США "очень близки" к достижению целей в Иране, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность "сокращения масштабных военных действий" против Ирана.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

США близки к достижению целей

"Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана", - заявил глава Белого дома.

Трамп перечислил цели США в операции против Ирана, которые уже близки к достижению. В частности, речь идет о:

полное уничтожение иранского ракетного потенциала, пусковых установок и "всего остального, что к ним относится";

уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана;

ликвидацию военно-морских и военно-воздушных сил, включая системы противовоздушной обороны;

недопущение приближения Ирана к ядерному потенциалу при одновременном сохранении способности США быстро реагировать на любые угрозы;

обеспечение защиты на самом высоком уровне союзников на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив

Кроме того, Трамп заявил, что США после устранения угрозы со стороны Ирана не намерены охранять и контролировать Ормузский пролив.

"Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые его используют - Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, но в этом не будет необходимости, когда угроза со стороны Ирана будет ликвидирована", - заявил глава США.

