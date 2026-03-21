Трамп обрадовался смерти экс-главы ФБР Мюллера, расследовавшего вмешательство РФ в выборы в США
В США умер бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, известный расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года. Президент США Дональд Трамп отреагировал на его смерть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.
Реакция Трампа
"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может причинять вред невинным людям!" - написал Трамп.
Расследование Мюллера
Напомним, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер почти в течение двух лет расследовал вмешательство России в выборы в США.
В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.
Москва категорически отрицала свою причастность к выборам в других странах.
Епштейна тому і убили прямо у камері тюрми, що знав багато про трампові походеньки!!
Протягом багатьох років Мюллер користувався великою довірою з обох боків політичного спектру: коли його обрав директором ФБР президент Джордж В. Буш, його було одноголосно затверджено, і він знову отримав повну підтримку, коли президент Барак Обама попросив його залишитися на посаді після десяти років служби.
Він займав цю посаду 12 років.
Його репутація за чесність була ключовим фактором у його призначенні для проведення політично чутливого розслідування щодо Трампа. Зрештою, розслідування щодо Трампа дало змішані результати.
Слідчі виявили десятки таємних і часто високопоставлених контактів між кампанією Трампа та урядом Росії, незважаючи на те, що обидві сторони заперечували їх наявність.
Розслідування також показало, як Трамп охоче користувався втручанням Кремля у вибори, і що його кампанія «очікувала отримати виборчу користь від інформації, викраденої та розкритої завдяки зусиллям Росії».
Американці обрали президентом істоту не тільки без емпатії, а й без мізків.
Як це прокоментує вірний цуцик трампа, спікер нижньої палати, майк джонсон?
" Представники багатьох конфесій вбачають у Трампі захисника традиційних сімейних цінностей та християнських принципів у США. "
Від Ваншингтона до Тромба ...
поки трамп президент, ніхто нічого не може зробити!
****** багато статеві толєрастичні демократи смокчуть у інтелектуала обами.
мегазіркові генерали виконують тупорилі накази.
світова спільнота в ступорі дивиться на крах світоустрою.