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Новини Операція США проти Ірану
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В Ірану ніколи не буде ядерної зброї. Вони з цим погодилися, - Трамп

Трамп прокоментував перемовини з Іраном: що відомо?

Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори з Іраном, заявив, що Тегеран сам ініціював контак, оскільки не хотів, щоб Штати атакували його енергетичну інфраструктуру. 

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вони хочуть укласти угоду, і ми цілком готові до цього. У нас є дуже серйозний шанс укласти угоду", - сказав лідер США.

"Отже, завтра вранці, за їхнім часом, ми мали підірвати їхню найбільшу електростанцію, на будівництво якої витратили понад 10 мільярдів доларів. Вона дуже хороша… Чому їм цього хотіти? Тому вони й зателефонували - не я, а вони", - додав Трамп.

За словами Трампа, Ормузька протока дуже скоро буде відкрита, "якщо це спрацює".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після "знищення Ірану" найбільшим ворогом Америки є "некомпетентна" Демократична партія, - Трамп

"Ціни на нафту різко впадуть, щойно угоду буде укладено", - заявив президент США.

Також Трамп сказав, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

"У них ніколи не буде ядерної зброї. Вони погодилися на це", - додав він.

Читайте: США схвалили поповнення запасів зброї для Саудівської Аравії, – CNN

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонував Трампу перевезти до Росії іранський уран: президент США відмовив,- Axios

Автор: 

Іран (3562) ядерна зброя (1298) Трамп Дональд (9025)
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Топ коментарі
+27
А Іран про це знає?...
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23.03.2026 17:08 Відповісти
+13
навпаки, трамп ще більше переконав іран, що безпека вимагає створення ЯЗ та МБР для доставки в будь-яке місце на планеті.
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23.03.2026 17:08 Відповісти
+11
Більш за все то таргани в його рудій макітрі домовились.а Іран більш за все про це не в курсі
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23.03.2026 17:08 Відповісти

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