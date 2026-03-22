Іран сьогодні вже випустив по ОАЕ майже 30 ракет і дронів
Об’єднані Арабські Емірати зазнали масованої атаки з боку Ірану із застосуванням ракет і безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони ОАЕ у соцмережі X.
За офіційними даними, сили протиповітряної оборони змогли перехопити всі цілі, що наближалися до повітряного простору країни. Йдеться про чотири балістичні ракети та 25 ударних дронів, запущених з території Ірану.
ППО ОАЕ відбила масовану атаку
У військовому відомстві заявили, що атака стала частиною ширшої ескалації у регіоні. За час загострення протиповітряна оборона ОАЕ вже фіксувала тисячі повітряних цілей.
"22 березня 2026 року системи протиповітряної оборони ОАЕ перехопили 4 балістичні ракети та 25 безпілотників, запущених з Ірану".
Загалом, за даними оборонного відомства, з початку конфлікту було зафіксовано понад 1700 дронів, а також сотні балістичних і крилатих ракет, що порушували повітряний простір країни.
Є загиблі та десятки поранених
Унаслідок атак загинули двоє військовослужбовців і шестеро цивільних. Поранення отримали 160 людей. Серед постраждалих — громадяни різних країн, зокрема держав Близького Сходу, Африки та Азії.
Влада ОАЕ підкреслює, що удари становлять загрозу не лише для країни, а й для всього регіону. На цьому тлі зростає напруження після серії атак Ірану по об’єктах у кількох арабських державах, які, за повідомленнями, стали відповіддю на дії США та Ізраїлю.
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