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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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НАТО не хоче допомогти відкрити Ормузьку протоку. Боягузи, ми це запам’ятаємо, - Трамп

Трамп назвав НАТО боягузами: в чому причина?

Президент США Дональд Трамп розкритикував НАТО за небажання долучитися до перації проти Ірану.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Без США НАТО - це ПАПЕРОВИЙ ТИГР! Вони не хотіли вступати в бій, щоб зупинити ядерний Іран.

Тепер, коли ця битва виграна військовим шляхом з мінімальною небезпекою для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати відкрити Ормузьку протоку — простий військовий маневр, що є єдиною причиною високих цін на нафту.

Їм так легко це зробити, з таким незначним ризиком. БОЯГУЗИ, і ми це ЗАПАМ'ЯТАЄМО!" - зазначив лідер США.

Трамп назвав НАТО боягузами: в чому причина?

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

НАТО (7260) США (26851) Трамп Дональд (9010) Ормузька протока (227)
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Топ коментарі
+43
Додіку, ВСІ запам'ятали як ти на них серів та показував їм середній палець. Тому ВСІ зараз показують середній палець тобі, чмо чубате.
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20.03.2026 16:10 Відповісти
+36
- він придурок з народження
- він куплений ще з 80х
- з віком він став ще більш дебільніший

ТЕ ШО ЙОГО вибирали цілих 2 рази - вирок самим США
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20.03.2026 16:10 Відповісти
+35
Тепер, коли ця битва виграна військовим шляхом з мінімальною небезпекою для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту

Якщо битва виграна, то чoму вони ще високi?
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20.03.2026 16:10 Відповісти

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