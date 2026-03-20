США перебрасывают морпехов и десантные корабли для возможной операции в Иране, - СМИ

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая тысячи морских пехотинцев и десантные корабли на фоне войны с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Newsmax со ссылкой на четырех неназванных американских высокопоставленных чиновников.

Десантная оперативная группа ВМС США во главе с кораблем USS Boxer (LHD-4) вышла с западного побережья Соединенных Штатов раньше запланированного срока. В ее состав входит также 11-я морская экспедиционная группа.

Состав группировки

Вместе с флагманом в морской поход вышли десантные транспортные корабли-доки USS Portland (LPD-27) и USS Comstock (LSD-45). На борту этих судов находятся около 4 тысяч военнослужащих, из которых примерно 2 500 - морские пехотинцы.

Корабли оснащены истребителями F-35 Lightning II, ракетным вооружением и техникой для проведения десантных операций.

Маршрут и усиление сил

Ожидается, что группировка пройдет через Индо-Тихоокеанский регион и направится на Ближний Восток, где объединится с десантным кораблем USS Tripoli (LHA-7).

Впоследствии к ним должны присоединиться крейсер USS New Orleans (LPD-18) и корабль-док USS Rushmore (LSD-47).

Всего в зону потенциального конфликта планируется доставить до 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев. Это значительно усиливает присутствие США в регионе и расширяет возможности для проведения десантных и боевых операций.

Что предшествовало?

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен развертывать американские войска на Ближнем Востоке.

