Цензор.НЕТ
Новости
Иран ответил на ультиматум Трампа: угрожает ударами по энергетике и водной инфраструктуре Ближнего Востока

Иран об ударах по энергетике

Иранские военные предупредили о готовности нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре и объектам опреснения воды в странах Ближнего Востока, связанных с США и Израилем, в случае атак на иранские электростанции.

Об этом заявил представитель центрального командования армии Ирана Эбрагим Зольфагари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.

"Иранские военные нанесут удары по всей энергетической инфраструктуре, связанной с США и Израилем на Ближнем Востоке, если целями союзников станут его электростанции. Иран также будет атаковать опреснительные установки и американскую и израильскую инфраструктуру информационных технологий", - заявил Зольфагари, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в случае, если в течение двух суток не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе.

Телеканал Al Jazeera также сообщает, что, по данным иранских государственных СМИ, ликвидированный председатель Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал: "весь регион Ближнего Востока будет обесцвечен в течение получаса", если объектом американо-израильских ударов станет иранская электросеть, намекая на возможный коллапс систем водоснабжения в засушливом регионе.

В то же время западные СМИ отмечают, что миллионы людей на Ближнем Востоке зависят от опреснительных установок как основного источника питьевой воды. В регионе сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению - это примерно 5 тысяч объектов.

+13
Що можна чекати трамп це біда ходяча на рівному місці створив світову енергетичну кризу,мало того цей долбень дав рашистам шанс відновити свій потенціал із росту цін на енергоносії ,ти паскуда мав би продумати все інакше навіщо ця авантюра ?
Ответить
22.03.2026 08:06
+12
Світ де панує психологія суспільсва споживання додемократився до розквіту держав-терористів.
Їжте, шановні імпотенти, неспроможні до опору.
Ответить
22.03.2026 08:02
+12
Що вони можуть придумати? Є стара, перевірена віками метода:
«Гопника треба ******* поки не всереться. А потім - за те що всрався».
Це безальтернативно...
Ответить
22.03.2026 08:09
Штати щось придумають
Ответить
22.03.2026 08:04
паскуда мав би продумати все інакше навіщо ця авантюра

Перед тим як давати такі цєнньіє савєтьі пропоную самому спробувати. Намалювати на лівій сідниці червоний хрест, а на правій зелене коло. А потім тією дупою вирішити як обʼєднати теорію відносності с квантовою механікою
Ответить
22.03.2026 08:41
створити едину теорію поля, об'єднавши квантову механіку з загальною теорію відносності, за таке саме трамп легко візьметься! бо це - чистий нобєль йому ще й області фізики! добре що він не знає що існує така задача, а то б він коли б не за 48 годин, то тижні за 2 цю задачу вирішив!! ))
Ответить
22.03.2026 08:49
Тобі з таким прізвищем взагалі краще б не "пащикувати". 🤣🤣🤣
Ответить
22.03.2026 09:30
Над цим працюють, зветься єдиною теорією поля.
Ответить
22.03.2026 09:42
Я фізик, я в курсі.
Але над цим працюють дупою, зробивши описані мною приготування?
Ответить
22.03.2026 09:49
Володимир Омельянов
Як навіщо?
Миттєво всі забули про регулярні відвідини трампом острова епштейна.
Для цього все і затіювалось.
Ответить
22.03.2026 09:33
тут новий муджтаба трампа таки випередив.
Ответить
22.03.2026 08:07
Трамп взнав шо відповідь буде - рішиться ввимкнути світло Ірану?
Ответить
22.03.2026 08:07
Иран пытался нанести ракетный удар по Диего-Гарсии(одна ракета сбита, другая распалась в полете). Мало кто предполагал, шо на 4000 км смогут бить.
Ответить
22.03.2026 08:09
Смогут не только лишь все (с)
Ответить
22.03.2026 08:21
Бажаю успіху всім сторонам
Ответить
22.03.2026 08:10
Збіг з психдиспансера , або не докололи психіатори ?!
Заспокойтеся , хворий , йще трохи до вас прийде сестра й щось з промідолу вколить !!!
Ответить
22.03.2026 09:18
ви не маєте право такого робити-адже трамп вас переміг
Ответить
22.03.2026 08:46
На прикладі нашої та іранської воєн світ має навчитися, якими небезпечними є популісти: один "не бачив" небезпеки і не готувався до її відсічі, інший чванькувато не слухав порад і не готувався як слід до нападу.
Ответить
22.03.2026 09:07
Все проблемы нашего мира из-за всеобщего избирательного права. Популисты были, есть и будут, но пока их не избрали, никакого вреда от них нет. Нельзя давать избирательное право только за то, что чел дожил до определенного возраста. Получается, что мне Президента может избирать 18 летний солевик, который во время поисков закладки просто зайдет погреться на избирательный участок. Понятно, что возвращать имущественный ценз как-то не демократично (хотя смысл в этом цензе был-люди, имеющие собственность меньше склонны к авантюрам и к обещаниям популисты). Хотя бы просто ввести экзамен на право участия в выборах. Кому это важно - экзамен здесь, а кому это на фиг не надо, то от того,что его голос не учтут, ничего плохого для страны не будет
Ответить
22.03.2026 09:40
Різниця ультиматумів лише в тому , що Іран з 28 лютого тільки й б"є що по цівільному населенню й тільки в цьому секторі він щось "досяг" . А США й Ізраїль тільки по військовим й супутнім б"є .
Питання , а що якщо б ті віслюкові аятоли могли б нанести хоч якусь шкоду військовим об"єктам в Ізраїлі та Затоці , то вони це не зробили би ?!
Але одноразових пускових установок йще до війни в них було кілька сот . ***** їм через Каспій додає періодично по кілька одиниць ...
Ответить
22.03.2026 09:16
Звичайно,штати б'ють тільки по військовим об'єктам.
А дівоча школа то так,побічний ефект.
Ответить
22.03.2026 09:37
"школа для дівчат" знаходилась в 3-х метрах від військового об"єкта терористічної організації ксір й з цього об"єкта вевся вогонь по літакам ВМС США .
Ось інший приклад - в самому тегерані ізраїльски пілоти обстріляли відому тюрягу для політичних ... Саме там гвалтували молодих дівчат перед їх стратою . Так ось - в будинок з людьми (тобто заручниками режиму) жодного влучання . А адмінбудинок й паркани знищенні вщент ...
Чи могли бути серед вбитих охоронців їх діти ... можливо - якогось с хлопчиків охоронці вчили садизму на прикладах ... Але ж ціллю були точно не діти й не перехожі ...
ЗСУ так само вчиняє й коли руйнує казарми орків в Донецьку теж не переймається тим , чи були там в околиці діти . До речі формально - українськи громадяни . Це війна , а не гра у бірюльки .
"Аля гер , ком аля гер" .
Ответить
22.03.2026 09:54
Ігнорування Будапештського Меморандуму - це крила метелика у цепочці подій. Світ, без виконання міжнародних угод, несеться у прірву...
Ответить
22.03.2026 09:19
Каждый сам кузнец своего счастья. То же и со странами. У всего мира на глазах Израиль мастерски втянул в войну за свои интересы сильнейшее государство планеты, при этом полностью игнорирую интересы всего мира. И Израиль в ходе этой войны уж точно в выигрыше. Украина же своим шансом на сближение с Западом не воспользовалась, чего-то там рассказывая за многовекторность.
Ответить
22.03.2026 09:48
 
 