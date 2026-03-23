США и Иран провели "очень хорошие" переговоры. Поручил отложить удары на 5 дней, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение последних двух дней провели переговоры по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.



"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию наших конфликтов на Ближнем Востоке.

Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период — при условии успешного хода текущих встреч и обсуждений", — отметил лидер США.

