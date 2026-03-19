США должны поставлять боеприпасы не Украине, а использовать их в своих интересах, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что США должны поставлять боеприпасы не Украине, а использовать их в своих собственных интересах.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы все еще имеем дело с последствиями того, что создал Джо Байден, а именно с истощением этих запасов. И вместо того, чтобы направлять их нашей собственной армии, он отправлял их в Украину.
Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и анализируем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: "Ну, это отправили в Украину".
В конце концов, мы считаем, что на данном этапе эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах", - сказал министр войны.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее в администрации Дональда Трампа раскритиковали "неразумное решение" предыдущего президента США Джо Байдена о передаче якобы лучшего американского оружия в Украину.
- Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан предоставлять военную помощь Украине, поскольку она расположена "за тысячи километров".
Якщо в Китаю , в результаті дій США , будуть проблєми з нафтою - реакція буде відповідна
А ми думали, що шизофренія то лише в ЗЕсрані...
Олександр Смирнов:
Те, що сталося вчора, світова економіка буде відчувати протягом наступних місяців, а можливо - і років.
Аналітики стверджують, що такої шкоди світовій нафтогазовій промисловості протягом одного дня ніхто ніколи раніше не завдавав, це «наймасштабніший і найшвидший перехід до енергетичної війни в історії». Удар Ізраїлю по Південному Парсу в Ірані призвів до втрати приблизно 6-7% світового видобутку газу.
Подальший удар Ірану по Рас-Лаффану в Катарі призвів до втрати 20% світового виробництва та експорту скрапленого природного газу.
Катар повністю припинив експорт скрапленого газу (близько 20% світового ринку).
Іран вивів з експлуатації частину фаз Південного Парсу.
Блокада Ормузької протоки зачіпає п'яту частину світової нафти.
Експерти та аналітики прогнозують серйозні наслідки.
Зростання цін на енергоносії сповільнить світову економіку на 0,4% при $100 за барель.
трамп обісрався з головою.
вкрай необхідно рятувати ситуацію створюючи шум.
бо, далі все буде тільки погіршуватися.
- чуваки ПОСЛАЛИ всіх нафіг
- почали військову операцію нікого не попередивши
- використали *********** за 2 тижні як ми за 4 роки
- використали 200 млрд дол - як ми за 4 роки
- профукали пролив від якого залежить вся світова еокноміка
А ВИННІ МИ БО НЕ ЗДАЛИСЬ ЇХ БОСУ ПУТІНУ?)
За грубі гроші, з націнкою.
Чи вже і продавати не будете, ляді?
Ох же ця трампонівська шобла, що не ******, то дегенерат.
1. Зібрати команду довб******
2. Виграти вибори, пообіцявши "ніяких війн"
3. Рік пройобувати авторитет сша у світі
4. Почати маленьку побєдобєсну проти венесуели, захопити мадуро
5. Повірити в себе
6. Хотіти повторити успіх з іраном
7. Обісратись
8. (ми зараз тут)Винити Україну і Байдена
9. в'єтнам 2.0
10. застрягти у війні, проїбати вибори
11. Імпічмент
12. В'язниця
Ось 5 причин, чому світ каже Трампу "ні", за версією генерала:
• Невігластво в роботі НАТО: Трамп не розуміє, як працюють альянси. Він не може одноосібно почати бомбардування, а потім просто "запросити" союзників на окрему підтанцовку. У НАТО єдине командування і один прапор. Трамп цього або не знає, або ігнорує.
• Відсутність стратегії: Ніхто не розуміє кінцевої мети. Що це: зміна режиму, стримування чи примус до переговорів? Трамп мовчить, бо, схоже, сам не має відповіді.
• Хаос замість координації: Неможливо планувати військову операцію через твіти, що змінюються щохвилини. Для участі в бойових діях союзникам потрібні чітко прописані цілі, а не істерики капслоком у соцмережах.
• Нульова довіра: Трамп неодноразово кидав союзників, як тільки це ставало йому політично вигідним. Європа впевнена: він зрадить знову за першої ж нагоди.
• Принцип "не підсилюй поразку": Яковлефф нагадав американську ж військову доктрину: якщо стратегія провальна, не треба вливати в неї нові ресурси. Слідувати за Трампом у цю бійню безглуздо.
Результат: Японія, Австралія, Велика Британія та ЄС офіційно відмовили. Тим часом ціни на нафту летять у космос, путін заробляє додаткові мільярди, страхові компанії не страхують танкери в Ормузькій протоці, а Трамп залишився у повній міжнародній ізоляції у війні, яку сам же роздмухав.
Додам від себе: тільки повний дебіл може думати, що союзники підтримають його після того, як він зазіхав на їх суверенні права (Данія/Гренландія та Канада), чи не щодня принижував їх лідерів, казав, що вони "цілують його в дупу", наносив руйнівні удари по їх економіці, вводячи односторонні тарифи, які американський же ж Верховний суд визнав незаконними.
(з ФБ)