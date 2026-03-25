Переговоры США и Ирана проходят продуктивно. Не верьте фейкам, - Белый дом

Левитт о переговорах между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном продолжаются и, по оценке американской стороны, остаются продуктивными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в среду.

Она подтвердила, что диалог между сторонами продолжается, а также прокомментировала информацию, появляющуюся в СМИ относительно возможного плана урегулирования. По ее словам, часть этих сообщений соответствует действительности, однако не все детали являются точными.

Позиция Белого дома

"Переговоры продолжаются. Они продуктивны, как сказал президент в понедельник, и остаются таковыми", - заявила Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь подчеркнула, что журналистам следует осторожно относиться к информации из анонимных источников и не распространять спекуляции. В то же время она подчеркнула, что администрация США не намерена раскрывать детали переговорного процесса с Ираном, чтобы сохранить его эффективность.

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
  • Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
  • В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

Иран США Трамп Дональд Левитт Кэролайн
Продуктивно - це коли нафта по $50.
Згоден, треба вірити тільки Міністерству Правди
Увесь Білий Дім це фейк.
Брехлива прошм@нда на довірі під керівництвом соціопатичного рудого утирка розказуватиме нам, кому ми повинні вірити.
25.03.2026 23:37 Ответить
ГОСПОДИ ЯКІ ВОНИ КЛОУНИ))))

Країна фейк - особливо коли ця тупа блондинка бреше про досягнення рудого імбіцила
25.03.2026 23:38 Ответить
В неї дуже непогані якості ,але поза лаштунками)))
25.03.2026 23:40 Ответить
Я зрозумів!!!! То Трамп не з тим Іраном перемовляється!!! Той, хороший Іран, з яким у Трампа продуктивні перемовини - у Трамповій голові! А погпний Ірпн рушникоголових аятолл - біля Перської затоки! То просто ріхні Ірани!!
25.03.2026 23:38 Ответить
Увесь Білий Дім це фейк.
25.03.2026 23:38 Ответить
...сказала..?)))
25.03.2026 23:38 Ответить
Ну, то заберіть гаджета у вашої 80 річної дитини і не лишайте її без нагляду дорослих.
25.03.2026 23:39 Ответить
Хаха теперішній білий дім це і є суцільний фейк
25.03.2026 23:44 Ответить
А з ким США ведуть "переговори", з офіційною владою Ірану чи з КВІР? Хоча, що одні, що інші, спростовують чутки про якісь "переговори"...
25.03.2026 23:46 Ответить
Білий дім - Жовтий дім ..
25.03.2026 23:52 Ответить
Коли бачу цю дамочку, читаю: Білий Дим. Немає Дому. Є - непорозуміння.
25.03.2026 23:55 Ответить
Не вірьте фейкам! Трамп уже переміг Іран. А те, що все просрав, то ІПСО.
25.03.2026 23:56 Ответить
Що? Так і сказала: "Не вірте Трампу!"?
26.03.2026 00:06 Ответить
Ага. Не вірте своїм безстижим очам, а повірте словам рижого шизоїда і його повії. При тому що вони ще ніразу в житті не сказали правди
26.03.2026 00:12 Ответить
Доречі, згадайте що не так давно Тромб розказував що він і його безальтернативний переговорщик Віткоф веде дуже продуктивні і конструктивні переговори з іраном і що от-от мають підписати угоду. І це він розказував до самого дня коли сша почали бомбити іран. А тут ця повія знову запевняє що вірте тільки Тромбу
26.03.2026 00:15 Ответить
вона сама - другий фейк.
26.03.2026 00:13 Ответить
Керолайн Левітт це дружина престарілого мільйонера який є дружбаном Трампа. Вірити їй? Та ну на фіг! У неї навіть мордочка не чесна...
26.03.2026 00:21 Ответить
 
 