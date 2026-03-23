США и Иран провели "очень хорошие" переговоры. Поручил отложить удары на 5 дней, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение последних двух дней провели переговоры по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию наших конфликтов на Ближнем Востоке.
Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период — при условии успешного хода текущих встреч и обсуждений", — отметил лидер США.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявлял, что США "очень близки" к достижению целей в Иране.
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
ПодолякКеролайн Левіт.
Типово для цього придурка. Спочатку шантаж та залякування, а потім відкат і "два тижні, а потім подивимося".
трамп: віддав наказ 5 днів не бомбити енергетику ірану.
дональд трамп. мистецтво угоди. Як видати смоктання путісько-хаменеївського *** за льодяник
Через 5 днів в плані війни нічого не зміниться, вона продовжиться, а отже - ціна на нафту знову полізе вгору.
Це як ложкою черпати воду на тонучому кораблі.
Трумп - нікчемна нездара