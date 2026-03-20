391 7

Блокировка Ираном судоходства в Ормузском проливе напоминает действия РФ в Черном море, - Сибига

Сибига сравнил блокаду Ормузского пролива Ираном с действиями РФ в Черном море

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ делала то же самое в Черном море

"Для Украины попытки Ирана заблокировать свободу судоходства в Ормузском проливе кажутся болезненно знакомыми. В 2022 году Россия делала то же самое в Черном море: заблокировала морскую торговлю, пытаясь задушить экономику Украины и достичь своих политических и военных целей. Тогда Украина нашла решение. Мы восстановили свободу судоходства в Черном море собственными силами, не поддаваясь на ультиматумы государства-террориста", - заявил глава МИД.

Сибига отметил, что "это еще одна сфера, в которой Украина обладает уникальным опытом, знаниями и технологическим преимуществом, которых нет ни у одной другой страны".

Украина поддерживает международные усилия

"Мы поддерживаем все международные усилия по восстановлению свободы судоходства в стратегически важном Ормузском проливе", — подчеркнул министр.

Кроме того, Сибига заявил, что Украина как страна, пострадавшая от подобного террора, требует соблюдения основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву.

Он добавил, что в интересах Украины скорейшая стабилизация глобальных рынков.

"Наша позиция четкая: террору необходимо противопоставить решительные действия", — добавил министр.

Что предшествовало?

Цій тактиці поведінки приблизно 300 тисяч років. А той, хто в своїх розрахунках не розглядає такий варіант - дебіл. Навіть якщо він президент.
20.03.2026 21:31 Ответить
Временной период, вероятно, несколько скромнее).
20.03.2026 21:43 Ответить
С периода возникновения гомо сапиенс (а єто именно 300 тысяч лет) сразу же между группами численностью 20-50 человек иногда возникал способ решения конфликта громкой декларацией "Держите меня семеро, я психический !"
20.03.2026 21:47 Ответить
Яка потужна заява в соцмережі Х. Всєм баяцца.
20.03.2026 21:40 Ответить
******* геополітична думка, намагаючись осягнути доцільність нового світопорядку, дедалі частіше нагадує людину, яка шукає потрібну адресу в незнайомому мегаполісі за допомогою середньовічної мапи.
20.03.2026 21:47 Ответить
Блокування Іраном судноплавства в Ормузькій протоці нагадує дії РФ у Чорному морі, - Сибіга
Люба подія викликає асоціацію - історичну аналогію...
"Будет то, что и было уже, что случалось, то и случится, и нет ничего нового под солнцем.(с)
Навіть якщо за погоду.
...Такого снегопада. Давно не помнят здешние места.

А снег не знал, и падал, а снег не знал, и падал.

Земля была прекрасна, прекрасна, и чиста.

А в Ірані знають що "Блокування судноплавства в Ормузькій протоці" порушення міжнародного права. Путін напевно теж не знав... за Чорне і Азовське море
20.03.2026 21:54 Ответить
ні разу не нагадує, і близько не схоже, бо протока дуже вузька, судноплавний канал для балкерів і танкерів шириною всього 2-3 мілі, а по всій протоці сновигають сотні цивільних моторних лау, з яких можно хоч міни ставить, хоч дрони запускать.
20.03.2026 22:26 Ответить
 
 