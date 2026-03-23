РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
2 204 27

США и Иран провели "очень хорошие" переговоры. Поручил отложить удары на 5 дней, - Трамп

США і Іран провели переговоры: Трамп рассказал подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение последних двух дней провели переговоры по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию наших конфликтов на Ближнем Востоке.

Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период — при условии успешного хода текущих встреч и обсуждений", — отметил лидер США.

Читайте: США стерли Иран с лица земли, мы достигли целей на несколько недель раньше запланированного, - Трамп

Что предшествовало?

  • Ранее Трамп заявлял, что США "очень близки" к достижению целей в Иране.
  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Читайте также: Цены на нефть продолжают расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Автор: 

Иран (2555) США (28921) Трамп Дональд (7810)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
НЕ дарма у рудого дятла у США погоняло: той, хто завжди дасть задню..
показать весь комментарий
23.03.2026 13:15 Ответить
+6
А Іран про це знає?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:19 Ответить
+5
Ніколи не повірю, що Трамп міг таке написать: "Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних і конструктивних переговорів". Це за нього писав Подоляк Керолайн Левіт.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
ТАКО є ТАКО!)
показать весь комментарий
23.03.2026 13:33 Ответить
...взадню.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:45 Ответить
Трусливый лох.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:16 Ответить
раскажите деду что капсить текст в постах, это признак долб...ба
показать весь комментарий
23.03.2026 13:17 Ответить
показать весь комментарий
Їбанько...
показать весь комментарий
23.03.2026 13:18 Ответить
Дежавю. ІДІОТ! ТЬФУ!
показать весь комментарий
23.03.2026 13:19 Ответить
показать весь комментарий
Іран продовжуватиме війну. Довіри американцям немає. Якщо поступитися зараз, то Трамп накопичить сили і вдарить знову. Йому потрібен весь Іран, а не злегка зруйновані ядерні об'єкти.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:25 Ответить
Не повіриш. Але нам також потрібен весь Іран. Весь зруйнований Іран.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:51 Ответить
Не переговори а пісня - нехай електростанції ше постоять
показать весь комментарий
23.03.2026 13:22 Ответить
Підар рудий поставив раком весь світ..
показать весь комментарий
23.03.2026 13:25 Ответить
dumb fuck
показать весь комментарий
23.03.2026 13:26 Ответить
TACO

Типово для цього придурка. Спочатку шантаж та залякування, а потім відкат і "два тижні, а потім подивимося".
показать весь комментарий
23.03.2026 13:28 Ответить
іран: будемо мінувати ормузьку протоку!
трамп: віддав наказ 5 днів не бомбити енергетику ірану.

дональд трамп. мистецтво угоди. Як видати смоктання путісько-хаменеївського *** за льодяник
показать весь комментарий
23.03.2026 13:28 Ответить
То через 5 днів буде "пісділ", згідно якої Трумп отримає ексклюзивне право на продаж іранської нафти Піднебесній імперії?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:28 Ответить
казало ж що іран хоче а воно не хоче...
показать весь комментарий
23.03.2026 13:29 Ответить
Якщо Трампа не послали прямим текстом на три букви, то це вже "дуже хороші переговори" для США.😂
показать весь комментарий
23.03.2026 13:30 Ответить
TACO always TACO
показать весь комментарий
23.03.2026 13:32 Ответить
Кончене риже шизонуте падло, ти ж казало що не будеш домовлятися з іраном, а іран не збирається домовлятися з тобою. Просто видно Тромб обісрався виконувати свої погрози і бити по електростанціях, щоб не отримати у відповідь
показать весь комментарий
23.03.2026 13:32 Ответить
Тромб хотів би припинити обстріли, щоб розблокувати протоку для нафти, але це лише його бажання, без порозуміння з протилежною стороною, у нього не надто багато варіантів, для розблокування Ормузької горловину потрібно висадитися на побережжя Ірану, окупувати його і утримувати, що буде коштувати тисяч життів американських військовослужбовців, тому то Тромб приступив до шантажу Європи, аби примусити її взяти участь у його війні, а аятолли зараз будуть дуже злими, нехай йому допоможуть Орбан і Фіцо.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:40 Ответить
Іран за 3 дні не вийшло, а тепер треба якось ціну на нафту знизити.
Через 5 днів в плані війни нічого не зміниться, вона продовжиться, а отже - ціна на нафту знову полізе вгору.
Це як ложкою черпати воду на тонучому кораблі.
Трумп - нікчемна нездара
показать весь комментарий
23.03.2026 13:41 Ответить
Алеж Іран жертва нападу США, які там переговори, тіпа мінськ 1. Жертва будь якого нападу апріорі у переговорах - жертва. Тому Трамп це видає за якусь домовленність, а на справді готує наступний напад. Головне щоб у заправних станцій цифр вистачило для оновлення цін на пальне, дефіцит товару це золоті часи для учасників нафтового ринку, кого він не торкнувся... надприбутки на кону і нічого особистого.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:43 Ответить
Але потрібно віддати Трампу належне. 5 днів це абсолютно новий для нього часовий термін. До цього були 2-3 чи тижні, чи дні, чи місяці. А тут змінилася сама цифра. Так що можливо все.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:48 Ответить
А Ізраїль?!
показать весь комментарий
23.03.2026 13:55 Ответить
 
 