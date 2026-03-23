В Ірану ніколи не буде ядерної зброї. Вони з цим погодилися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори з Іраном, заявив, що Тегеран сам ініціював контак, оскільки не хотів, щоб Штати атакували його енергетичну інфраструктуру.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вони хочуть укласти угоду, і ми цілком готові до цього. У нас є дуже серйозний шанс укласти угоду", - сказав лідер США.

"Отже, завтра вранці, за їхнім часом, ми мали підірвати їхню найбільшу електростанцію, на будівництво якої витратили понад 10 мільярдів доларів. Вона дуже хороша… Чому їм цього хотіти? Тому вони й зателефонували - не я, а вони", - додав Трамп.

За словами Трампа, Ормузька протока дуже скоро буде відкрита, "якщо це спрацює".

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"Ціни на нафту різко впадуть, щойно угоду буде укладено", - заявив президент США.

Також Трамп сказав, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

"У них ніколи не буде ядерної зброї. Вони погодилися на це", - додав він.

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Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран протягом двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

Водночас в Ірані стверджують, що переговорів не було .

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