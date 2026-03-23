В Иране утверждают, что переговоров с США не было, - AP

Иран опроверг переговоры с США, о которых заявил Трамп

В Иране опровергают информацию о переговорах — прямых или косвенных — с США, о которых ранее заявил Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP, об этом пишут иранские СМИ, связанные с КВИР.

Подробности

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Что предшествовало?

  • Ранее Трамп заявлял, что США "очень близки" к достижению целей в Иране.
  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Топ комментарии
+19
відправляйте старого педофіла в дурку ! він спілкується з уявними президентами та проводить у ві сні перемовини .
23.03.2026 14:12 Ответить
+7
А муслімським хером та по всій рудій морді. Яке ж все таки ганебне чмо і лайно рахується президентом США. Треш.
23.03.2026 14:20 Ответить
+4
⚡️Розходимось: переговорів Трампа з Іраном не було - Іранські ЗМІ, пов'язані з КВІР повідомили, що президент США «відступив через страх перед іранською відплатою».
23.03.2026 14:13 Ответить
Да, ****, не только в Украине мудрий нарiд. Вон, в Америке тоже управились
23.03.2026 14:14 Ответить
Що, Трамп знову наpeacedeal?
23.03.2026 14:14 Ответить
Краткая методичка для прогрессивного левого журналиста, "как освещать ирано-израильскую войну".

1. Ваша сторона в принципе не способна достичь поставленных целей. Противник достигает их всегда по определению.

Неважно, какие цели у Израиля и США - вы точно знаете, что они нереалистичны. Их ставили, не подумав о (придумайте нужные обстоятельства). Ребёнку ясно, что в схожих случаях (попросите ИИ найти два-три примера) ничего не получалось, значит и здесь не получится.

А вот противники всегда выигрывали. Посмотрите на (пусть ИИ допишет на что).

2. Любой ущерб, нанесённый противнику, его только усиливает.

Если у вас получилось ликвидировать всю верхушку противника - это на самом деле его победа. Дело в том, что старые руководители были мягкие, умеренные, да и прямо скажем, не очень компетентные, да вообще фигня какая-то! Но раз вы их безрассудно убрали, то им на смену придут, во-первых, сверхкомпетентные, которые до того таились в тени, а теперь настал их час. А во-вторых, особо злобные и непримиримые. Кто? (попросите ИИ найти один пример, если не получится, просто махните рукой)

3. Любые ошибки вашей стороны критичны, никакие ошибки противника - нет.

Вы случайно попали не туда, куда целились? Всё, война проиграна, потому что теперь (попросите ИИ придумать почему). Противник пытался вас обстрелять, чтобы нанести ущерб, и попал по пустырю? Ну это война, знаете, ошибки неизбежны, главное что у него есть стратегия, а у вас нет.

4. Чем больше вы разнесёте военных заводов, складов, баз и нефтехранилищ противника - тем вам же хуже.

Обозлённый противник бросит все-все-все ресурсы на то, чтобы восстановить свои возможности. Раньше он вас щадил и делал так, вполсилы. Но теперь-то уж не будет.

5. Моральный дух у противника выше Эвереста, его не может поколебать ничто. Моральный дух вашего населения и так где-то на уровне Марианской Впадины, но любая неудача моментально обрушивает его ещё вдвое ниже.

Любое попадание ракеты в дом в вашей стране - всё, страна на грани, экономика не выдержит, спонсоры сбегут, коллапс неизбежен. Резервисты откажутся воевать...

Противнику разнесли 7000 военных объектов - ой, да фигня это всё, его силовики железные, они только приободрятся и сплотятся.

6. Любой объект, который разнесли у вас - критически важен. Всё, что получилось разнести у противника - второстепенная, несущественная мелочь.

Или вообще просто пропаганда. Вот ведь заявляли что (попросите ИИ привести пример), а потом оказалось, что всё на самом деле не так.

7. Ваш противник раньше вас жалел и был умеренным, не надо его доводить.

Вы полагаете, что 7 октября палестинцы показали, какие чувства они испытывают к израильтянам? Ха! Они тогда ещё добрые были, но вот теперь...

Вы думаете, аятоллы раньше были недружественно настроены к Израилю? Это они были ещё дружественные!

8. На ваше руководство полагаться нельзя. На руководство противника - можно.

Ваше руководство врёт всегда, тотально и во всём. Попросите ИИ найти пару примеров, этого достаточно для доказательства тезиса.

У противника ничего подобного нет, а если и есть, то это неинтересно. И вообще ему можно.

9. С каждым днём поддержка вашего противника в мире растёт, а вас - наоборот.

Попросите ИИ найти примеры какой-нибудь поддержки и какой-нибудь критики, и нарисуйте красивую картинку с трендом.

10. Военного решения нет.

Это вообще доказывать не надо, просто пришпильте эту фразу где-то, где она будет смотреться эффектно. Можно несколько раз с некоторыми вариациями.
23.03.2026 14:15 Ответить
"Вы думаете, аятоллы раньше были недружественно настроены к Израилю?"

Ні, клоуняра, маганута.
Нормальні люди з головою на плечах замість сраки - в принципі не розуміють чому весь світ повинен страждати, а США і НАТО тягати каштани з вогню замість Ізраїлю.
Бо якщо мага-дегенерати роками вішали на вуха своїм червонопиким виборцям що війна найбільшої ядерної країни в центрі Європи - це не їх справа, то тепер дуже важко без висерання кілометрових паст, пояснити, чому весь світ має занурюватись в енергетичну і можливо продовольчу кризу через потребу от все кинути і бігти рятувати Ізраїль.
І мало того що рятувати - так ще й робити це максимально дебільним способом, не прорахувавши ні засобів ні наслідків.
23.03.2026 14:24 Ответить
Они потратили за неделю больше чем нам дали за четыре года. Это просто показывает их приоритеты
23.03.2026 14:39 Ответить
Оце все одно було неминуче. Так само як у свій час повний ігнор світом окупації Криму призвів до повномасштабної війни в Україні. Як бачимо ракетна программа Ірану створила балістику на 4т км( це уся Європа крім Іспанії) хоч і небагато, та була близька до створення яз. Ще б трохи почекали й наслідки були б значно гіршими.
Звісно хотілося б щоб зачистку аятол робив хтось більш компетентний ніж руде опудало, але маємо, що маємо.
23.03.2026 14:46 Ответить
Нормальні люди с головою замість сраки розуміють що радикальним фанатикам ісламістам НЕ можна мати ядерну зброю. Інакше тоді постраждають усі по справжньому
23.03.2026 15:05 Ответить
Якийсь цирк! Ми всі бачили як прилітають балістичні ракети по Україні, саму ракету практично не видно. Подібні відео і американських ракет по Ірану. А на відео іранських ракет по Ізраїлю зовсім інша картинка, ракета падає з невеликою швидкістю, подібно до сигнальної ракети. Як це пояснити?
23.03.2026 14:16 Ответить
сповільнена зйомка
23.03.2026 14:18 Ответить
23.03.2026 14:20 Ответить
Тому що, можливо це був маневр щоб підійшло підкріплення:
https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/20/8026353/ США прискорили перекидання тисячі морських піхотинців та десантні кораблів для можливої висадки в Ірані
23.03.2026 14:21 Ответить
Я вже бачу як ***** потирає руки, очікуючи м'ясорубки і перекидаючи в Іран розрахунки Рубікону.
Великам ту жопа, ідіоти.
23.03.2026 14:27 Ответить
Це був фейк Reuters. Коли ви зрозумієте що 90% новин відверта брехня. Журналюги зазвичай так роблять якщо інформацію неможливо перевірити. Їм треба придумувати новини, інакше виженуть з роботи.
23.03.2026 14:34 Ответить
не виключено,що і в США скажуть щось подібне , про переговори з Україною ...
23.03.2026 14:21 Ответить
то він з тараканами у своїй голові переговори постійно веде
23.03.2026 14:21 Ответить
Іран за три дні.
23.03.2026 14:24 Ответить
23.03.2026 14:26 Ответить
Невже Трамп знову нап#здів?!🤥
Ніколи такого не було і от знову.🤭
23.03.2026 14:50 Ответить
Чому відразу збрехав? Були перемовини з Пехлеві, законним шахом Іраку. Трамп Австрію від Австралії не завжди відрізняє.
23.03.2026 14:58 Ответить
Американці погано знають Європу (тільки те що там є ейфелевая вежа і лондон), але Австралію вони добре знають.
23.03.2026 15:10 Ответить
"Бог створив війну, щоб американці вивчали географію"
Марк Твен (1835-1910)
23.03.2026 15:20 Ответить
Два десантных соединения КМП США идут в Персидский залив, пока Трамп несет всякое.
23.03.2026 15:25 Ответить
 
 