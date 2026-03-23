В Ірані стверджують, що переговорів зі США не було, - AP

В Ірані заперечують інформацію про переговори - прямі чи непрямі - зі США, про які раніше заявив Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP, про це пишуть іранські медіа, пов'язані з КВІР.

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Подробиці

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран протягом двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

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Що передувало?

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