Після "знищення Ірану" найбільшим ворогом Америки є "некомпетентна" Демократична партія, - Трамп

Лідер США Дональд Трамп назвав Демократичну партію головним ворогом Америки після "загибелі Ірану".

Про це він пише у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

Тепер, коли Іран знищений, найбільшим ворогом Америки є радикальні ліві - надзвичайно некомпетентна Демократична партія!", - пише він.

Більше подробиць на цю мить не відомо.

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Зазначимо, що Демократична партія США - американська лівоцентристська ліберальна політична партія, одна з двох головних політичних сил США, яка разом з Республіканською партією США створюють двопартійну систему.