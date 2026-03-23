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В Ірані стверджують, що переговорів зі США не було, - AP
В Ірані заперечують інформацію про переговори - прямі чи непрямі - зі США, про які раніше заявив Трамп.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP, про це пишуть іранські медіа, пов'язані з КВІР.
Подробиці
Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран протягом двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявляв, що США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані.
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
Топ коментарі
+29 роман #583809
показати весь коментар23.03.2026 14:12 Відповісти Посилання
+10 Gary Grant
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+9 Fox Fox #573921
показати весь коментар23.03.2026 14:13 Відповісти Посилання
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