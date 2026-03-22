Трамп відтермінував зустріч із Сі Цзіньпіном до завершення активної фази війни з Іраном, - Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа поінформувала іноземних чиновників, що не визначатиме нову дату зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, до моменту закінчення активної фази війни з Іраном.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч лідерів відтермінована

Неназваний дипломат із Вашингтона, знайомий із підготовкою саміту Трампа і Сі, заявив, що адміністрація чітко дала зрозуміти: "нові дати саміту Трампа та Сі будуть запропоновані лише після завершення активної фази конфлікту на Близькому Сході".

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Білий дім заперечує

Водночас у Білому домі заперечують, що перенесення саміту прив'язане до війни з Іраном.

"Це фейкові новини. США і Китай ведуть продуктивні переговори про перенесення візиту президента Трампа - оголошення будуть зроблені найближчим часом", - заявила представниця Білого дому Анна Келлі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

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