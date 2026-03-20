США та Ізраїль завдали понад 16 000 ударів по Ірану менш ніж за три тижні, - WSJ

З початку операції, 28 лютого, США та Ізраїль завдали понад 16 тис. ударів по цілях по цілях іранського режиму, знищили понад 120 суден і атакували об’єкти союзників у Лівані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише WSJ.

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За інформацією Центрального командування США, американські сили уразили щонайменше 7800 цілей, а також пошкодили або знищили понад 120 іранських суден.

Водночас Ізраїль завдав близько 8500 ударів, використавши понад 12 тис. боєприпасів.

Крім того, ізраїльські військові заявили, що також атакували близько 2 тис. цілей у Лівані, пов’язаних із союзниками Ірану.

За оцінками ізраїльської сторони, системи протиповітряної оборони перехоплюють понад 90% повітряних загроз.

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Удари по Ірану

Вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Операція США та Ізраїль проти Ірану стала результатом багаторічної напруженості, головною причиною якої є іранська ядерна програма та зростання впливу Тегерана на Близькому Сході. Ізраїль неодноразово заявляв, що розглядає можливу появу ядерної зброї в Ірану як екзистенційну загрозу, тоді як США після виходу з ядерної угоди у 2018 році посилили санкційний і військовий тиск.

Активна фаза конфлікту почалася з масованих авіаційних і ракетних ударів по території Ірану. За повідомленнями західних медіа, було завдано тисячі ударів по військових об’єктах, включно з системами протиповітряної оборони, ракетними базами, складами озброєння та інфраструктурою, пов’язаною з Корпусом вартових ісламської революції. Основною метою було послаблення оборонного потенціалу Ірану та ураження елементів, пов’язаних із його ракетною і ядерною програмами.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару з виробництва скрапленого природного газу, що призвело до втрати річного доходу приблизно на $20 млрд та поставило під загрозу поставки до Європи та Азії.

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