Блокування Іраном судноплавства в Ормузькій протоці нагадує дії РФ у Чорному морі, - Сибіга

Для України спроби Ірану заблокувати судноплавство в Ормузькій протоці є болісно знайомими, оскільки те саме Росія намагалася робити у Чорному морі в 2022 році.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ робила те саме у Чорному морі

"Для України спроби Ірану заблокувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці видаються болісно знайомими. У 2022 році Росія робила те саме у Чорному морі: заблокувала морську торгівлю, намагаючись задушити економіку України та досягти своїх політичних і військових цілей. Тоді Україна знайшла рішення. Ми відновили свободу судноплавства в Чорному морі власними силами, не піддаючись на ультиматуми держави-терориста", - заявив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що "це ще одна сфера, у якій Україна володіє унікальним досвідом, знаннями та технологічною перевагою, яких не має жодна інша країна".

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Україна підтримує міжнародні зусилля

"Ми підтримуємо всі міжнародні зусилля щодо відновлення свободи судноплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці", - наголосив міністр.

Крім того, Сибіга заявив, що Україна як країна, що постраждала від подібного терору, вимагає дотримання основоположних принципів Конвенції ООН з морського права.

Він додав, що в інтересах України якнайшвидша стабілізація глобальних ринків.

"Наша позиція чітка: терору необхідно протиставити рішучі дії", - додав міністр.

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