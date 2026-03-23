У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они с этим согласились, - Трамп
Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с Ираном, заявил, что Тегеран сам инициировал контакт, поскольку не хотел, чтобы США нанесли удар по его энергетической инфраструктуре.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Они хотят заключить соглашение, и мы полностью готовы к этому. У нас есть очень серьезный шанс заключить соглашение", — сказал лидер США.
"Итак, завтра утром, по их времени, мы должны были взорвать их крупнейшую электростанцию, на строительство которой потратили более 10 миллиардов долларов. Она очень хорошая… Зачем им это нужно? Поэтому они и позвонили — не я, а они", — добавил Трамп.
По словам Трампа, Ормузский пролив очень скоро будет открыт, "если это сработает".
"Цены на нефть резко упадут, как только соглашение будет заключено", - заявил президент США.
Также Трамп сказал, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия.
"У них никогда не будет ядерного оружия. Они согласились на это", — добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.
- В то же время в Иране утверждают, что переговоров не было.
Цікаво - американський виборець це проковтне ?
Нетаньяху: "Иран получит ядерную бомбу через неделю, через месяц" - в 1996, 1996, 2001, 2006, 2015, 2018, 2024, 2025 годах. Уровень публичной, наглой 30-летней лжи вопиющий. США и Европа цинично эту ложь не только принимали но повторяли. И 40 лет призыва к войне и агрессии ВИДЕОhttps://mastodon.social/@kavkazcenter3/116256737982058592 Kavkaz Center: "Нетаньяху: "Иран получит ядерн…" - Mastodon
Кому вірити?
і звісно два тижні, потім 100 днєй і можна їхати до друга сінь піня.
Але, но ***** я довіряю.
це схоже на на розділене кохання, аби як , яким завгодно засобом, но привернути увагу до себе.
Кліника...
Статки Дональда Трампа станом на початок 2026 року оцінюються приблизно у $6,4-7 млрд https://suspilne.media/1261252-statki-trampa-sagnuli-65-mlrd-dolariv-forbes/ Суспільне | Новини. У 2025 році Forbes назвав його найприбутковішим у житті, з піковими оцінками до $7,3 млрд,
А про статки ***** написати ?
То хто там тупий ?
Зокрема - хімічна та бактеріологічна. Дуже страшні.
Забороняти Ірану потрібно усі види ЗМП, а не тільки ЯЗ.
Чому в Пентагоні, в Держдепі, і навіть партнер по гольфу Вітькоф та зять Кушнєр не пояснили Трампу про ЗМП?