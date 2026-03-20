Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
НАТО не хочет помочь открыть Ормузский пролив. Трусы, мы это запомним, - Трамп

Трамп назвал НАТО трусами: в чем причина?

Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО за нежелание присоединиться к операции против Ирана.

"Без США НАТО — это БУМАЖНЫЙ ТИГР! Они не хотели вступать в бой, чтобы остановить ядерный Иран.

Теперь, когда эта битва выиграна военным путем с минимальной опасностью для них, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать открыть Ормузский пролив — простой военный маневр, который является единственной причиной высоких цен на нефть.

Им так легко это сделать, с таким незначительным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!" — отметил лидер США.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Топ комментарии
Тепер, коли ця битва виграна військовим шляхом з мінімальною небезпекою для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту

Якщо битва виграна, то чoму вони ще високi?
20.03.2026 16:10 Ответить
Додіку, ВСІ запам'ятали як ти на них серів та показував їм середній палець. Тому ВСІ зараз показують середній палець тобі, чмо чубате.
20.03.2026 16:10 Ответить
- він придурок з народження
- він куплений ще з 80х
- з віком він став ще більш дебільніший

ТЕ ШО ЙОГО вибирали цілих 2 рази - вирок самим США
20.03.2026 16:10 Ответить
Всім ганьба , з занесенням до резюме!! Це зрада!! Як так можно
20.03.2026 16:08 Ответить
Додіку, ВСІ запам'ятали як ти на них серів та показував їм середній палець. Тому ВСІ зараз показують середній палець тобі, чмо чубате.
20.03.2026 16:10 Ответить
Ну неВСІ. Жаба і фіцо не покажуть. Но і свої могутні флоти не відправлять.
20.03.2026 16:30 Ответить
20.03.2026 16:10 Ответить
20.03.2026 16:10 Ответить
неслабо так старому пердуну бейци притисло
20.03.2026 16:11 Ответить
ДЕГЕНЕРАТИ ПРАВЛЯТЬ СВІТОМ !!!! ТРОМБ , *****, ZЕБЛАЗЕНЬ , ЯК ТАК ? ЛЮДИ , ЩО ЗВАМИ НЕ ТАК ??????
20.03.2026 16:11 Ответить
Мабуть і люди стали дегенератами, раз дозволяють таким правити.
20.03.2026 16:32 Ответить
Зеленський тобі допомагає. Дай йому за це ще один собачій пеніс.
20.03.2026 16:11 Ответить
У лікаря давно перевірялися?
20.03.2026 16:23 Ответить
Придурок, ти хоч знаєш, кого так називали косоокі?

Вираз «паперовий тигр» (paper tiger, кит. 纸老虎) походить зі стародавнього Китаю. Він означає когось або щось, що здається могутнім і грізним, але насправді є безсилим і беззахисним перед викликами. Світову відомість ідіома отримала у 1950-х роках завдяки Мао Цзедуну, який використовував її для характеристики «американського імперіалізму»
20.03.2026 16:12 Ответить
Замутив з бібі. А винуваті що дідо обісрався ну як обісрався , так пукнув з подлівкою . Тепер він запамʼятає правда тільки до вечора в то він не знає.
20.03.2026 16:14 Ответить
а скільки лоханок для розблокування протоки надіслав основний вигодонабувач операції під шестикутною зіркою?
20.03.2026 16:14 Ответить
А якщо Іран торпеду запустить? Що тоді?
20.03.2026 16:19 Ответить
А їх за що?
20.03.2026 16:24 Ответить
хіба ти ще не всіх поганців переміг? отакої...
20.03.2026 16:16 Ответить
Оранжад міняє людей, раніше я був чорним©Д. Трамп
20.03.2026 16:16 Ответить
Выговор. С занесением в личное дело.)
20.03.2026 16:17 Ответить
Ты мне больше не дружочек,
Ты не писяй в мой горшочек!
Мама купит мне козу -
Я тебе не показу!

(Бе-е)
20.03.2026 16:17 Ответить
ЄС ніколи не підтримував Ізраїль в його загарбницьких війнах.
Підбили старого діда на аферу, а тепер в кущі?
Відправляйте єврейський флот і розблоковуйте протоку.
20.03.2026 16:18 Ответить
Правильно запомни будешь в тюряге мемуары писать...
20.03.2026 16:27 Ответить
Був би Іран ядерним він би вибухнув як ядерна бомба. Не вибухнув, означає що не був ядерним.
20.03.2026 16:28 Ответить
А хіба сша вже вийшли з нато? Якщо ні, то цей рудий ідіот і себе обізвав. Але ж - нато є оборонним, а не наступальним військово-політичним блоком. І ізраїль не є членом нато, а всього лиш якимось стратегічним партнером сша. Насправді, сша залобійовані #идівськими лоббістами та моссадівськими агентами-епштейнами. Так що, давай доні, вигрібай сам
20.03.2026 16:32 Ответить
 
 