Иран очень хочет заключить соглашение, но боится об этом сказать, - Трамп

Трамп говорит, что Иран хочет соглашения, но боится об этом сказать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "очень хочет" заключить соглашение о прекращении войны, но "боится об этом сказать".

"Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить соглашение, но боятся об этом говорить, потому что считают, что их убьют их собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы", - отметил лидер США.

Читайте: Переговоры США и Ирана проходят продуктивно. Не верьте фейкам, - Белый дом

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
  • Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
  • В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

Читайте также: Трамп обвинил демократов в хаосе и проблемах с финансированием миграционной службы

Трампло, а Іран про це знає?
26.03.2026 09:18
Рыжий, ***** Иран! Иран- уярь Израиль! Израиль-херач аятол, перебейте там друг друга-в Украине станет легче)
26.03.2026 09:20
"Підійдіть ближче": у КВІР оприлюднили зухвале повідомлення для американських військових

У ньому американських військових фактично закликають "підійти ближче" до іранських позицій, наголосивши на готовності Ірану до протистояння.

Оприлюднив нахабний меседж представник Верховного лідера Ірану в Раді національної оборони Алі Акбар Ахмадіан у соцмережі X. У своєму дописі він заявив, що іранські сили протягом багатьох років готувалися до війни зі США.
26.03.2026 09:20
Трампло, а Іран про це знає?
26.03.2026 09:18 Ответить
Рыжий, ***** Иран! Иран- уярь Израиль! Израиль-херач аятол, перебейте там друг друга-в Украине станет легче)
26.03.2026 09:20 Ответить
"Нам потрібна лише перемога, тільки перемога американців над шведами!" - Слова великого коментатора Озерова.
Поки вони будуть ******* один одного, ***** долари загребатиме лопатою, а американці хрін нам продадуть зброю. Ну, ну.
26.03.2026 09:33
"Підійдіть ближче": у КВІР оприлюднили зухвале повідомлення для американських військових

У ньому американських військових фактично закликають "підійти ближче" до іранських позицій, наголосивши на готовності Ірану до протистояння.

Оприлюднив нахабний меседж представник Верховного лідера Ірану в Раді національної оборони Алі Акбар Ахмадіан у соцмережі X. У своєму дописі він заявив, що іранські сили протягом багатьох років готувалися до війни зі США.
26.03.2026 09:20 Ответить
سال‌هاست که انتظار ورود امریکایی‌ها را به نقاط
مشخص‌شده داشتیم و بیش از دو دهه است با راهبرد #جنگ_نامتقارن برای این لحظه تمرین کرده‌ایم.
حالا برای سربازان آمریکایی فقط یک پیام داریم:
نزدیک‌تر بیایید

https://x.com/aa_ahmadian/status/2036502970419105930

Ми роками чекали, коли американці увійдуть у визначені райони, і вже понад два десятиліття готувалися до цього моменту, застосовуючи стратегію асиметричної війни.
Тепер у нас є лише одне повідомлення для американських солдатів:
Підійдіть ближче.
26.03.2026 09:24
це ж було вже:
Буш трамп - ти сраний ковбой....
26.03.2026 09:42
❗️ Трамп готує захоплення острова Харг: Іран мінує територію

🔴 Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість прямої військової операції із захоплення стратегічного іранського острова Харг.

🔴 Мета США - отримати повний контроль над експортом іранської нафти та примусово відкрити Ормузьку протоку для світового судноплавства.

🔴 Такий крок може стати наймасштабнішою ескалацією в регіоні, яка остаточно відріже Тегеран від фінансових потоків.

🔴 У відповідь Тегеран терміново перекинув на острів додаткові підрозділи елітних військ, розгорнув новітні системи ППО та розпочав масове мінування прибережних вод.
26.03.2026 09:21
Додік...
26.03.2026 09:21
🤣🤣🤣🤣🤣 Жесть! Таке можна сказати про людину, яка на прийомі у англійського короля дкже сильно захотіла "по-великому", а не про відморожених іранських аятолл.
26.03.2026 09:27
хоробре трампло нічого не боїться та несе усяку дічь як тіки відкриває рота
26.03.2026 09:28
Якщо трампу тикнути до рота путінсько-хаменеївського ***, він скаже що це морозиво
26.03.2026 09:33
Одно не понятно. Как Дональд Фредович об этом узнал .
26.03.2026 09:39
 
 