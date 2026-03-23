США та Іран провели "дуже хороші" переговори. Доручив відкласти удари на 5 днів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та Іран протягом останніх двох днів провели переговори щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та країна Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання наших конфліктів на Близькому Сході.

Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних і конструктивних переговорів, які триватимуть протягом усього тижня, я доручив Міністерству війни відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період — за умови успішного перебігу поточних зустрічей і обговорень", - зазначив лідер США.

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Що передувало?

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