Переговоры США и Ирана проходят продуктивно. Не верьте фейкам, - Белый дом

Переговоры между США и Ираном продолжаются и, по оценке американской стороны, остаются продуктивными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в среду.

Она подтвердила, что диалог между сторонами продолжается, а также прокомментировала информацию, появляющуюся в СМИ относительно возможного плана урегулирования. По ее словам, часть этих сообщений соответствует действительности, однако не все детали являются точными.

Позиция Белого дома

"Переговоры продолжаются. Они продуктивны, как сказал президент в понедельник, и остаются таковыми", - заявила Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь подчеркнула, что журналистам следует осторожно относиться к информации из анонимных источников и не распространять спекуляции. В то же время она подчеркнула, что администрация США не намерена раскрывать детали переговорного процесса с Ираном, чтобы сохранить его эффективность.

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.

Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.

В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

