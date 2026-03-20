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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Блокування Іраном судноплавства в Ормузькій протоці нагадує дії РФ у Чорному морі, - Сибіга

Сибіга порівняв блокаду Ормузької протоки Іраном із діями РФ у Чорному морі

Для України спроби Ірану заблокувати судноплавство в Ормузькій протоці є болісно знайомими, оскільки те саме Росія намагалася робити у Чорному морі в 2022 році.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ робила те саме у Чорному морі

"Для України спроби Ірану заблокувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці видаються болісно знайомими. У 2022 році Росія робила те саме у Чорному морі: заблокувала морську торгівлю, намагаючись задушити економіку України та досягти своїх політичних і військових цілей. Тоді Україна знайшла рішення. Ми відновили свободу судноплавства в Чорному морі власними силами, не піддаючись на ультиматуми держави-терориста", - заявив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що "це ще одна сфера, у якій Україна володіє унікальним досвідом, знаннями та технологічною перевагою, яких не має жодна інша країна".

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Україна підтримує міжнародні зусилля

"Ми підтримуємо всі міжнародні зусилля щодо відновлення свободи судноплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці", - наголосив міністр.

Крім того, Сибіга заявив, що Україна як країна, що постраждала від подібного терору, вимагає дотримання основоположних принципів Конвенції ООН з морського права.

Він додав, що в інтересах України якнайшвидша стабілізація глобальних ринків.

"Наша позиція чітка: терору необхідно протиставити рішучі дії", - додав міністр.

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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