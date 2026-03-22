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Після "знищення Ірану" найбільшим ворогом Америки є "некомпетентна" Демократична партія, - Трамп
Лідер США Дональд Трамп назвав Демократичну партію головним ворогом Америки після "загибелі Ірану".
Про це він пише у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Трамп?
Тепер, коли Іран знищений, найбільшим ворогом Америки є радикальні ліві - надзвичайно некомпетентна Демократична партія!", - пише він.
Більше подробиць на цю мить не відомо.
Зазначимо, що Демократична партія США - американська лівоцентристська ліберальна політична партія, одна з двох головних політичних сил США, яка разом з Республіканською партією США створюють двопартійну систему.
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