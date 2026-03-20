США и Израиль нанесли более 16 000 ударов по Ирану менее чем за три недели, - WSJ

С начала операции, 28 февраля, США и Израиль нанесли более 16 тыс. ударов по целям иранского режима, уничтожили более 120 судов и атаковали объекты союзников в Ливане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет WSJ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации Центрального командования США, американские силы поразили не менее 7800 целей, а также повредили или уничтожили более 120 иранских судов.

В то же время Израиль нанес около 8500 ударов, использовав более 12 тыс. боеприпасов.

Кроме того, израильские военные заявили, что также атаковали около 2 тыс. целей в Ливане, связанных с союзниками Ирана.

По оценкам израильской стороны, системы противовоздушной обороны перехватывают более 90% воздушных угроз.

Удары по Ирану

Утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Операция США и Израиля против Ирана стала результатом многолетней напряженности, главной причиной которой является иранская ядерная программа и рост влияния Тегерана на Ближнем Востоке. Израиль неоднократно заявлял, что рассматривает возможное появление ядерного оружия у Ирана как экзистенциальную угрозу, тогда как США после выхода из ядерного соглашения в 2018 году усилили санкционное и военное давление.

Активная фаза конфликта началась с массированных авиационных и ракетных ударов по территории Ирана. По сообщениям западных СМИ, было нанесено тысячи ударов по военным объектам, включая системы противовоздушной обороны, ракетные базы, склады вооружения и инфраструктуру, связанную с Корпусом стражей исламской революции. Основной целью было ослабление оборонного потенциала Ирана и поражение элементов, связанных с его ракетной и ядерной программами.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа, что привело к потере годового дохода примерно на $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию.

