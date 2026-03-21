Трамп обрадовался смерти экс-главы ФБР Мюллера, расследовавшего вмешательство РФ в выборы в США

В США умер бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, известный расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года. Президент США Дональд Трамп отреагировал на его смерть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Реакция Трампа

"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может причинять вред невинным людям!" - написал Трамп.

Расследование Мюллера

Напомним, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер почти в течение двух лет расследовал вмешательство России в выборы в США.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Москва категорически отрицала свою причастность к выборам в других странах.