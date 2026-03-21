Трамп обрадовался смерти экс-главы ФБР Мюллера, расследовавшего вмешательство РФ в выборы в США

Трамп о смерти Мюллера

В США умер бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, известный расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года. Президент США Дональд Трамп отреагировал на его смерть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Реакция Трампа

"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может причинять вред невинным людям!" - написал Трамп.

Трамп обрадовался смерти

Расследование Мюллера

Напомним, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер почти в течение двух лет расследовал вмешательство России в выборы в США.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Москва категорически отрицала свою причастность к выборам в других странах.

Трамп Дональд (7799) Мюллер Роберт (63)
Топ комментарии
+23
Кончине підофільске чмо
+13
Ублюдочне створіння без натяку на мораль.
+6
Краснов робить свою роботу. Можливо його вбили російські спецслужби.
Оце і уся трампова ХРИСТЯНСЬКІСТЬ, своїм язиком, як члЄном політбюро на московїї, теліпає старий нікчема!!!
Епштейна тому і убили прямо у камері тюрми, що знав багато про трампові походеньки!!
Типова поведінка соціопата.
Старий дурень та нарцис.
Можливо Краснов знав завчасно що Мюллера ліквідують тому і радіє що все пройшло без ***** і задоринки.
До чого тут "краснови" - воно з дитинства таке, повна відсутність моралі і емпатії, про це ще Мері Трамп писала. До речі покійний МакКейн перед смертю попросив, щоб цієї мерзоти не було на його похоронах.
Цей нарцис і збочинець на совісті 400 мільйонного народу США, який як і наші мудрі, надивився відосів і гарної пропаганди.
Красава
Ну і ну...Шок в шоці.)
клініка
Трамп порадів смерті ексглави ФБР Мюллера, який розслідував втручання РФ у вибори в США
А как будет рад весь цивилизованный мир, когда сдохнешь ты, рыжий подx#йловник.
Цей мерзотник уже "не фільтрує базар". Згадую як раніше він публічно радів з того, що Д.Байден захворів на рак простати. Невже американські психіатри не у змозі комісійно поставити Трампу діагноз навіть по його виступах, міміці, жестах, злочинних ДІЯХ? Невже американці не розуміють, що Трамп утягне Америку у світову катастрофу? Що його треба відсторонити від влади і ізолювати від людей?
Ідіот...
Епштейн теж помер, але файли залишилися..готуйся, рижій гандон...
Дуже по-християнські.
Ну я вже нічому не дивуюсь,чому--та тому що вже ясно 100%,що в людини проблеми з головою,рівень Шарікова.
Я теж буду радий коли здохне це руде лайно. І таких як я будуть мільйони
CNN
Протягом багатьох років Мюллер користувався великою довірою з обох боків політичного спектру: коли його обрав директором ФБР президент Джордж В. Буш, його було одноголосно затверджено, і він знову отримав повну підтримку, коли президент Барак Обама попросив його залишитися на посаді після десяти років служби.
Він займав цю посаду 12 років.
Його репутація за чесність була ключовим фактором у його призначенні для проведення політично чутливого розслідування щодо Трампа. Зрештою, розслідування щодо Трампа дало змішані результати.
Слідчі виявили десятки таємних і часто високопоставлених контактів між кампанією Трампа та урядом Росії, незважаючи на те, що обидві сторони заперечували їх наявність.
Розслідування також показало, як Трамп охоче користувався втручанням Кремля у вибори, і що його кампанія «очікувала отримати виборчу користь від інформації, викраденої та розкритої завдяки зусиллям Росії».
Когда демократы уже убьют это кремлёвского пи*араса??
Це такий християнин, що немає слів. І хто ці люди, що покладають на нього руки у молитві в Білому домі? Блаженні миротворці.... Трамп не блаженний, а просто шизонутий рюрік. Ще одне ***** любить по церквам блазня клеїти з дрібним антихрістом Кірюхою Гундяєм.
А шоб він повиздихав цей Мюллер ше маленьким - Трамп
Надзвичайно схожий на краснова...
Як новина від трампа, то пробій чергового дна
Трамп это великий позор сша
Оце то дніще.
Американці обрали президентом істоту не тільки без емпатії, а й без мізків.
Як це прокоментує вірний цуцик трампа, спікер нижньої палати, майк джонсон?

" Представники багатьох конфесій вбачають у Трампі захисника традиційних сімейних цінностей та християнських принципів у США. "
Як про людину- не скажу, а прокурор був фуйовий- за 10років не посадити проросійського педофіла... думав, так міг вчинити, тільки наш прокурор!
"невинные" это он и его бос ху@ло???
Да він явно хворий.
Як можна радіти смерті людини, якщо цією людиною не є путін?
Есть ситуации, когда чтоб сделать выводы о человеке достаточно послушать, что о нем говорят и что он говорит. Про тампона всё и так ясно. А вот Мюллер выходит был достойным человеком.
хм...а щзо на цей твіт кажже його улюблений духівник той чорнийяк ніч... якого таааак ******* останнім часом в Україні?? На скільки це по християнськи?
Той духівник дуже схожий на чаклуна вуду ... знаючи Тромба цьому вже не здивуєшся !
...як такого дебіла вибрали американці!!!
Невиліковний .
Пройде час і на могилі Трампа собаки будуть справляти нужду...
Саме до цього , зараз , деградувала "славетна американська нація" ...?
Від Ваншингтона до Тромба ...
Американці які його вибрали нічим не кращі за цього соціопата, не здивуюся що він в дома техенько собі яйця лиже.
а тепер, про реалії!
поки трамп президент, ніхто нічого не може зробити!
****** багато статеві толєрастичні демократи смокчуть у інтелектуала обами.
мегазіркові генерали виконують тупорилі накази.
світова спільнота в ступорі дивиться на крах світоустрою.
Господь поставив Трампа, щоб той розвалив США, і йому це таки вдасться.
