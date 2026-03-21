США "очень близки" к достижению целей в Иране, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность "сокращения масштабных военных действий" против Ирана.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
США близки к достижению целей
"Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана", - заявил глава Белого дома.
Трамп перечислил цели США в операции против Ирана, которые уже близки к достижению. В частности, речь идет о:
- полное уничтожение иранского ракетного потенциала, пусковых установок и "всего остального, что к ним относится";
- уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана;
- ликвидацию военно-морских и военно-воздушных сил, включая системы противовоздушной обороны;
- недопущение приближения Ирана к ядерному потенциалу при одновременном сохранении способности США быстро реагировать на любые угрозы;
- обеспечение защиты на самом высоком уровне союзников на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив
Кроме того, Трамп заявил, что США после устранения угрозы со стороны Ирана не намерены охранять и контролировать Ормузский пролив.
"Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые его используют - Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, но в этом не будет необходимости, когда угроза со стороны Ирана будет ликвидирована", - заявил глава США.
С лысой головою
В форме полосатой
Коммунизм я строю
Ломом и лопатой
а тепер
близькі...
як з Епштейном??
Мрак доля іранського народу тр байдужа, доля українців байдужа.. лише лярди лярдів збуджують
Схоже на те, що аятоли будуть вимагати за розблокуваня Ормуза і невчинення тер актів по ЄС відшкодування збитків : вставлять захмарні пошлини за прохід через Ормуз і гроши потечуть до них рекой.. а ціна нафти для споживачив буде тільки зростати, а тр скаже, що це не його війна... яку він розпочав.
Чи не міг він заздалегить передбачити її наслідки?
Якщо Ізраїль, за суттєвою постійною допомогою сша, не в змозі вже котрий рік вирішити проблему безпеки на досить малий території з террорист.угрупуваннями, які в сотні разів малочисельні і в сотні раз слабіши за аятол... які здатні шахедами вічно тероризувати світ ...маючи підтримку пу і ін.однодумців, які ненавидять зах.цивілізацію, то на яку молнієносну перемогу надіявся тр? Як можна було порівнювати венусуельских коррупционерів з фанатиками? Ці фанатики тільки озвіріли і ще наполегливіше будуть йти до своєї мети чи афган нічому не навчив?
Оскільки ми згортаємо операцію, то ми близькі до досягнення цілей.