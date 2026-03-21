США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість "згортання масштабних військових зусиль" проти Ірану.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США близькі до досягнення цілей

"Ми дуже близькі до досягнення наших цілей, оскільки розглядаємо можливість згортання наших масштабних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану", - заявив глава Білого дому.

Трамп перерахував цілі США в операції проти Ірану, які вже близькі до досягнення. Зокрема, йдеться про:

повне знищення іранського ракетного потенціалу, пускових установок та "всього іншого, що до них відноситься";

знищення оборонно-промислової бази Ірану;

ліквідацію військово-морських та військово-повітряних сил, включаючи системи протиповітряної оборони;

недопущення наближення Ірану до ядерного потенціалу при одночасному збереженні здатності США швидко реагувати на будь-які загрози;

забезпечення захисту на найвищому рівні союзників на Близькому Сході.

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Ормузька протока

Крім того, Трамп заявив, що США після усунення загрози з боку Ірану не мають наміру охороняти і контролювати Ормузьку протоку.

"Ормузька протока має охоронятися і контролюватись, за необхідності, іншими країнами, які її використовують — Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, але в цьому не буде необхідності, коли загроза з боку Ірану буде ліквідована", - заявив очільник США.

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