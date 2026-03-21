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Новини Операція США проти Ірану
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США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані, - Трамп

Трамп заявив, що США дуже близькі до досягнення своїх цілей щодо Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість "згортання масштабних військових зусиль" проти Ірану.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США близькі до досягнення цілей

"Ми дуже близькі до досягнення наших цілей, оскільки розглядаємо можливість згортання наших масштабних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану", - заявив глава Білого дому.

Трамп перерахував цілі США в операції проти Ірану, які вже близькі до досягнення. Зокрема, йдеться про:

  • повне знищення іранського ракетного потенціалу, пускових установок та "всього іншого, що до них відноситься";
  • знищення оборонно-промислової бази Ірану;
  • ліквідацію військово-морських та військово-повітряних сил, включаючи системи протиповітряної оборони;
  • недопущення наближення Ірану до ядерного потенціалу при одночасному збереженні здатності США швидко реагувати на будь-які загрози;
  • забезпечення захисту на найвищому рівні союзників на Близькому Сході.

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Ормузька протока

Крім того, Трамп заявив, що США після усунення загрози з боку Ірану не мають наміру охороняти і контролювати Ормузьку протоку.

"Ормузька протока має охоронятися і контролюватись, за необхідності, іншими країнами, які її використовують — Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, але в цьому не буде необхідності, коли загроза з боку Ірану буде ліквідована", - заявив очільник США.

допис Трампа

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Автор: 

Іран (3558) США (26851) Трамп Дональд (9019) Ормузька протока (229)
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Топ коментарі
+22
Пєтух крашений
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21.03.2026 02:14 Відповісти
+21
нє-нє, ще один тиждень, щоб було вже впевнено 4 за галон.
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21.03.2026 01:41 Відповісти
+18
Епштейна придушили в федеральній вязниці з відеонаглядом 24/7 за прямим або не прямим наказом Трампа. Він єдиний хто міг таке організувати, а публікації файлів Епштейна вже не лишають багато місця для припущення кому саме це було необхідно. Так, зацікавлених в "мовчанні" Епштейна було багато, але жоден не мав влади "вирішити проблему" в федеральній вязниці і вийти "сухим з води".
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21.03.2026 05:40 Відповісти

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