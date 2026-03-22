Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до завершения активной фазы войны с Ираном, - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила иностранным чиновникам, что не будет назначать новую дату встречи с лидером Китая Си Цзиньпином до окончания активной фазы войны с Ираном.

Об этом пишетPolitico со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча лидеров отложена

Неназванный дипломат из Вашингтона, знакомый с подготовкой саммита Трампа и Си, заявил, что администрация четко дала понять: "новые даты саммита Трампа и Си будут предложены только после завершения активной фазы конфликта на Ближнем Востоке".

Белый дом отрицает

В то же время в Белом доме отрицают, что перенос саммита связан с войной с Ираном.

"Это фейковые новости. США и Китай ведут продуктивные переговоры о переносе визита президента Трампа - объявления будут сделаны в ближайшее время", - заявила представительница Белого дома Анна Келли.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предположил, что его визит в Китай в этом месяце для встречи с Си Цзиньпином может быть отложен примерно на месяц.

