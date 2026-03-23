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Новини Операція США проти Ірану
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США та Іран провели "дуже хороші" переговори. Доручив відкласти удари на 5 днів, - Трамп

США та Іран провели переговори: Трамп розповів подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та Іран протягом останніх двох днів провели переговори щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та країна Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання наших конфліктів на Близькому Сході.

Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних і конструктивних переговорів, які триватимуть протягом усього тижня, я доручив Міністерству війни відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період — за умови успішного перебігу поточних зустрічей і обговорень", - зазначив лідер США.

США та Іран провели переговори: Трамп розповів подробиці

Читайте: США стерли Іран з лиця землі, ми досягли цілей на кілька тижнів раніше запланованого, - Трамп

Що передувало?

  • Раніше Трамп заявляв, що США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані.
  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Іран (3562) США (26857) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+13
НЕ дарма у рудого дятла у США погоняло: той, хто завжди дасть задню..
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23.03.2026 13:15 Відповісти
+13
А Іран про це знає?
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23.03.2026 13:19 Відповісти
+10
іран: будемо мінувати ормузьку протоку!
трамп: віддав наказ 5 днів не бомбити енергетику ірану.

дональд трамп. мистецтво угоди. Як видати смоктання путісько-хаменеївського *** за льодяник
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23.03.2026 13:28 Відповісти

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