РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14660 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
2 227 38

США перебрасывают морпехов и десантные корабли для возможной операции в Иране, - СМИ

США наращивают военное присутствие у границ Ирана

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая тысячи морских пехотинцев и десантные корабли на фоне войны с Ираном.

Як сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Newsmax со ссылкой на четырех неназванных американских высокопоставленных чиновников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Десантная оперативная группа ВМС США во главе с кораблем USS Boxer (LHD-4) вышла с западного побережья Соединенных Штатов раньше запланированного срока. В ее состав входит также 11-я морская экспедиционная группа.

Состав группировки

Вместе с флагманом в морской поход вышли десантные транспортные корабли-доки USS Portland (LPD-27) и USS Comstock (LSD-45). На борту этих судов находятся около 4 тысяч военнослужащих, из которых примерно 2 500 - морские пехотинцы.

Корабли оснащены истребителями F-35 Lightning II, ракетным вооружением и техникой для проведения десантных операций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Израиль нанесли более 16 000 ударов по Ирану менее чем за три недели, - WSJ

Маршрут и усиление сил

Ожидается, что группировка пройдет через Индо-Тихоокеанский регион и направится на Ближний Восток, где объединится с десантным кораблем USS Tripoli (LHA-7).

Впоследствии к ним должны присоединиться крейсер USS New Orleans (LPD-18) и корабль-док USS Rushmore (LSD-47).

Всего в зону потенциального конфликта планируется доставить до 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев. Это значительно усиливает присутствие США в регионе и расширяет возможности для проведения десантных и боевых операций.

Что предшествовало? 

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен развертывать американские войска на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может бросить Украину, чтобы наказать Европу за свое поражение на Ближнем Востоке, - The Economist

Автор: 

Иран (2526) США (28893) Ближний Восток (146)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так уже "перемога", чи ще ні?...
показать весь комментарий
20.03.2026 07:07 Ответить
донік хтів просто побомбити і перемогу мати,
а воно так не вперлося...
ах це ви? -забудьте....
показать весь комментарий
20.03.2026 07:29 Ответить
Так так, ця перемога прекрасна та найкращя.
така перемога завжди буває як шо на посаду МО (Пентагону) призначать напомажених тупих телевізійників - алкашей і сраколізі а президентом обирати нарціса-мудака та визнаного судом шахрая.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:42 Ответить
Не ображай ЗЕ, бо він потужний і не лох і до Пентагону не має відношення 😳
показать весь комментарий
20.03.2026 08:20 Ответить
Якщо 82-а десантна дивізія зазнає невиправданих втрат, то Трампу капець - це йому не пробачать.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:47 Ответить
Та на нього, у США, уже і та "шкіряться"... Навіть однопартійці...
показать весь комментарий
20.03.2026 08:17 Ответить
ви були в США?
жили, робили, платили налоги, чи так вікіпедюєте?
показать весь комментарий
20.03.2026 08:24 Ответить
може з американцями спілкувалися, а це не завжди білі....?
показать весь комментарий
20.03.2026 08:34 Ответить
О той що не починав війни а тільки закінчував😂😂😂
показать весь комментарий
20.03.2026 07:07 Ответить
То рудий їблан вирішив-таки не досиджувати до кінця терміну...
показать весь комментарий
20.03.2026 07:09 Ответить
Дебело штирить рудого фашиста
показать весь комментарий
20.03.2026 07:11 Ответить
За весь час військової операції США в Афганістані (з жовтня 2001 року по серпень 2021 року) загинуло 2 459 американських військовослужбовців. Іран це незрівнянно більш розвинута країна в порівнянні з Афганістаном. Щороку лише в галузі ядерної фізики захищають 50 докторських дисертацій. Якщо США почне там сухопутну операцію зараз, втрати будуть великі. Американці не ******* втрачати своїх військових, а вони там завязнуть в імя Ізраїлю надовго і платникам податків така перспектива вже не подобається. Трампа з республіканцями знесуть. Єдиний вихіл для Трампа це кошмарити Іран дистанційно, що не приведе до перемоги над режимом, а навпаки зміцнить його. В Ірані вистачає інженерів які теоретично здатні обладнати печери під захищене виробництво зброї...
показать весь комментарий
20.03.2026 07:12 Ответить
PhD - це аналог кандидата наук в Україні.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:24 Ответить
"Щороку лише в галузі ядерної фізики захищають 50 докторських дисертацій" - звідки ви це взяли?
показать весь комментарий
20.03.2026 07:31 Ответить
Спеціально цікавився цим питання. В Ізраїлі в цій галузі щороку від 12 до 16, але пишуть що якість дисертацій у них вища - теоретичний рівень складніший бо працюють в світових лабораторіях. Іранці ж зайняті вирішенням виключно практичних завдань - енергетика і зброя. Гугл вам в руки. Там все це докладно описано.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:52 Ответить
PhD - це аналог професора в Україні!
показать весь комментарий
20.03.2026 08:22 Ответить
США не будуть направляти додатковий військовий контингент на Близький Схід через війну Сполучених Штатів та Ізраїлю з Іраном, заявив у четвер, 19 березня Трамп, спілкуючись із пресою під час візиту до Білого дому у Вашингтоні прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті. "Я нікуди не відправляю війська", - відповів Трамп на відповідне запитання журналіста.

"Якби я це робив, я б вам про це точно не сказав. Але я не відправляю війська. Ми зробимо все необхідне, щоб утримати ситуацію під контролем".
показать весь комментарий
20.03.2026 07:15 Ответить
Рюрік-педофіл Трамп у 2016 році «Очевидно, что война в Ираке была большой, жирной ошибкой... Нам никогда не следовало быть в Ираке. Мы дестабилизировали Ближний Восток"
показать весь комментарий
20.03.2026 07:24 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:25 Ответить
ГЕНІАЛЬНО - ввязатися в махач проти 90 млн мусульман. Так Ірак затягнувся на 15 років і викачав 6 трлн маючи лише 30 млн населення
показать весь комментарий
20.03.2026 07:29 Ответить
З 2001 по 2021 це 20 років.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:53 Ответить
Може хочуть о. Харк харкнути - там 90% експорту нафти і газу
показать весь комментарий
20.03.2026 07:32 Ответить
Дональд,остров нужно брать и никогда не отдавать,весь иранский экспорт ойла китаезам будет в руках справедливой Америки и ее правительства,за такое тебе поставят памятник из золота прямо на куполе конгресса.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:33 Ответить
там потрібно не меньш як у "Бурі в пустелі", а то й більше- а це от 500000 війскових. Тоді хочь коаліція була, а тепер можуть і не набрати потрібних сил.
Бо ізраїль багато не може виставити як і країни перської затоки. Хоча якщо якісь острови та узбережжя захватити і утримувати то може і не такі багато. Але то така собі ідея з самого початку
показать весь комментарий
20.03.2026 07:41 Ответить
Доня просто стратег від Бога! Наш ,,великий комбінатор'' у червоній краватці знову вирішив налякати світ своїм неймовірним розмахом. Сценарій гідний голлівудського блокбастера категорії ,,Б'': величні кораблі виходять із Західного узбережжя і… цілий місяць неквапливо ,,човгають'' через океани, поки іранці, мабуть, від нудьги мають померти, чекаючи на цей ,,сюрприз''.....
А цифри? Це ж просто математичний екстаз! Доня вирішив виставити проти 600-тисячної регулярної армії та 10 мільйонів резервістів ціле ,,військо'' аж у 5 тисяч морпіхів. Серйозно? Це що, план захопити Іран за допомогою черги за фалафелем? П'ять тисяч проти мільйонів - це не ,,наземна операція'', це більше схоже на дуже дорогий і дуже повільний спосіб організувати групову екскурсію в полон.....Мабуть, Доня думає, що морпіхи - це як його виборці: головне вийти з пафосом, а далі воно якось само розсмокчеться.... Цікаво, він реально планує завойовувати країну з територією в півтора мільйона квадратних кілометрів силами, яких ледь вистачить, щоб заповнити середній стадіон під час шкільного матчу? Схоже, головна зброя цієї ,,армади''- не ракети, а істеричний сміх іранських генералів, який має дезорієнтувати противника. Ну що ж, удачі тобі ,, Бонопарте на мінімалках'', головне - не забути попередити Іран, щоб вони там не розходилися, поки твої човни допливуть до наступного сезону......
показать весь комментарий
20.03.2026 07:41 Ответить
Сралину рассказали что надо начинать войну ведь есть "ИМБА" это танки и позиционной войны не будет. *******.
Потом такое же говорили про самолеты, ракеты, дроны и дальше по списку.
А разгадка проста, против армии это не работает.
показать весь комментарий
20.03.2026 08:24 Ответить
Танки как раз и сработали -именно они позволили избежать позиционного тупика Первой мировой. И во Вторую мировую сработали- вспомни Блицкриг. Проблема не в том, что оружие "не имба", а в том, что любая технология вызывает контрмеры: на танк - ПТО, на самолет -ПВО, на дрон -РЭБ. Это бесконечная гонка, а не "обман"».....По этой логике и палка с камнем не сработли, ведь ими не удалось закончить все войны мира за раз. Любая "имба" работает ровно до того момента, пока противник не научится делать так же или не придумает защиту.... А разгадка еще проще: воюет не "железо", а логистика и экономика. Новое оружие просто меняет правила игры, а не отменяет саму игру. Если бы дроны или ракеты не работали, их бы не закупали сейчас эшелонами......
показать весь комментарий
20.03.2026 08:42 Ответить
Що ж готуйте рудому недоумку Нобелівську премію миру ,ось що значить прихід до влади в супер державі недоумка ,створив світову енергетичну кризу , тут йому ще допомогли "стратеги" єврейчики відкоф та кушнер ,хто від цього виграє звісно рашиський режим.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:41 Ответить
Відповідаючи на запитання журналістів, глава Білого дому фактично спростував ці припущення. Він підкреслив, що наразі не планує направляти американських військових до регіону: "Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звісно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська", - заявив Трамп.

https://censor.net/ua/news/3606138/tramp-zayavyv-scho-ssha-ne-planuyut-vvodyty-viyiska-na-blyzkyyi-shid

Загалом у зону потенційного конфлікту планується доставити до 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців. Це значно посилює присутність США в регіоні та розширює можливості для проведення десантних і бойових операцій.

https://censor.net/ua/n3606190

Збрехав. Вкотре.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:47 Ответить
Прихильників шиїтсько Ірану тут немає. Навіть діти розуміють що починати війну яку неможливо швидко виграти не варто. Скільки не кажи халва (перемога) солодко(перемога без втрат) не стане.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:59 Ответить
як би доня був президентом в лютому 26го? - ця війна не почялалася би...
клятий байден.
показать весь комментарий
20.03.2026 08:03 Ответить
блін, знову не того вибрали.....
показать весь комментарий
20.03.2026 08:10 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2026 08:36 Ответить
Таааак... Сьогодні парне число. Значить можна хоч якось зорієнтуватись. По парним перекидають, по непарним ні
показать весь комментарий
20.03.2026 08:09 Ответить
а по дробях? 🤪
показать весь комментарий
20.03.2026 08:12 Ответить
По дробях, ''на бровях''
показать весь комментарий
20.03.2026 08:23 Ответить
Оце Ізраїль втянув Америку у війну, а Трамп як використаний гандон.
показать весь комментарий
20.03.2026 08:23 Ответить
 
 