Переговоры США и Ирана проходят продуктивно. Не верьте фейкам, - Белый дом
Переговоры между США и Ираном продолжаются и, по оценке американской стороны, остаются продуктивными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в среду.
Она подтвердила, что диалог между сторонами продолжается, а также прокомментировала информацию, появляющуюся в СМИ относительно возможного плана урегулирования. По ее словам, часть этих сообщений соответствует действительности, однако не все детали являются точными.
Позиция Белого дома
"Переговоры продолжаются. Они продуктивны, как сказал президент в понедельник, и остаются таковыми", - заявила Кэролайн Левитт.
Пресс-секретарь подчеркнула, что журналистам следует осторожно относиться к информации из анонимных источников и не распространять спекуляции. В то же время она подчеркнула, что администрация США не намерена раскрывать детали переговорного процесса с Ираном, чтобы сохранить его эффективность.
Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
- Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
- В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.
Країна фейк - особливо коли ця тупа блондинка бреше про досягнення рудого імбіцила