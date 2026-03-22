Иран сегодня уже выпустил по ОАЭ почти 30 ракет и дронов
Объединенные Арабские Эмираты подверглись массированной атаке со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны ОАЭ в соцсети X.
По официальным данным, силы противовоздушной обороны смогли перехватить все цели, приближавшиеся к воздушному пространству страны. Речь идет о четырех баллистических ракетах и 25 ударных дронах, запущенных с территории Ирана.
ПВО ОАЭ отразила массированную атаку
В военном ведомстве заявили, что атака стала частью более широкой эскалации в регионе. За время обострения противовоздушная оборона ОАЭ уже зафиксировала тысячи воздушных целей.
"22 марта 2026 года системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 4 баллистические ракеты и 25 беспилотников, запущенных из Ирана".
Всего, по данным оборонного ведомства, с начала конфликта было зафиксировано более 1700 дронов, а также сотни баллистических и крылатых ракет, нарушавших воздушное пространство страны.
Есть погибшие и десятки раненых
Вследствие атак погибли двое военнослужащих и шестеро гражданских лиц. Ранения получили 160 человек. Среди пострадавших — граждане разных стран, в частности государств Ближнего Востока, Африки и Азии.
Власти ОАЭ подчеркивают, что удары представляют угрозу не только для страны, но и для всего региона. На этом фоне растет напряженность после серии атак Ирана по объектам в нескольких арабских государствах, которые, по сообщениям, стали ответом на действия США и Израиля.
