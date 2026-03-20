НАТО не хоче допомогти відкрити Ормузьку протоку. Боягузи, ми це запам’ятаємо, - Трамп
Президент США Дональд Трамп розкритикував НАТО за небажання долучитися до перації проти Ірану.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Без США НАТО - це ПАПЕРОВИЙ ТИГР! Вони не хотіли вступати в бій, щоб зупинити ядерний Іран.
Тепер, коли ця битва виграна військовим шляхом з мінімальною небезпекою для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати відкрити Ормузьку протоку — простий військовий маневр, що є єдиною причиною високих цін на нафту.
Їм так легко це зробити, з таким незначним ризиком. БОЯГУЗИ, і ми це ЗАПАМ'ЯТАЄМО!" - зазначив лідер США.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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- він куплений ще з 80х
- з віком він став ще більш дебільніший
ТЕ ШО ЙОГО вибирали цілих 2 рази - вирок самим США
Якщо битва виграна, то чoму вони ще високi?