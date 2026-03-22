Иран сегодня уже выпустил по ОАЭ почти 30 ракет и дронов

Удар по ОАЭ: власти заявили о жертвах и масштабных атаках

Объединенные Арабские Эмираты подверглись массированной атаке со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны ОАЭ в соцсети X.

По официальным данным, силы противовоздушной обороны смогли перехватить все цели, приближавшиеся к воздушному пространству страны. Речь идет о четырех баллистических ракетах и 25 ударных дронах, запущенных с территории Ирана.

Читайте также: Саудовская Аравия высылает военного атташе Ирана, его помощника и еще трех сотрудников посольства

ПВО ОАЭ отразила массированную атаку

В военном ведомстве заявили, что атака стала частью более широкой эскалации в регионе. За время обострения противовоздушная оборона ОАЭ уже зафиксировала тысячи воздушных целей.

"22 марта 2026 года системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 4 баллистические ракеты и 25 беспилотников, запущенных из Ирана".

Всего, по данным оборонного ведомства, с начала конфликта было зафиксировано более 1700 дронов, а также сотни баллистических и крылатых ракет, нарушавших воздушное пространство страны.

Читайте также: "Подарок для Путина": ЕС может отложить полный запрет на газ и нефть из России из-за войны на Ближнем Востоке, – Bloomberg

Есть погибшие и десятки раненых

Вследствие атак погибли двое военнослужащих и шестеро гражданских лиц. Ранения получили 160 человек. Среди пострадавших — граждане разных стран, в частности государств Ближнего Востока, Африки и Азии.

Власти ОАЭ подчеркивают, что удары представляют угрозу не только для страны, но и для всего региона. На этом фоне растет напряженность после серии атак Ирана по объектам в нескольких арабских государствах, которые, по сообщениям, стали ответом на действия США и Израиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до завершения активной фазы войны с Ираном, - Politico

Плачє міндіч, плаче Скумбрія Маланцовна. Такі бабки спиЗЕдили у Українців вклали в ті об'єкти та дубайський шоколад... Та мабуть в бізнес перевезення ескортниць...
* Чи не забули ще секс-скандал з малолітніми невільницями ???
22.03.2026 19:52 Ответить
Іран сьогодні вже випустив по ОАЕ майже 30 ракет і дронів Напевно, погрози Трампа не не донесло вітром...
22.03.2026 19:55 Ответить
))Рудий покидьок дав 48 годин,а за 48 годин можна огого наробити))користаються імпотенцією покидька)зрештою він гольф грав,вікенд же)
22.03.2026 19:57 Ответить
Все ясно: зараз сша являє собою обісцяне ЧМО. Їхній агент голобородька, як і "наш", веде бо розвалу демократичної систему ..
22.03.2026 19:57 Ответить
Це той Іран, що стертий з лиця Землі, чи якийсь інший?
22.03.2026 20:43 Ответить
 
 