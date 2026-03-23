В Иране утверждают, что переговоров с США не было, - AP
В Иране опровергают информацию о переговорах — прямых или косвенных — с США, о которых ранее заявил Трамп.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP, об этом пишут иранские СМИ, связанные с КВИР.
Подробности
Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявлял, что США "очень близки" к достижению целей в Иране.
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
Топ комментарии
+19 роман #583809
23.03.2026 14:12
+7 Gary Grant
23.03.2026 14:20
+4 Fox Fox #573921
23.03.2026 14:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Ваша сторона в принципе не способна достичь поставленных целей. Противник достигает их всегда по определению.
Неважно, какие цели у Израиля и США - вы точно знаете, что они нереалистичны. Их ставили, не подумав о (придумайте нужные обстоятельства). Ребёнку ясно, что в схожих случаях (попросите ИИ найти два-три примера) ничего не получалось, значит и здесь не получится.
А вот противники всегда выигрывали. Посмотрите на (пусть ИИ допишет на что).
2. Любой ущерб, нанесённый противнику, его только усиливает.
Если у вас получилось ликвидировать всю верхушку противника - это на самом деле его победа. Дело в том, что старые руководители были мягкие, умеренные, да и прямо скажем, не очень компетентные, да вообще фигня какая-то! Но раз вы их безрассудно убрали, то им на смену придут, во-первых, сверхкомпетентные, которые до того таились в тени, а теперь настал их час. А во-вторых, особо злобные и непримиримые. Кто? (попросите ИИ найти один пример, если не получится, просто махните рукой)
3. Любые ошибки вашей стороны критичны, никакие ошибки противника - нет.
Вы случайно попали не туда, куда целились? Всё, война проиграна, потому что теперь (попросите ИИ придумать почему). Противник пытался вас обстрелять, чтобы нанести ущерб, и попал по пустырю? Ну это война, знаете, ошибки неизбежны, главное что у него есть стратегия, а у вас нет.
4. Чем больше вы разнесёте военных заводов, складов, баз и нефтехранилищ противника - тем вам же хуже.
Обозлённый противник бросит все-все-все ресурсы на то, чтобы восстановить свои возможности. Раньше он вас щадил и делал так, вполсилы. Но теперь-то уж не будет.
5. Моральный дух у противника выше Эвереста, его не может поколебать ничто. Моральный дух вашего населения и так где-то на уровне Марианской Впадины, но любая неудача моментально обрушивает его ещё вдвое ниже.
Любое попадание ракеты в дом в вашей стране - всё, страна на грани, экономика не выдержит, спонсоры сбегут, коллапс неизбежен. Резервисты откажутся воевать...
Противнику разнесли 7000 военных объектов - ой, да фигня это всё, его силовики железные, они только приободрятся и сплотятся.
6. Любой объект, который разнесли у вас - критически важен. Всё, что получилось разнести у противника - второстепенная, несущественная мелочь.
Или вообще просто пропаганда. Вот ведь заявляли что (попросите ИИ привести пример), а потом оказалось, что всё на самом деле не так.
7. Ваш противник раньше вас жалел и был умеренным, не надо его доводить.
Вы полагаете, что 7 октября палестинцы показали, какие чувства они испытывают к израильтянам? Ха! Они тогда ещё добрые были, но вот теперь...
Вы думаете, аятоллы раньше были недружественно настроены к Израилю? Это они были ещё дружественные!
8. На ваше руководство полагаться нельзя. На руководство противника - можно.
Ваше руководство врёт всегда, тотально и во всём. Попросите ИИ найти пару примеров, этого достаточно для доказательства тезиса.
У противника ничего подобного нет, а если и есть, то это неинтересно. И вообще ему можно.
9. С каждым днём поддержка вашего противника в мире растёт, а вас - наоборот.
Попросите ИИ найти примеры какой-нибудь поддержки и какой-нибудь критики, и нарисуйте красивую картинку с трендом.
10. Военного решения нет.
Это вообще доказывать не надо, просто пришпильте эту фразу где-то, где она будет смотреться эффектно. Можно несколько раз с некоторыми вариациями.
Ні, клоуняра, маганута.
Нормальні люди з головою на плечах замість сраки - в принципі не розуміють чому весь світ повинен страждати, а США і НАТО тягати каштани з вогню замість Ізраїлю.
Бо якщо мага-дегенерати роками вішали на вуха своїм червонопиким виборцям що війна найбільшої ядерної країни в центрі Європи - це не їх справа, то тепер дуже важко без висерання кілометрових паст, пояснити, чому весь світ має занурюватись в енергетичну і можливо продовольчу кризу через потребу от все кинути і бігти рятувати Ізраїль.
І мало того що рятувати - так ще й робити це максимально дебільним способом, не прорахувавши ні засобів ні наслідків.
Звісно хотілося б щоб зачистку аятол робив хтось більш компетентний ніж руде опудало, але маємо, що маємо.
https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/20/8026353/ США прискорили перекидання тисячі морських піхотинців та десантні кораблів для можливої висадки в Ірані
Великам ту жопа, ідіоти.
Ніколи такого не було і от знову.🤭
Марк Твен (1835-1910)