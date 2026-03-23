У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они с этим согласились, - Трамп

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с Ираном, заявил, что Тегеран сам инициировал контакт, поскольку не хотел, чтобы США нанесли удар по его энергетической инфраструктуре.

Об этом пишет Reuters.

"Они хотят заключить соглашение, и мы полностью готовы к этому. У нас есть очень серьезный шанс заключить соглашение", — сказал лидер США.

"Итак, завтра утром, по их времени, мы должны были взорвать их крупнейшую электростанцию, на строительство которой потратили более 10 миллиардов долларов. Она очень хорошая… Зачем им это нужно? Поэтому они и позвонили — не я, а они", — добавил Трамп.

По словам Трампа, Ормузский пролив очень скоро будет открыт, "если это сработает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После "уничтожения Ирана" главным врагом Америки является "некомпетентная" Демократическая партия, - Трамп

"Цены на нефть резко упадут, как только соглашение будет заключено", - заявил президент США.

Также Трамп сказал, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия.

"У них никогда не будет ядерного оружия. Они согласились на это", — добавил он.

Читайте: США одобрили пополнение запасов оружия для Саудовской Аравии, – CNN

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

В то же время в Иране утверждают, что переговоров не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предлагал Трампу перевезти в Россию иранский уран: президент США отказал, – Axios