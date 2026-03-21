Трамп порадів смерті ексглави ФБР Мюллера, який розслідував втручання РФ у вибори в США

У США помер колишній спецпрокурор Роберт Мюллер, відомий розслідуванням втручання Росії в американські вибори у 2016 році. Президент США Дональд Трамп відреагував на його смерть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Реакція Трампа

"Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він мертвий. Він більше не може завдавати шкоди невинним людям!" - написав Трамп.

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Розслідування Мюллера

Нагадаємо, колишній спецпрокурор Роберт Мюллер майже протягом двох років розслідував втручання Росії у вибори США.

У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидала.