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Новини Операція США проти Ірану
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В Ірані стверджують, що переговорів зі США не було, - AP

Іран заперечив переговори зі США, про які сказав Трамп

В Ірані заперечують інформацію про переговори - прямі чи непрямі - зі США, про які раніше заявив Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP, про це пишуть іранські медіа, пов'язані з КВІР.

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Подробиці

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран протягом двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

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Що передувало?

  • Раніше Трамп заявляв, що США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані.
  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

Іран (3562) США (26857) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+29
відправляйте старого педофіла в дурку ! він спілкується з уявними президентами та проводить у ві сні перемовини .
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23.03.2026 14:12 Відповісти
+10
А муслімським хером та по всій рудій морді. Яке ж все таки ганебне чмо і лайно рахується президентом США. Треш.
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23.03.2026 14:20 Відповісти
+9
⚡️Розходимось: переговорів Трампа з Іраном не було - Іранські ЗМІ, пов'язані з КВІР повідомили, що президент США «відступив через страх перед іранською відплатою».
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23.03.2026 14:13 Відповісти

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