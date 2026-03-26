Иран очень хочет заключить соглашение, но боится об этом сказать, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "очень хочет" заключить соглашение о прекращении войны, но "боится об этом сказать".
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить соглашение, но боятся об этом говорить, потому что считают, что их убьют их собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы", - отметил лидер США.
Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
- Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
- В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.
Поки вони будуть ******* один одного, ***** долари загребатиме лопатою, а американці хрін нам продадуть зброю. Ну, ну.
У ньому американських військових фактично закликають "підійти ближче" до іранських позицій, наголосивши на готовності Ірану до протистояння.
Оприлюднив нахабний меседж представник Верховного лідера Ірану в Раді національної оборони Алі Акбар Ахмадіан у соцмережі X. У своєму дописі він заявив, що іранські сили протягом багатьох років готувалися до війни зі США.
مشخصشده داشتیم و بیش از دو دهه است با راهبرد #جنگ_نامتقارن برای این لحظه تمرین کردهایم.
حالا برای سربازان آمریکایی فقط یک پیام داریم:
نزدیکتر بیایید
https://x.com/aa_ahmadian/status/2036502970419105930
Ми роками чекали, коли американці увійдуть у визначені райони, і вже понад два десятиліття готувалися до цього моменту, застосовуючи стратегію асиметричної війни.
Тепер у нас є лише одне повідомлення для американських солдатів:
Підійдіть ближче.
Буштрамп - ти сраний ковбой....
🔴 Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість прямої військової операції із захоплення стратегічного іранського острова Харг.
🔴 Мета США - отримати повний контроль над експортом іранської нафти та примусово відкрити Ормузьку протоку для світового судноплавства.
🔴 Такий крок може стати наймасштабнішою ескалацією в регіоні, яка остаточно відріже Тегеран від фінансових потоків.
🔴 У відповідь Тегеран терміново перекинув на острів додаткові підрозділи елітних військ, розгорнув новітні системи ППО та розпочав масове мінування прибережних вод.