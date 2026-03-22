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Новини Операція США проти Ірану
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Іран сьогодні вже випустив по ОАЕ майже 30 ракет і дронів

Удар по ОАЕ: влада заявила про жертви і масштабні атаки

Об’єднані Арабські Емірати зазнали масованої атаки з боку Ірану із застосуванням ракет і безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони ОАЕ у соцмережі X.

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За офіційними даними, сили протиповітряної оборони змогли перехопити всі цілі, що наближалися до повітряного простору країни. Йдеться про чотири балістичні ракети та 25 ударних дронів, запущених з території Ірану.

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ППО ОАЕ відбила масовану атаку

У військовому відомстві заявили, що атака стала частиною ширшої ескалації у регіоні. За час загострення протиповітряна оборона ОАЕ вже фіксувала тисячі повітряних цілей.

"22 березня 2026 року системи протиповітряної оборони ОАЕ перехопили 4 балістичні ракети та 25 безпілотників, запущених з Ірану".

Загалом, за даними оборонного відомства, з початку конфлікту було зафіксовано понад 1700 дронів, а також сотні балістичних і крилатих ракет, що порушували повітряний простір країни.

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Є загиблі та десятки поранених

Унаслідок атак загинули двоє військовослужбовців і шестеро цивільних. Поранення отримали 160 людей. Серед постраждалих — громадяни різних країн, зокрема держав Близького Сходу, Африки та Азії.

Влада ОАЕ підкреслює, що удари становлять загрозу не лише для країни, а й для всього регіону. На цьому тлі зростає напруження після серії атак Ірану по об’єктах у кількох арабських державах, які, за повідомленнями, стали відповіддю на дії США та Ізраїлю.

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Іран (3562) ОАЕ (434) атака (1709) Перська затока (58)
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Топ коментарі
+9
Це той Іран, що стертий з лиця Землі, чи якийсь інший?
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22.03.2026 20:43 Відповісти
+7
Іран сьогодні вже випустив по ОАЕ майже 30 ракет і дронів Напевно, погрози Трампа не не донесло вітром...
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22.03.2026 19:55 Відповісти
+4
))Рудий покидьок дав 48 годин,а за 48 годин можна огого наробити))користаються імпотенцією покидька)зрештою він гольф грав,вікенд же)
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22.03.2026 19:57 Відповісти

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