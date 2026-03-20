США перекидають морпіхів і десантні кораблі для можливої операції в Ірані, - ЗМІ

США нарощують військову присутність на Близькому Сході, перекидаючи тисячі морських піхотинців і десантні кораблі на тлі війни з Іраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Newsmax з посиланням на чотирьох неназваних американських високопосадовців.

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Десантна оперативна група ВМС США на чолі з кораблем USS Boxer (LHD-4) вирушила із Західного узбережжя Сполучених Штатів раніше запланованого терміну. До її складу входить також 11th Marine Expeditionary Unit.

Склад угруповання

Разом із флагманом у морський похід вийшли десантні транспортні кораблі-доки USS Portland (LPD-27) та USS Comstock (LSD-45). На борту цих суден перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, з яких приблизно 2 500 - морські піхотинці.

Кораблі оснащені винищувачами F-35 Lightning II, ракетним озброєнням і технікою для проведення десантних операцій.

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Маршрут і посилення сил

Очікується, що угруповання пройде через Індо-Тихоокеанський регіон і попрямує до Близького Сходу, де об’єднається з десантним кораблем USS Tripoli (LHA-7).

Згодом до них мають приєднатися крейсер USS New Orleans (LPD-18) та корабель-док USS Rushmore (LSD-47).

Загалом у зону потенційного конфлікту планується доставити до 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців. Це значно посилює присутність США в регіоні та розширює можливості для проведення десантних і бойових операцій.

Що передувало?

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру розгортати американські війська на Близькому Сході.

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