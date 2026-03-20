НАТО не хочет помочь открыть Ормузский пролив. Трусы, мы это запомним, - Трамп
Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО за нежелание присоединиться к операции против Ирана.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Без США НАТО — это БУМАЖНЫЙ ТИГР! Они не хотели вступать в бой, чтобы остановить ядерный Иран.
Теперь, когда эта битва выиграна военным путем с минимальной опасностью для них, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать открыть Ормузский пролив — простой военный маневр, который является единственной причиной высоких цен на нефть.
Им так легко это сделать, с таким незначительным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!" — отметил лидер США.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
Якщо битва виграна, то чoму вони ще високi?
Вираз «паперовий тигр» (paper tiger, кит. 纸老虎) походить зі стародавнього Китаю. Він означає когось або щось, що здається могутнім і грізним, але насправді є безсилим і беззахисним перед викликами. Світову відомість ідіома отримала у 1950-х роках завдяки Мао Цзедуну, який використовував її для характеристики «американського імперіалізму»
