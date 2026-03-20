НАТО не хочет помочь открыть Ормузский пролив. Трусы, мы это запомним, - Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО за нежелание присоединиться к операции против Ирана.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Без США НАТО — это БУМАЖНЫЙ ТИГР! Они не хотели вступать в бой, чтобы остановить ядерный Иран.

Теперь, когда эта битва выиграна военным путем с минимальной опасностью для них, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать открыть Ормузский пролив — простой военный маневр, который является единственной причиной высоких цен на нефть.

Им так легко это сделать, с таким незначительным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!" — отметил лидер США.

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

