США должны поставлять боеприпасы не Украине, а использовать их в своих интересах, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что США должны поставлять боеприпасы не Украине, а использовать их в своих собственных интересах.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Мы все еще имеем дело с последствиями того, что создал Джо Байден, а именно с истощением этих запасов. И вместо того, чтобы направлять их нашей собственной армии, он отправлял их в Украину.

Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и анализируем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: "Ну, это отправили в Украину".

В конце концов, мы считаем, что на данном этапе эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах", - сказал министр войны.

Читайте: США не угрожали остановить поставки оружия, чтобы Украина пошла на уступки на переговорах, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, ранее в администрации Дональда Трампа раскритиковали "неразумное решение" предыдущего президента США Джо Байдена о передаче якобы лучшего американского оружия в Украину.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан предоставлять военную помощь Украине, поскольку она расположена "за тысячи километров".

Читайте также: США будут предоставлять Украине наступательное вооружение, пока не наступит мир, - Уитакер