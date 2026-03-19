США должны поставлять боеприпасы не Украине, а использовать их в своих интересах, - Хегсет

Гегсет против отправки боеприпасов в Украину

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что США должны поставлять боеприпасы не Украине, а использовать их в своих собственных интересах.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Мы все еще имеем дело с последствиями того, что создал Джо Байден, а именно с истощением этих запасов. И вместо того, чтобы направлять их нашей собственной армии, он отправлял их в Украину.

Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и анализируем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: "Ну, это отправили в Украину".

В конце концов, мы считаем, что на данном этапе эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах", - сказал министр войны.

Что предшествовало?

Зараз Світом правлять ідіоти та упирі з крадіями.
19.03.2026 15:05 Ответить
Гальмо Гегсет ніяк не в'їде, чому ЄС послав Трампа на×уй.
19.03.2026 15:06 Ответить
Щиро бажаю сша Перл-Гарбор 2:0, ще й у квадраті!!!
19.03.2026 15:06 Ответить
У даному випадку маємо справу з хронічним алкоголіком. Цей всі мізки пропив.
Гегсет? От чого ви хочете від чувака, який був вертухаєм у тюрмі на Гуантанамо.
на жаль так і є , а привело їх до влади тупориле насєлєніє , яке де хочпоржать хотіло , де рижоальцгеймера побачити біля корита , де взагалі клепку вимкнути і на колінах просити ботоксного недопалка , щоб не забував про тварей , якими вони є по своїй суті.
19.03.2026 15:20 Ответить
Паралелі очевидні - США , свого часу , ввели для Японії нафтове ембарго ...
Якщо в Китаю , в результаті дій США , будуть проблєми з нафтою - реакція буде відповідна
19.03.2026 15:16 Ответить
цей чувак,тіпа "глава пентагону", є закінчений алконавт,якого лікували роками,але як бачимо не вилікували, з його подачі просрали "велику" перемогу над іраном,обісрався та закрий рота
19.03.2026 15:16 Ответить
А ще краще віддайте хоч 10-ту частину ядерних боєзапасів яку "гаранти" забрали за потужні обіцянки і нічого більше від вас не потрібно.
19.03.2026 15:07 Ответить
Нажаль, не вони їх забрали. Кравчук, замість того, щоб віддати 42% ЯО на знищення, передав всі 100% кацапам.
19.03.2026 15:20 Ответить
Ідіот на всю голову.
19.03.2026 15:07 Ответить
папєрєднікі вінавати!!!
А ми думали, що шизофренія то лише в ЗЕсрані...
19.03.2026 15:10 Ответить
Смішно слухати дитячі відмовки цього американського інфанта. Грізний дядько Сем, по словах Гегсета, насправді був паперовою кулькою. Якщо вже українські військові витрати виснажили США до нитки. Скажіть вже прямо - Ми, США, не хочемо бачити Україну як державу. А виключно у складі чи росії, чи у якості її сателіта. Ми ніколи не погодимось на українців які стануть на одному щаблі з європейськими народами і все зробимо щоб запобігти цьому. Амінь.
19.03.2026 15:10 Ответить
Поганий дзвіночок від цього пентагонщика
19.03.2026 15:10 Ответить
він понтогонщик.
19.03.2026 15:49 Ответить
Скільки тих *********** було відправлено,кончений ти мерзотник? Х#й та ніх#я. Кожна сволота вважає за потрібне піаритися на крові українців. Падло смердюче. Алкаш. Здохни.
19.03.2026 15:11 Ответить
Україна винна в тому, що телеведучий очільник Пентагону не здатен прорахувати військову операцію, яка вже призвела до енергетичної, а відповідно й до економічної кризи?

Олександр Смирнов:
Те, що сталося вчора, світова економіка буде відчувати протягом наступних місяців, а можливо - і років.
Аналітики стверджують, що такої шкоди світовій нафтогазовій промисловості протягом одного дня ніхто ніколи раніше не завдавав, це «наймасштабніший і найшвидший перехід до енергетичної війни в історії». Удар Ізраїлю по Південному Парсу в Ірані призвів до втрати приблизно 6-7% світового видобутку газу.
Подальший удар Ірану по Рас-Лаффану в Катарі призвів до втрати 20% світового виробництва та експорту скрапленого природного газу.
Катар повністю припинив експорт скрапленого газу (близько 20% світового ринку).
Іран вивів з експлуатації частину фаз Південного Парсу.
Блокада Ормузької протоки зачіпає п'яту частину світової нафти.
Експерти та аналітики прогнозують серйозні наслідки.
Зростання цін на енергоносії сповільнить світову економіку на 0,4% при $100 за барель.
19.03.2026 15:13 Ответить
холуй рудого доні, імбецил гегсет, апріорі нічого не може самостійно вважати.
трамп обісрався з головою.
вкрай необхідно рятувати ситуацію створюючи шум.
бо, далі все буде тільки погіршуватися.
19.03.2026 15:15 Ответить
Коли мага-дегенерати остаточно просеруть війну - вони пояснять своєму стаду що це все через те що їм не вистачило 30 Абрамсів без захисних панелей які відправили в Україну.
19.03.2026 15:15 Ответить
ТОБТО

- чуваки ПОСЛАЛИ всіх нафіг
- почали військову операцію нікого не попередивши
- використали *********** за 2 тижні як ми за 4 роки
- використали 200 млрд дол - як ми за 4 роки
- профукали пролив від якого залежить вся світова еокноміка

А ВИННІ МИ БО НЕ ЗДАЛИСЬ ЇХ БОСУ ПУТІНУ?)
19.03.2026 15:17 Ответить
Читаючи новини все більше і більше здається, що те, що нині відбувається в Ірані і навколо нього, відбувається згідно так званого "духу Анкоріджа", про який два старих мерзотники домовилися на своїй зустрічі.
19.03.2026 15:17 Ответить
💯%
Хорошо, шо не отправили Украине АУГ, B-2/1, F-35, системы ПРО TAAD и прочие устаревшие штуки. Жопа однозначно, Иран высаживает десант в Калифорнии...
19.03.2026 15:20 Ответить
Як довго ж ви,курви,чекали приводу((То джонсон казав про бюджет для кордону з Мексикою,а тепер оце прояснило(((
19.03.2026 15:20 Ответить
Вже ті дебіли задрали, та приєднайтесь вже зразу до рашки північно-американською губернією!
19.03.2026 15:21 Ответить
Україна така - і всю російську армію поглинає, і всі американські **********, і всі європейські гроші. Але, як не дивно, всіх це влаштовує)
19.03.2026 15:23 Ответить
Ну якщо так питання ставиться, то пішли ви нахєр зі своїми рідкоземельними угодами та "переговорами" про мир.
19.03.2026 15:25 Ответить
верните ЯО и идите на х...й!
19.03.2026 15:25 Ответить
Всі питання до тих хто віддав яо, з них і питайте....
19.03.2026 15:28 Ответить
Собственные интересы это бомбить Иран? Дебилы пришли к власти как против войны и в итоге втянули США в намного более затратную войну.
19.03.2026 15:26 Ответить
Цікаво а де наше власне виробництво боеприпасів ? Он рашка штампує як гудеґ
19.03.2026 15:27 Ответить
Они штампуют очень дорого, так как рабочий в США получает в десять раз больше или сколько там. Плюс высокотехнологичное все, так как должна быть высокая аккуратность.
19.03.2026 15:29 Ответить
Раша може розміщувати виробництво десь за Уралом щоб узабезпечити цілістність. Ми де побудуємо, якщо кацапи прострілюють Україну вздовж і впоперек? Навіть якщо б мали достатньо засобів ППО то й це не вберегло б. Бо ППО не забезпечує 100 відсотків.
19.03.2026 15:32 Ответить
Цей п'яниця, нічим не відрвзняється від призначеного зеленським, тараном(таке ж тупе і проросійське)!
19.03.2026 15:29 Ответить
Поганому танцюристу яйця мішають.У нас був такий,який весь час проговорював "Папєрєднікі вінуватиє". Ви того бідного Байдена хіба ще з праски не поливали брудом.У самих вас разом з Трампом рило в пуху.
19.03.2026 15:29 Ответить
А хто віддає?
Чи вже і продавати не будете, ляді?
19.03.2026 15:30 Ответить
Читаю коментарі і волосся стає догори дригом. Чи подобається мені, те що роблять і кажуть американці? Ні звичайно. Але чи винні вони у наших бідах? Нажаль, тверезо розмисливши, також маю відповісти ні. Це саме ми просрали майже все. Починаючи від промисловості і закінчуючи вже не знаю чим. Зате гарно вміємо посилати всіх. Замість того, щоб (якщо вже просрали) виграти хоч трохи часу на тому, що дістається задарма, і відновлювати свої виробництва. Чи призведе посилання до добрих наслідків - не певен.
19.03.2026 15:32 Ответить
Ми не можемо будувати виробництва вибухових речовин чи подібного на своїй території. Бо не маємо безкрайнього російського Сибіру безпечного від українських дронів.
19.03.2026 15:34 Ответить
Прошу шановного пана. Ми дуже переймалися виробництвом хоч чого небудь у 1995, 2005, 2010, 2019 роках, коли про небезпеку й мови не було? То тепер американці винні? Адекватне лікування хвороби починається з правильно встановленого діагнозу і, що не менш важливо, адекватного сприйняття того діагнозу пацієнтом.
19.03.2026 15:38 Ответить
Всі названі вами роки ми вилазили із повної економічної сраки. Нам не надали сотні мільярдів безкоштовних позик чи інших вливань як країнам бувшого Варшавського блоку чи нашим балтійським республікам яких миттєво прийняли у всі західні союзи без усяких вимог які зараз виставляють нам. Це один із чинників. Але дуже суттєвих. Не хочу казати що власне українці святі та не крали в усі кишені. Але коли люди абсолютно не бачать перспектив то хватають все що бачать та тягнуть на власний город. Не ті перспективи з уст Заходу на кшталт - Ми бачимо Україну у ЄС, НАТО. Але трохи зачекайте. Років 50, 60, 100. Чи більше. Тому свідомість хазяйнуватого українця всі ці роки розвивалася приблизно так- накрасти і втекти до іншої країни. Бо життя одне, а 50 років очікувань щастя ніяк не влаштовує нікого. Навіть українця.
19.03.2026 15:51 Ответить
Мене верне від того, що кажуть зараз Гегсет, Трамп. Але, нажаль, на відміну від нас вони САМОДОСТАТНІ люди. Тому можуть собі таке дозволити. А от ми - ні.
19.03.2026 15:41 Ответить
Это не отменяет того что США ищет в Украине козла отпущения после того как 20 лет обезуроживала нас параллельно поддерживая пропутинского Орбана и снимая с России санкции.
19.03.2026 15:38 Ответить
Я не знаю, кого і де вони шукають. Ми самі, на власних виробництвах зброї воюємо з ордою? Аж зло бере... Коли ми вже наберемося розуму і мудрості... Бо як в цей раз не наберемося, то іншого мабуть не буде.
19.03.2026 15:44 Ответить
Надсилати що? Ви ж усе вже давно лише продаєте. Танки, арту, бм, ПТУРи, снаряди, ви взагалі не використовуєте. Тамагавки ви не давали, та їх ще залишилось достатньо не менше 80%, тому можете спокійно продавати й їх. Єдине що у дефіциті ракети до Патріота, але по США наче ще ракети не летять? Й тут проблема більше з вашим фінансуванням та нарощуванням виробництва яка постала давно, й чомусь ніяк не вирішувалася.
Ох же ця трампонівська шобла, що не ******, то дегенерат.
19.03.2026 15:38 Ответить
в США до цього часу Байден у всьому винний, в Україні Порошенко
19.03.2026 15:38 Ответить
Чому США віддае ********** Україні???? Тому що ви покидьки диряві нас роззброїли! Лишили нас гарантії безпеки у вигляді ЯЗ!!!!! І якщо цей поц не розуміє то хай іде до клінтона в овальний кабінет та зробить те що зробила моника левінски у свій час! Муділо кончене
19.03.2026 15:38 Ответить
Цьому б "міністру війни" туалети на авіаносці почистити для початку.
19.03.2026 15:38 Ответить
мистецтво угоди по трампу:

1. Зібрати команду довб******
2. Виграти вибори, пообіцявши "ніяких війн"
3. Рік пройобувати авторитет сша у світі
4. Почати маленьку побєдобєсну проти венесуели, захопити мадуро
5. Повірити в себе
6. Хотіти повторити успіх з іраном
7. Обісратись
8. (ми зараз тут)Винити Україну і Байдена
9. в'єтнам 2.0
10. застрягти у війні, проїбати вибори
11. Імпічмент
12. В'язниця
19.03.2026 15:42 Ответить
Кожного разу, коли ми озираємося назад і аналізуємо будь-яку проблему, ЯКУ МИ САМІ СТВОРИЛИ ДЛЯ США І ВСІЄЇ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ ,РАЗОМ ІЗ СВІТОВИМ РАШИСТСЬКИМ ЗЛОЧИНЦЕМ КУЙЛОМ , все зводиться до одного: "Ну, це Ж НАМ ПОТРІБНО ********** , ДЛЯ НАШОЇ ВІЙНИ З ІРАНОМ,КОТРУ РОЗПОЧАВ ТАКИЙ САМИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ СВІТОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ І ТЕРОРИСТ, ЯК КУЙЛО...."ТРОМБ"
19.03.2026 15:42 Ответить
цей йолоп взагалі в курсі що зброю взагалі то виготовляють, і її виробники це ті ж спонсори придурка трампа
19.03.2026 15:43 Ответить
General Michel Yakovleff, колишній командувач французького Іноземного легіону та високопосадовець НАТО, видав нищівну критику на адресу Трампа, порівнявши його заклики негайно приєднатися до війни в Ірані з "купівлею дешевих квитків на "Титанік" після зіткнення з айсбергом".

Ось 5 причин, чому світ каже Трампу "ні", за версією генерала:

• Невігластво в роботі НАТО: Трамп не розуміє, як працюють альянси. Він не може одноосібно почати бомбардування, а потім просто "запросити" союзників на окрему підтанцовку. У НАТО єдине командування і один прапор. Трамп цього або не знає, або ігнорує.

• Відсутність стратегії: Ніхто не розуміє кінцевої мети. Що це: зміна режиму, стримування чи примус до переговорів? Трамп мовчить, бо, схоже, сам не має відповіді.

• Хаос замість координації: Неможливо планувати військову операцію через твіти, що змінюються щохвилини. Для участі в бойових діях союзникам потрібні чітко прописані цілі, а не істерики капслоком у соцмережах.

• Нульова довіра: Трамп неодноразово кидав союзників, як тільки це ставало йому політично вигідним. Європа впевнена: він зрадить знову за першої ж нагоди.

• Принцип "не підсилюй поразку": Яковлефф нагадав американську ж військову доктрину: якщо стратегія провальна, не треба вливати в неї нові ресурси. Слідувати за Трампом у цю бійню безглуздо.

Результат: Японія, Австралія, Велика Британія та ЄС офіційно відмовили. Тим часом ціни на нафту летять у космос, путін заробляє додаткові мільярди, страхові компанії не страхують танкери в Ормузькій протоці, а Трамп залишився у повній міжнародній ізоляції у війні, яку сам же роздмухав.

Додам від себе: тільки повний дебіл може думати, що союзники підтримають його після того, як він зазіхав на їх суверенні права (Данія/Гренландія та Канада), чи не щодня принижував їх лідерів, казав, що вони "цілують його в дупу", наносив руйнівні удари по їх економіці, вводячи односторонні тарифи, які американський же ж Верховний суд визнав незаконними.
(з ФБ)
19.03.2026 15:43 Ответить
цей напомажений довбойоб не в курсах, що вони не надсилають **********, а продають.
19.03.2026 15:43 Ответить
19.03.2026 15:47 Ответить
Використовуй, їблан на понтах! Збивайте Петріотами шахеди і списуйте все на Байдена - уйобки рукожопі!
19.03.2026 15:52 Ответить
Уйоб....ок!!! Щоб ти здохло алконавт!!!
19.03.2026 15:52 Ответить
 
 