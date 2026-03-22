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Новини Заяви Трампа
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Після "знищення Ірану" найбільшим ворогом Америки є "некомпетентна" Демократична партія, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Лідер США Дональд Трамп назвав  Демократичну партію головним ворогом Америки після "загибелі Ірану".

Про це він пише у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

Тепер, коли Іран знищений, найбільшим ворогом Америки є радикальні ліві - надзвичайно некомпетентна Демократична партія!", - пише він.

Більше подробиць на цю мить не відомо.

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Зазначимо, що Демократична партія США - американська лівоцентристська ліберальна політична партія, одна з двох головних політичних сил США, яка разом з Республіканською партією США створюють двопартійну систему.

Автор: 

США (26855) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+68
Кругом враги, доверять можно только друзьям в москве и минске
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22.03.2026 15:13 Відповісти
+43
Не дивно. Зараз лише Демократична партія втілює ті ідеали Америки за якими вона створювалась - демократію і свободу.
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22.03.2026 15:09 Відповісти
+42
Руда мавпа іпонулась...
Господи, спасай Омерику!
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22.03.2026 15:12 Відповісти

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