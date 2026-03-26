Иран очень хочет заключить соглашение, но боится об этом сказать, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "очень хочет" заключить соглашение о прекращении войны, но "боится об этом сказать".

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить соглашение, но боятся об этом говорить, потому что считают, что их убьют их собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы", - отметил лидер США.

Читайте: Переговоры США и Ирана проходят продуктивно. Не верьте фейкам, - Белый дом

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.

Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.

В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

Читайте также: Трамп обвинил демократов в хаосе и проблемах с финансированием миграционной службы