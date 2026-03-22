Иран ответил на ультиматум Трампа: угрожает ударами по энергетике и водной инфраструктуре Ближнего Востока
Иранские военные предупредили о готовности нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре и объектам опреснения воды в странах Ближнего Востока, связанных с США и Израилем, в случае атак на иранские электростанции.
Об этом заявил представитель центрального командования армии Ирана Эбрагим Зольфагари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.
"Иранские военные нанесут удары по всей энергетической инфраструктуре, связанной с США и Израилем на Ближнем Востоке, если целями союзников станут его электростанции. Иран также будет атаковать опреснительные установки и американскую и израильскую инфраструктуру информационных технологий", - заявил Зольфагари, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в случае, если в течение двух суток не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе.
Телеканал Al Jazeera также сообщает, что, по данным иранских государственных СМИ, ликвидированный председатель Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал: "весь регион Ближнего Востока будет обесцвечен в течение получаса", если объектом американо-израильских ударов станет иранская электросеть, намекая на возможный коллапс систем водоснабжения в засушливом регионе.
В то же время западные СМИ отмечают, что миллионы людей на Ближнем Востоке зависят от опреснительных установок как основного источника питьевой воды. В регионе сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению - это примерно 5 тысяч объектов.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
