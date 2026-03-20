Блокировка Ираном судоходства в Ормузском проливе напоминает действия РФ в Черном море, - Сибига

Для Украины попытки Ирана заблокировать судоходство в Ормузском проливе являются болезненно знакомыми, поскольку то же самое Россия пыталась сделать в Чёрном море в 2022 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ делала то же самое в Черном море

"Для Украины попытки Ирана заблокировать свободу судоходства в Ормузском проливе кажутся болезненно знакомыми. В 2022 году Россия делала то же самое в Черном море: заблокировала морскую торговлю, пытаясь задушить экономику Украины и достичь своих политических и военных целей. Тогда Украина нашла решение. Мы восстановили свободу судоходства в Черном море собственными силами, не поддаваясь на ультиматумы государства-террориста", - заявил глава МИД.

Сибига отметил, что "это еще одна сфера, в которой Украина обладает уникальным опытом, знаниями и технологическим преимуществом, которых нет ни у одной другой страны".

Украина поддерживает международные усилия

"Мы поддерживаем все международные усилия по восстановлению свободы судоходства в стратегически важном Ормузском проливе", — подчеркнул министр.

Кроме того, Сибига заявил, что Украина как страна, пострадавшая от подобного террора, требует соблюдения основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву.

Он добавил, что в интересах Украины скорейшая стабилизация глобальных рынков.

"Наша позиция четкая: террору необходимо противопоставить решительные действия", — добавил министр.

Что предшествовало?

