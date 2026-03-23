США продолжают помощь Украине: предоставляют разведданные и оружие, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине, в частности, предоставляя разведывательные данные и вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью CBS News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос ведущей о заявлениях президента США Дональда Трампа, в которых он критикует Европу за то, что Вашингтон помогает ей в вопросе Украины, а также о недовольстве тем, что страны НАТО не присоединились к военной операции США против Ирана, Рютте отметил, что поддержка Украины со стороны США не прекращается, однако часть помощи поступает через европейских партнеров.

"Что касается Украины, то США вновь оказывают критически важную разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая вместе с европейцами для обеспечения борьбы Украины против России, гарантируя, что у нее есть все необходимое", - сказал генсек НАТО.

Что касается ослабления санкций против российской нефти, Рютте подчеркнул, что Трамп вынужден балансировать в этом вопросе.

"Президенту приходится балансировать между всеми этими разными интересами. Я знаю, что он работает со своей командой, с Джаредом Кушнером, Стивом Виткоффом и Марко Рубио. Они постоянно работают с украинцами, чтобы оказать максимальное давление на россиян и заставить их пойти на сделку", - сообщил генсек НАТО.

Зеленский стремится к завершению войны

Рютте рассказал, что во время пребывания в Лондоне провел около полутора часов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, украинский лидер настроен на завершение войны.

"Он хочет заключить соглашение, и мы должны убедиться, что они готовы к сотрудничеству", - отметил Рютте.

Роль Трампа в давлении на Россию

Рютте также подчеркнул, что Трамп оказывает давление на Россию вместе с европейскими союзниками.

Он отметил, что не будет комментировать каждый отдельный шаг, однако все действия Вашингтона направлены на достижение успешного завершения войны.

По словам генсека НАТО, именно Трампу удалось сдвинуть ситуацию в отношениях с Владимиром Путиным с мертвой точки.

В то же время, как отметил Рютте, давление оказывается не только на Россию, но и на украинскую сторону в рамках дипломатических усилий по достижению мира.

