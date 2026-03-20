США перекидають морпіхів і десантні кораблі для можливої операції в Ірані, - ЗМІ
США нарощують військову присутність на Близькому Сході, перекидаючи тисячі морських піхотинців і десантні кораблі на тлі війни з Іраном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Newsmax з посиланням на чотирьох неназваних американських високопосадовців.
Десантна оперативна група ВМС США на чолі з кораблем USS Boxer (LHD-4) вирушила із Західного узбережжя Сполучених Штатів раніше запланованого терміну. До її складу входить також 11th Marine Expeditionary Unit.
Склад угруповання
Разом із флагманом у морський похід вийшли десантні транспортні кораблі-доки USS Portland (LPD-27) та USS Comstock (LSD-45). На борту цих суден перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, з яких приблизно 2 500 - морські піхотинці.
Кораблі оснащені винищувачами F-35 Lightning II, ракетним озброєнням і технікою для проведення десантних операцій.
Маршрут і посилення сил
Очікується, що угруповання пройде через Індо-Тихоокеанський регіон і попрямує до Близького Сходу, де об’єднається з десантним кораблем USS Tripoli (LHA-7).
Згодом до них мають приєднатися крейсер USS New Orleans (LPD-18) та корабель-док USS Rushmore (LSD-47).
Загалом у зону потенційного конфлікту планується доставити до 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців. Це значно посилює присутність США в регіоні та розширює можливості для проведення десантних і бойових операцій.
Що передувало?
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру розгортати американські війська на Близькому Сході.
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така перемога завжди буває як шо на посаду МО (Пентагону) призначать напомажених тупих телевізійників - алкашей і сраколізі а президентом обирати нарціса-мудака та визнаного судом шахрая.
А цифри? Це ж просто математичний екстаз! Доня вирішив виставити проти 600-тисячної регулярної армії та 10 мільйонів резервістів ціле ,,військо'' аж у 5 тисяч морпіхів. Серйозно? Це що, план захопити Іран за допомогою черги за фалафелем? П'ять тисяч проти мільйонів - це не ,,наземна операція'', це більше схоже на дуже дорогий і дуже повільний спосіб організувати групову екскурсію в полон.....Мабуть, Доня думає, що морпіхи - це як його виборці: головне вийти з пафосом, а далі воно якось само розсмокчеться.... Цікаво, він реально планує завойовувати країну з територією в півтора мільйона квадратних кілометрів силами, яких ледь вистачить, щоб заповнити середній стадіон під час шкільного матчу? Схоже, головна зброя цієї ,,армади''- не ракети, а істеричний сміх іранських генералів, який має дезорієнтувати противника. Ну що ж, удачі тобі ,, Бонопарте на мінімалках'', головне - не забути попередити Іран, щоб вони там не розходилися, поки твої човни допливуть до наступного сезону......