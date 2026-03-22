НАТО закликає Європу підтримати кампанію США проти Ірану
НАТО очікує від європейських союзників повної єдності щодо військової кампанії США проти Ірану та підтримки зусиль із запобігання ядерній загрозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico, де наведено інтерв’ю генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.
Консолідація союзників та ядерна загроза
Генсек НАТО наголосив на важливості консолідації навколо дій президента США Дональда Трампа, попри початкове вагання деяких європейських держав. Він зазначив, що Іран із ядерною зброєю становив би пряму загрозу не лише для Ізраїлю, а й для Європи та світової стабільності.
"Я знаю одне, що ми завжди об’єднуємося", – підкреслив очільник Альянсу. За його словами, затримка з боку європейських партнерів пояснюється тим, що їх не залучали до початкового планування задля збереження ефекту несподіванки атак США та Ізраїлю.
Відмова союзників та дипломатичні кроки
Раніше Дональд Трамп розкритикував союзників, назвавши НАТО "паперовим тигром" через небажання брати участь у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. Рютте закликав до розуміння позиції президента США.
"Він робить це, щоб зробити весь світ безпечним", – заявив генеральний секретар Альянсу.
НАТО провело паралель між ситуацією з Іраном і досвідом стримування Північної Кореї, зазначивши, що затягування переговорів може призвести до втрати моменту, коли ще можна запобігти розвитку ядерного потенціалу.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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