США перебрасывают морпехов и десантные корабли для возможной операции в Иране, - СМИ
США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая тысячи морских пехотинцев и десантные корабли на фоне войны с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Newsmax со ссылкой на четырех неназванных американских высокопоставленных чиновников.
Десантная оперативная группа ВМС США во главе с кораблем USS Boxer (LHD-4) вышла с западного побережья Соединенных Штатов раньше запланированного срока. В ее состав входит также 11-я морская экспедиционная группа.
Состав группировки
Вместе с флагманом в морской поход вышли десантные транспортные корабли-доки USS Portland (LPD-27) и USS Comstock (LSD-45). На борту этих судов находятся около 4 тысяч военнослужащих, из которых примерно 2 500 - морские пехотинцы.
Корабли оснащены истребителями F-35 Lightning II, ракетным вооружением и техникой для проведения десантных операций.
Маршрут и усиление сил
Ожидается, что группировка пройдет через Индо-Тихоокеанский регион и направится на Ближний Восток, где объединится с десантным кораблем USS Tripoli (LHA-7).
Впоследствии к ним должны присоединиться крейсер USS New Orleans (LPD-18) и корабль-док USS Rushmore (LSD-47).
Всего в зону потенциального конфликта планируется доставить до 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев. Это значительно усиливает присутствие США в регионе и расширяет возможности для проведения десантных и боевых операций.
Что предшествовало?
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен развертывать американские войска на Ближнем Востоке.
а воно так не вперлося...
ах це ви? -забудьте....
така перемога завжди буває як шо на посаду МО (Пентагону) призначать напомажених тупих телевізійників - алкашей і сраколізі а президентом обирати нарціса-мудака та визнаного судом шахрая.
жили, робили, платили налоги, чи так вікіпедюєте?
"Якби я це робив, я б вам про це точно не сказав. Але я не відправляю війська. Ми зробимо все необхідне, щоб утримати ситуацію під контролем".
Бо ізраїль багато не може виставити як і країни перської затоки. Хоча якщо якісь острови та узбережжя захватити і утримувати то може і не такі багато. Але то така собі ідея з самого початку
А цифри? Це ж просто математичний екстаз! Доня вирішив виставити проти 600-тисячної регулярної армії та 10 мільйонів резервістів ціле ,,військо'' аж у 5 тисяч морпіхів. Серйозно? Це що, план захопити Іран за допомогою черги за фалафелем? П'ять тисяч проти мільйонів - це не ,,наземна операція'', це більше схоже на дуже дорогий і дуже повільний спосіб організувати групову екскурсію в полон.....Мабуть, Доня думає, що морпіхи - це як його виборці: головне вийти з пафосом, а далі воно якось само розсмокчеться.... Цікаво, він реально планує завойовувати країну з територією в півтора мільйона квадратних кілометрів силами, яких ледь вистачить, щоб заповнити середній стадіон під час шкільного матчу? Схоже, головна зброя цієї ,,армади''- не ракети, а істеричний сміх іранських генералів, який має дезорієнтувати противника. Ну що ж, удачі тобі ,, Бонопарте на мінімалках'', головне - не забути попередити Іран, щоб вони там не розходилися, поки твої човни допливуть до наступного сезону......
Потом такое же говорили про самолеты, ракеты, дроны и дальше по списку.
А разгадка проста, против армии это не работает.
Загалом у зону потенційного конфлікту планується доставити до 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців. Це значно посилює присутність США в регіоні та розширює можливості для проведення десантних і бойових операцій.
Збрехав. Вкотре.
клятий байден.