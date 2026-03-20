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Новини Операція США проти Ірану
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США перекидають морпіхів і десантні кораблі для можливої операції в Ірані, - ЗМІ

США нарощують військову присутність біля Ірану

США нарощують військову присутність на Близькому Сході, перекидаючи тисячі морських піхотинців і десантні кораблі на тлі війни з Іраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Newsmax з посиланням на чотирьох неназваних американських високопосадовців.

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Десантна оперативна група ВМС США на чолі з кораблем USS Boxer (LHD-4) вирушила із Західного узбережжя Сполучених Штатів раніше запланованого терміну. До її складу входить також 11th Marine Expeditionary Unit.

Склад угруповання

Разом із флагманом у морський похід вийшли десантні транспортні кораблі-доки USS Portland (LPD-27) та USS Comstock (LSD-45). На борту цих суден перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, з яких приблизно 2 500 - морські піхотинці.

Кораблі оснащені винищувачами F-35 Lightning II, ракетним озброєнням і технікою для проведення десантних операцій.

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Маршрут і посилення сил

Очікується, що угруповання пройде через Індо-Тихоокеанський регіон і попрямує до Близького Сходу, де об’єднається з десантним кораблем USS Tripoli (LHA-7).

Згодом до них мають приєднатися крейсер USS New Orleans (LPD-18) та корабель-док USS Rushmore (LSD-47).

Загалом у зону потенційного конфлікту планується доставити до 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців. Це значно посилює присутність США в регіоні та розширює можливості для проведення десантних і бойових операцій.

Що передувало? 

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру розгортати американські війська на Близькому Сході.

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Автор: 

Іран (3555) США (26837) Близький Схід (354)
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Топ коментарі
+14
Так так, ця перемога прекрасна та найкращя.
така перемога завжди буває як шо на посаду МО (Пентагону) призначать напомажених тупих телевізійників - алкашей і сраколізі а президентом обирати нарціса-мудака та визнаного судом шахрая.
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20.03.2026 07:42 Відповісти
+13
Так уже "перемога", чи ще ні?...
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20.03.2026 07:07 Відповісти
+8
Доня просто стратег від Бога! Наш ,,великий комбінатор'' у червоній краватці знову вирішив налякати світ своїм неймовірним розмахом. Сценарій гідний голлівудського блокбастера категорії ,,Б'': величні кораблі виходять із Західного узбережжя і… цілий місяць неквапливо ,,човгають'' через океани, поки іранці, мабуть, від нудьги мають померти, чекаючи на цей ,,сюрприз''.....
А цифри? Це ж просто математичний екстаз! Доня вирішив виставити проти 600-тисячної регулярної армії та 10 мільйонів резервістів ціле ,,військо'' аж у 5 тисяч морпіхів. Серйозно? Це що, план захопити Іран за допомогою черги за фалафелем? П'ять тисяч проти мільйонів - це не ,,наземна операція'', це більше схоже на дуже дорогий і дуже повільний спосіб організувати групову екскурсію в полон.....Мабуть, Доня думає, що морпіхи - це як його виборці: головне вийти з пафосом, а далі воно якось само розсмокчеться.... Цікаво, він реально планує завойовувати країну з територією в півтора мільйона квадратних кілометрів силами, яких ледь вистачить, щоб заповнити середній стадіон під час шкільного матчу? Схоже, головна зброя цієї ,,армади''- не ракети, а істеричний сміх іранських генералів, який має дезорієнтувати противника. Ну що ж, удачі тобі ,, Бонопарте на мінімалках'', головне - не забути попередити Іран, щоб вони там не розходилися, поки твої човни допливуть до наступного сезону......
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20.03.2026 07:41 Відповісти

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