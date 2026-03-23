США та Іран провели "дуже хороші" переговори. Доручив відкласти удари на 5 днів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та Іран протягом останніх двох днів провели переговори щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та країна Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання наших конфліктів на Близькому Сході.
Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних і конструктивних переговорів, які триватимуть протягом усього тижня, я доручив Міністерству війни відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період — за умови успішного перебігу поточних зустрічей і обговорень", - зазначив лідер США.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявляв, що США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані.
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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