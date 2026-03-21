США "очень близки" к достижению целей в Иране, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность "сокращения масштабных военных действий" против Ирана.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана", - заявил глава Белого дома.

Трамп перечислил цели США в операции против Ирана, которые уже близки к достижению. В частности, речь идет о:

  • полное уничтожение иранского ракетного потенциала, пусковых установок и "всего остального, что к ним относится";
  • уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана;
  • ликвидацию военно-морских и военно-воздушных сил, включая системы противовоздушной обороны;
  • недопущение приближения Ирана к ядерному потенциалу при одновременном сохранении способности США быстро реагировать на любые угрозы;
  • обеспечение защиты на самом высоком уровне союзников на Ближнем Востоке.

Читайте также: США и Израиль нанесли более 16 000 ударов по Ирану менее чем за три недели, - WSJ

Ормузский пролив

Кроме того, Трамп заявил, что США после устранения угрозы со стороны Ирана не намерены охранять и контролировать Ормузский пролив.

"Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые его используют - Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, но в этом не будет необходимости, когда угроза со стороны Ирана будет ликвидирована", - заявил глава США.

пост Трампа

Читайте также: США перебрасывают морпехов и десантные корабли для возможной операции в Иране, - СМИ

Пєтух крашений
21.03.2026 02:14
нє-нє, ще один тиждень, щоб було вже впевнено 4 за галон.
21.03.2026 01:41
Воно само серед ночі влазить на Цензор з черговою маячнею????
21.03.2026 01:45
нє-нє, ще один тиждень, щоб було вже впевнено 4 за галон.
21.03.2026 01:41 Ответить
Ми теж уже бачили "Каммунізм - на гаризонте!"
21.03.2026 06:52
квіточок камуняцький і досі зберігаєш?
21.03.2026 07:36
Згадалась відповідна картинка у книжці родом з 90-х. І підпис:
С лысой головою
В форме полосатой
Коммунизм я строю
Ломом и лопатой
21.03.2026 08:28
При всей нашей нелюбви к трампу. А что не так он сказал? Это как если бы Кличко в свои лучшие годы вышел на ринг против чемпиона ЖЭКа по боксу. И жековец даже остался живой. Иран сейчас в состоянии этого чемпиона.
21.03.2026 08:46
21.03.2026 01:45
21.03.2026 07:37
у нас ніч, там ранок
21.03.2026 08:27
А за іранський уран не турбуйся. Аятоли перешлють його на Мар-о-Лаго Федексом, якщо не знайдуть чим скорше доправити.
21.03.2026 02:10
21.03.2026 02:14
Ольга-це ви потужно!
21.03.2026 08:43
ТОЛЬКО СРОКИ НЕ УКАЗАННЫ !)
21.03.2026 02:47
за 24 години.
21.03.2026 05:46
ще вчора була леремога
а тепер
близькі...
як з Епштейном??
21.03.2026 03:46
Епштейна придушили в федеральній вязниці з відеонаглядом 24/7 за прямим або не прямим наказом Трампа. Він єдиний хто міг таке організувати, а публікації файлів Епштейна вже не лишають багато місця для припущення кому саме це було необхідно. Так, зацікавлених в "мовчанні" Епштейна було багато, але жоден не мав влади "вирішити проблему" в федеральній вязниці і вийти "сухим з води".
21.03.2026 05:40
казак Бабай тоже так говорил на 8 месяце беременности
21.03.2026 04:31
Іран довбанув по базі Британії і США за 4тис км від нього, тобто вся Україна у них як на долоні.
21.03.2026 05:01
Де це?
21.03.2026 07:19
Угу, з Іспанії арабів вибивали 700 років.
21.03.2026 05:02
В Ванкувері чотири дні поспіль дощі, курче кукуха троха їде. А ви там на фатерлянді зиму морози пережили,армія ґерої воюють, ухилянти скавучать, країна живе, і цє суперово. З приводу трампо, з ним цікаво, з ним весело, ну так чи ні?
21.03.2026 05:32
Ти що хильнув трохи...?!
21.03.2026 06:05
По-перше на ви, пліз.
21.03.2026 06:13
А Іран що, не буде після цього не буде блокувати прохід Ормунською затокою?
21.03.2026 05:55
Так Америке не нужна нефть оттуда. А если цена сильно беспокоит то можно просто запретить американским нефтяным компаниям продавать нефть в другие страны.
21.03.2026 08:05
тобто, тр розворушив осінне гніздо, режим аятол втримав удар, свої 400 кг збаг.урану зберіг, Ормуз перекрив і відкривати не збирається, а тр вже награвся і готовий залишити весь цей хаос країнам Затоки і європейцям, розповідаючи про свою хімерну перемогу.

Мрак доля іранського народу тр байдужа, доля українців байдужа.. лише лярди лярдів збуджують

Схоже на те, що аятоли будуть вимагати за розблокуваня Ормуза і невчинення тер актів по ЄС відшкодування збитків : вставлять захмарні пошлини за прохід через Ормуз і гроши потечуть до них рекой.. а ціна нафти для споживачив буде тільки зростати, а тр скаже, що це не його війна... яку він розпочав.

Чи не міг він заздалегить передбачити її наслідки?

Якщо Ізраїль, за суттєвою постійною допомогою сша, не в змозі вже котрий рік вирішити проблему безпеки на досить малий території з террорист.угрупуваннями, які в сотні разів малочисельні і в сотні раз слабіши за аятол... які здатні шахедами вічно тероризувати світ ...маючи підтримку пу і ін.однодумців, які ненавидять зах.цивілізацію, то на яку молнієносну перемогу надіявся тр? Як можна було порівнювати венусуельских коррупционерів з фанатиками? Ці фанатики тільки озвіріли і ще наполегливіше будуть йти до своєї мети чи афган нічому не навчив?
21.03.2026 08:38
21.03.2026 06:20
21.03.2026 06:24
Старе пи₴дло.
21.03.2026 06:24
Оце дак перемога🤣
21.03.2026 06:29
Там США з Іранської нафти санкції зняли, перемога вже близько.
21.03.2026 06:37
21.03.2026 06:44
Короче, всрались янки. Але показали це як перемога.
21.03.2026 06:51
Крім світової енергетичної кризи , рятування міжнародного терориста путіна і хаосу ці два негідники Трамп і Нітаняху ні на що не спроможні ,звісно трамп вигадає що він врятував світ від ядерної війни ,дивує пасивність демократів в США да ціни на пальне зросли більш як на третину.
21.03.2026 06:54
Піз..дюх вже закінчив 10 війн , шнобелівку в студію .
21.03.2026 07:18
Як і до миру в Україні. Буквально кілька кроків залишилося.
21.03.2026 07:19
21.03.2026 07:20
Трамп і раніше був м"яко кажучі ексцеитрічний, але скоріш замвсе ***** його всеж покусало на Алясці і трамп ******** остаточно.
21.03.2026 07:20
Воно попутало причину з наслідками.
Оскільки ми згортаємо операцію, то ми близькі до досягнення цілей.
21.03.2026 07:33
Іран за трі дня?!
21.03.2026 07:42
Хорош балаболить, бери иранский остров и шуруй на Кубу
21.03.2026 07:50
Все що необхідно Путіну Трамп -генератор хаосу постарався...
21.03.2026 08:20
"Коли загроза буде ліквідована .." та "дуже близько .." ....Коли би бабка була би дідом....в щастя було так близько!! Був у світі один ху ....ло, а стало 2!
21.03.2026 08:52
Трумп упустив момент, а тепер після багатотисячних страт, руде чмо буде досягати цілей довго і нудно, щоб ще не прийшлося американським військовим заходити пішком, бо одними ракетами та бомбами у війні не виграти
21.03.2026 08:57
от тільки цілі постійно змінюються
21.03.2026 09:26
 
 