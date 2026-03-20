НАТО не хоче допомогти відкрити Ормузьку протоку. Боягузи, ми це запам’ятаємо, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував НАТО за небажання долучитися до перації проти Ірану.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Без США НАТО - це ПАПЕРОВИЙ ТИГР! Вони не хотіли вступати в бій, щоб зупинити ядерний Іран.

Тепер, коли ця битва виграна військовим шляхом з мінімальною небезпекою для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати відкрити Ормузьку протоку — простий військовий маневр, що є єдиною причиною високих цін на нафту.

Їм так легко це зробити, з таким незначним ризиком. БОЯГУЗИ, і ми це ЗАПАМ'ЯТАЄМО!" - зазначив лідер США.

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Що передувало?

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