на ультиматумы государства-террориста", - заявил глава МИД.
Сибига отметил, что "это еще одна сфера, в которой Украина обладает уникальным опытом, знаниями и технологическим преимуществом, которых нет ни у одной другой страны".
Украина поддерживает международные усилия
"Мы поддерживаем все международные усилия по восстановлению свободы судоходства в стратегически важном Ормузском проливе", — подчеркнул министр.
Кроме того, Сибига заявил, что Украина как страна, пострадавшая от подобного террора, требует соблюдения основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву.
Он добавил, что в интересах Украины скорейшая стабилизация глобальных рынков.
"Наша позиция четкая: террору необходимо противопоставить решительные действия", — добавил министр.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
Люба подія викликає асоціацію - історичну аналогію...
"Будет то, что и было уже, что случалось, то и случится, и нет ничего нового под солнцем.(с)
Навіть якщо за погоду.
...Такого снегопада. Давно не помнят здешние места.
А снег не знал, и падал, а снег не знал, и падал.
Земля была прекрасна, прекрасна, и чиста.
А в Ірані знають що "Блокування судноплавства в Ормузькій протоці" порушення міжнародного права. Путін напевно теж не знав... за Чорне і Азовське море