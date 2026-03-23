У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они с этим согласились, - Трамп

Трамп прокомментировал переговоры с Ираном: что известно?

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с Ираном, заявил, что Тегеран сам инициировал контакт, поскольку не хотел, чтобы США нанесли удар по его энергетической инфраструктуре. 

"Они хотят заключить соглашение, и мы полностью готовы к этому. У нас есть очень серьезный шанс заключить соглашение", — сказал лидер США.

"Итак, завтра утром, по их времени, мы должны были взорвать их крупнейшую электростанцию, на строительство которой потратили более 10 миллиардов долларов. Она очень хорошая… Зачем им это нужно? Поэтому они и позвонили — не я, а они", — добавил Трамп.

По словам Трампа, Ормузский пролив очень скоро будет открыт, "если это сработает".

"Цены на нефть резко упадут, как только соглашение будет заключено", - заявил президент США.

Также Трамп сказал, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия.

"У них никогда не будет ядерного оружия. Они согласились на это", — добавил он.

Іран (2565) ядерне оружие (1436) Трамп Дональд (7810)
Топ комментарии
А Іран про це знає?...
23.03.2026 17:08 Ответить
Більш за все то таргани в його рудій макітрі домовились.а Іран більш за все про це не в курсі
23.03.2026 17:08 Ответить
І все? Мир, дружба?
23.03.2026 17:07 Ответить
Політична смерть Трампа.
показать весь комментарий
23.03.2026 17:10 Ответить
... Жвачка
23.03.2026 17:33 Ответить
навпаки, трамп ще більше переконав іран, що безпека вимагає створення ЯЗ та МБР для доставки в будь-яке місце на планеті.
23.03.2026 17:08 Ответить
Звісно ні. Додік їм про це ще не казав.
23.03.2026 17:12 Ответить
Знає, Яр Холодний, вони гарно вчило ядерну фізику, на відміну від )(уйдоТрампа і не тільки як виявляється.....
23.03.2026 17:48 Ответить
А як не знає, то хто ж їм винен, що заяви Трампа не читають)).
23.03.2026 18:25 Ответить
поки не дасте премію - затрахає усіх, хоча б і своїми астрологічними прогнозами
23.03.2026 17:09 Ответить
От саме так , на наших очах , і вигадується "перемога" !
Цікаво - американський виборець це проковтне ?
23.03.2026 17:10 Ответить
Лошарі хто тільки не назвиздів. Справа навіть не в тому, чи вірить, чи ні. Справа в піарі на черговій видуманій перемозі. А Іран завтра ж почне відбудовувати ядерну програму.
23.03.2026 17:10 Ответить
В наступному році буде крах іранської економіки.
23.03.2026 17:11 Ответить
"є прекрасна перспектива налагодити нечувані торгово-економічні стосунки з моїми новими партнерами" ))
23.03.2026 17:11 Ответить
Муджтаба Хаменеі "№201" в черзі на поцілунок дупи Трампа? Трамп проголошує що "так". Звиздить як завжди...
23.03.2026 17:12 Ответить
вын би тільки угоди і укладав. Навіть з тими хто не в курсі що він укладає угоди...
23.03.2026 17:15 Ответить
вони тебе назвали боягузом
23.03.2026 17:15 Ответить
Іранські ЗМІ, пов'язані з КВІР повідомили, що президент США «відступив через страх перед іранською відплатою».
23.03.2026 17:17 Ответить
Той незручний випадок , коли заявам іранських ЗМІ довіри більше , а ні ж заявам Трампа ...
23.03.2026 17:21 Ответить
І ще - земляним черв`яком.
23.03.2026 17:19 Ответить
американським земляним черв'яком! )
23.03.2026 17:27 Ответить
Сам розпочав війну , і сам домовився з собою про закінчення
23.03.2026 17:16 Ответить
Мабуть, йому підсунули для переговорів лижного інструктораю
23.03.2026 18:26 Ответить
Це ще 20 років тому було зрозуміло.
Нетаньяху: "Иран получит ядерную бомбу через неделю, через месяц" - в 1996, 1996, 2001, 2006, 2015, 2018, 2024, 2025 годах. Уровень публичной, наглой 30-летней лжи вопиющий. США и Европа цинично эту ложь не только принимали но повторяли. И 40 лет призыва к войне и агрессии ВИДЕОhttps://mastodon.social/@kavkazcenter3/116256737982058592 Kavkaz Center: "Нетаньяху: "Иран получит ядерн…" - Mastodon
23.03.2026 17:19 Ответить
Яке воно кончене. Само придумало, само себе похвалило. Даже якщо це так то сша програли війну. Бо іранський режим ніколи не дотримувався і не буде дотримуватися ніяких угод. Бо вже іран підписував такі угоди за які Обама даже давав іранському режиму багато грошей і що з того вийшло? А що по іранський народ який виходив на протести і якому Тромб обіцяв допомогу? Тромб всії кине під ніж режиму?
23.03.2026 17:21 Ответить
Тим часом "В Ірані заперечують інформацію про переговори - прямі чи непрямі - зі США, про які заявив Трамп"
Кому вірити?
23.03.2026 17:21 Ответить
Мюллеру(по его же словам).
23.03.2026 17:32 Ответить
Чому для управління автомобілем (засобом підвищеної небезпеки) потрібно проходити нарколога і психіатра, а державою управляти, навіть з ядерною кнопкою (не кажучи вже про нашу) - може неадекват? Щось неправильно в цій версії реальності. Цікаво як в інших версіях, ніхто не чув?
23.03.2026 17:21 Ответить
точно буде.
23.03.2026 17:25 Ответить
точно е
23.03.2026 17:26 Ответить
після ультиматуму в 48 годин, 5 днів для хароших парнєй в полотєнцах.
і звісно два тижні, потім 100 днєй і можна їхати до друга сінь піня.
23.03.2026 17:27 Ответить
Контак був могутнiй.
23.03.2026 17:29 Ответить
Іран знову заявив що жодних переговорів з США не проводили
23.03.2026 17:33 Ответить
Лишилось тільки щоб трамп признав, що у нього ніколи небуде нафти з цієї протоки і можна росходитись - ніч'я...
23.03.2026 17:40 Ответить
Новина паралельної галактики.

Але, но ***** я довіряю.
це схоже на на розділене кохання, аби як , яким завгодно засобом, но привернути увагу до себе.
Кліника...
23.03.2026 17:44 Ответить
По степени тупость Трампом и ***** примерно равны лепить такой бред реально может только либо круглый дурак, либо тип с поехавшей крышей...
23.03.2026 17:44 Ответить
Тупість ... ?
Статки Дональда Трампа станом на початок 2026 року оцінюються приблизно у $6,4-7 млрд https://suspilne.media/1261252-statki-trampa-sagnuli-65-mlrd-dolariv-forbes/ Суспільне | Новини. У 2025 році Forbes назвав його найприбутковішим у житті, з піковими оцінками до $7,3 млрд,
А про статки ***** написати ?
То хто там тупий ?
23.03.2026 17:54 Ответить
Можно здорово уметь шарить у лохов ушастых по карманам и при этом быть полнейшим кретином..
23.03.2026 17:57 Ответить
NNN статки не додають розуму, у вас помилкове бачення.
23.03.2026 18:29 Ответить
тако психически больная паскуда и педофил,он может довести США до полного колбаса
23.03.2026 17:46 Ответить
А чи знає Трамп, що крім ЯЗ існує і інша зброя масового ураження?
Зокрема - хімічна та бактеріологічна. Дуже страшні.
Забороняти Ірану потрібно усі види ЗМП, а не тільки ЯЗ.
Чому в Пентагоні, в Держдепі, і навіть партнер по гольфу Вітькоф та зять Кушнєр не пояснили Трампу про ЗМП?
23.03.2026 17:55 Ответить
Без ядерної бомби можна бути тільки жертвою. Або стати покірним, тобто рабом.
23.03.2026 17:56 Ответить
Хотілося б почути, що з цього приводу кажуть рушникоголові. Бо цей ідіот може тупо брехати як завжди.
23.03.2026 17:56 Ответить
Все. Вже переміг. Розходимося.
23.03.2026 17:57 Ответить
⚡️Розходимось: переговорів Трампа з Іраном не було - Іранські ЗМІ, пов'язані з КВІР повідомили, що президент США «відступив через страх перед іранською відплатою».
23.03.2026 18:02 Ответить
В Ирана больше не будет такой шапки, купил последнюю за 2 пачки орешков и Аляску. (с) так называемый Д.Трамп
23.03.2026 18:06 Ответить
містере президенте, цей іран зараз з нами в одній кімнаті?
23.03.2026 18:07 Ответить
в шостій?
23.03.2026 18:19 Ответить
 
 