Иран ответил на ультиматум Трампа: угрожает ударами по энергетике и водной инфраструктуре Ближнего Востока

Иранские военные предупредили о готовности нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре и объектам опреснения воды в странах Ближнего Востока, связанных с США и Израилем, в случае атак на иранские электростанции.

Об этом заявил представитель центрального командования армии Ирана Эбрагим Зольфагари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.

"Иранские военные нанесут удары по всей энергетической инфраструктуре, связанной с США и Израилем на Ближнем Востоке, если целями союзников станут его электростанции. Иран также будет атаковать опреснительные установки и американскую и израильскую инфраструктуру информационных технологий", - заявил Зольфагари, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в случае, если в течение двух суток не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе.

Телеканал Al Jazeera также сообщает, что, по данным иранских государственных СМИ, ликвидированный председатель Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал: "весь регион Ближнего Востока будет обесцвечен в течение получаса", если объектом американо-израильских ударов станет иранская электросеть, намекая на возможный коллапс систем водоснабжения в засушливом регионе.

В то же время западные СМИ отмечают, что миллионы людей на Ближнем Востоке зависят от опреснительных установок как основного источника питьевой воды. В регионе сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению - это примерно 5 тысяч объектов.

Читайте также: НАТО не хочет помочь открыть Ормузский пролив. Трусы, мы это запомним, - Трамп

Читайте также: 22 страны готовы присоединиться к разблокированию Ормузского пролива